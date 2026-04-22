Manuel y Julieta se dejan llevar en 'La Promesa': ¡están a punto de besarse!

La conexión entre Manuel y Julieta es indiscutible e imposible de disimular. Ambos son conscientes de la situación en la que se encuentran… Ella está casada con Ciro, el primo del heredero del marquesado. Sin embargo, este escenario no ha logrado impedir que empiecen a conocerse y a disfrutar de la compañía del otro. Los sentimientos han empezado a surgir y… ¡se han acercado más que nunca! Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa

La conexión de Manuel y Julieta Desde que sus miradas se cruzaron por primera vez en aquella fiesta, supimos que los caminos de Manuel y Julieta volverían a unirse. Cuando se conocieron, ninguno era consciente de la situación del otro. Julieta está casada con Ciro, el primo del heredero del marquesado. Lógicamente, han intentado evitar que algo surgiera entre ellos, pero lo cierto es que está siendo realmente complicado. El matrimonio de la joven no está pasando por su mejor momento. Lo cierto es que fue una boda concertada. Ella ahora está descubriendo cómo es Ciro: un auténtico déspota que intenta someter a su esposa en todo momento. Ella, por supuesto, no está dispuesta a callar y luchará por conseguir el respeto que se merece. La personalidad de Manuel, como ya sabemos, es totalmente contraria a la de Ciro y Julieta se ha dado cuenta de ello desde el principio. Manuel y Julieta vuelven a conectar en ‘La Promesa’: “¿Usted es feliz?” Andrea San Juan

El gran acercamiento Manuel y Julieta están pasando mucho tiempo juntos en el hangar – ya que ella le está ayudando con el negocio – lo que está haciendo que se conozcan mejor. ¡Y cada día congenian más! Tanto que han empezado a abrir su corazón. La joven ya conoce parte de la historia de amor de Manuel y Jana. Y hay que decir que se quedó totalmente cautivada con el relato. Ahora, el heredero necesitaba descubrir la historia de amor de la joven. Ella ha confesado: “Con Ciro no hay amor, pero estuve muy enamorada de Rodrigo. Amanecía cada mañana con la ilusión de verlo, se lo entregué todo, hasta mi virtud”. ¿Qué ocurrió? Julieta no ha querido dar muchas explicaciones al respecto: “Digamos que es un hombre complicado. Nuestro noviazgo fue poco convencional”. Cuando estaban a punto de formalizar su relación, la tía de Manuel se adelantó y concertó su matrimonio con Ciro. Ante esta situación, ella estaba dispuesta a escapar. Sin embargo, Rodrigo no compartía la misma opinión. A través de una nota, decidió romper su relación con la joven. Ahora que ambos conocen la historia de amor del otro, pueden seguir avanzando. “Creo que somos muy afortunados porque hemos podido vivir el amor verdadero. Si me hubieras dicho hace unos meses que volvería a enamorarme te habría dicho que no. Estaba seguro de que no iba a volver a encontrar el amor”, confiesa Manuel. ¡Está hablando en pasado! Las miradas de Manuel y Julieta se han cruzado una vez más y, esta vez, se han acercado más que nunca… ¡están a punto de besarse! ¿Terminarán dejándose llevar? ¿Irrumpirá alguien en el hangar rompiendo el mágico momento? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.