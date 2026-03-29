Vientos huracanados de hasta 160 km/h ponen en aviso rojo a Cataluña y obligan a cortar carreteras y trenes

El temporal de viento que afecta a Cataluña, que arreciará en las próximas horas, ha dejado hasta el momento rachas de 160,6 kilómetros por hora en Portbou (Girona), ha provocado el corte a la circulación de seis carreteras por caída de árboles y la suspensión de trenes en tramos de las líneas R3 y R11, incidentes que no han causado heridos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por vientos huracanados por hora en el Pirineo de Girona y Prepirineo de Barcelona, y Protección Civil ha mandado este sábado un mensaje Es-Alert a los teléfonos de seis comarcas de las dos provincias para pedir que se reduzca la movilidad y las actividades al aire libre ante este temporal.

Ese organismo, además, ha activado en fase de alerta su plan de emergencias VENTCAT y su plan de protección PROCICAT por avisos también de mala mar en la Costa Brava (Girona) y de nieve en la vertiente norte del Pirineo.

Según ha explicado en el Canal 24 Horas de TVE la subdirectora de Protecció Civil, Inma Soler, el teléfono 112 ha recogido durante la noche unas 110 llamadas de toda la noche, sin ninguna "incidencia destacable" hasta el momento. Lo peor del temporal, según Soler, puede durar hasta las 20:00 horas.

Este temporal es el segundo que afecta a Cataluña en quince días. El anterior ocasionó múltiples destrozos en las mismas zonas en las que ahora se ha lanzado la alerta y provocó varios heridos.

La peor parte llegará a mediodía Según el servicio Meteocat, lo más duro de este temporal se registrará este mediodía, cuando el viento soplará de norte. En las últimas horas, este episodio de viento ha dejado en Portbou (Girona) rachas de 160,6 kilómetros por hora (km/h); en La Tosa d'Alp (Girona-Barcelona), de 113,0 km/h; en Ulldeter (Girona), de 110,5 km/h; y en El Perelló (Tarragona), de 109,8 km/h. Meteocat señala que en la franja costera norte de Cataluña habrá olas de más de dos metros y medio de altura y nieve con hasta 30 centímetros de grosor en el Pirineo, lo que, combinado con el viento, puede ocasionar ventiscas.