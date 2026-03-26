¿Está Ricardo implicado en la muerte de la madre de Santos en 'La Promesa'?

Santos no está pasando por su mejor momento en ‘La Promesa’. La noticia del fallecimiento de su madre, lógicamente, ha marcado un antes y un después en su vida. Por suerte, ha encontrado un gran apoyo: Ricardo. El que fue mayordomo ha regresado al palacio de los Luján en cuanto se ha enterado de lo ocurrido. Sin embargo, el caso ha dado un giro de 180 grados cuando Pía, inesperadamente, ha encontrado una prueba que podría incriminar a Ricardo Pellicer en la muerte de Ana. ¿De qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’!

La fatídica noticia De la noche a la mañana, Santos recibió una de las peores noticias de toda su vida. La Guardia Civil se presentó inesperadamente en palacio e informó a Cristóbal de lo sucedido: Ana, la madre de Santos, había fallecido. El mayordomo fue el encargado de comunicar la noticia al lacayo. Este no podía creer lo ocurrido. Al principio, su única salida fue mantener la cabeza ocupada. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba expresar sus sentimientos y recibir el apoyo de sus compañeros y acabó derrumbándose con Pía. Santos, conmocionado en 'La Promesa' tras la inesperada noticia: su madre ha fallecido Andrea San Juan Sin duda, estaban siendo los días más difíciles para Santos desde que llegó a ‘La Promesa’. Sufría en silencio hasta que, afortunadamente, su padre apareció en palacio. A pesar de sus diferencias, Ricardo se ha convertido en el gran apoyo de su hijo. Juntos están intentando superar el repentino y sospechoso fallecimiento de Ana.

Las sospechas de Pía Pía Adarre se encontraba en la zona de plancha y costura del servicio, a punto de planchar unos pantalones de Ricardo cuando ha notado algo en su bolsillo: una octavilla del ‘As de Copas’. Cuando ha recordado que ese lugar… ¡es en el que trabajaba Ana! ¿Qué hace esa entrada en su bolsillo? 01.39 min La Promesa: Pía encuentra una prueba en el bolsillo de Ricardo La relación de Pía y Ricardo tampoco está pasando por su mejor momento y con este descubrimiento, la doncella está aún más fría. Él ha notado esta actitud y no ha dudado en preguntar a Pía la razón de su comportamiento: “¿Pasa algo? Porque últimamente me mira y me habla de una manera que no sé a qué viene”. ¡La doncella ha decidido ir al grano! Le ha enseñado la entrada del local que ha encontrado en su pantalón: “¿Tuvo usted algo que ver con la muerte de su mujer?”. ¿Estará Pía en lo cierto y el padre de Santos está implicado en la muerte de Ana? ¿Se tratará de un malentendido? Sea culpable o no, Ricardo nos tendrá que dar las explicaciones pertinentes. ¡Necesitamos saber lo que ocurrió! Muy atentos a los próximos capítulos de ‘La Promesa’ para descubrir toda la verdad.