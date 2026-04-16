Los actores de 'La Promesa' lo dan todo cantando la canción de 'Valle Salvaje' en 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio continúa su tour por los platós de las dos series de más éxito de La 1, y tras conocer una parte de la zona del servicio de La Promesa, regresan al siglo XVIII. Mateo Jalón (Alejo) y Emma Guilera (Bárbara) dan la bienvenida a Valle Salvaje a Amparo Piñero (Martina) y Carlos de Austria (Ricardo) para charlar sobre interpretación, otras profesiones y enfrentarse a unos retos muy adecuados para ellos. ¿Quieres saber de cuáles han sido? ¡Te contamos cómo han sido estos divertidos momentos!

El talento poético de Mateo Jalón y Emma Guilera Que Alejo Gálvez de Aguirre es un peta empedernido ya lo sabemos, y que Bárbara Salcedo de la Cruz una amante de la literatura también. Pero, ¿tienen Mateo Jalón y Emma Guilera los mismos talentos que sus personajes en Valle Salvaje? El reto de este quinto episodio de Cosas de palacio, enfrenta a los dos actores a completar un poema. "He estado bastante mal", dice la joven actriz al ver que su compañero de reparto tiene más maña con las rimas. ¿Quieres saber cómo lo han hecho? ¡No te pierdas el vídeo! 02.24 min Cosas de palacio - El talento poético de Mateo Jalón y Emma Guilera

Amparo Piñero y Carlos de Austria cantan la cabecera de Valle Salvaje Mientras que los actores que dan vida al Gálvez de Aguirre y la Salcedo de la Cruz han tenido que demostrar su talento poético, los artistas de La Promesa han tenido que demostrar cuál es su talento oculto: cantar. Así, Amparo Piñero y Carlos de Austria lo han dado todo interpretando la melodía de Valle Salvaje ¡con acompañamiento de guitarra incluido! ¿Te has perdido lo bien que cantan? ¡Tienes el momentazo en el vídeo que abre la noticia!

"Qué hubiera sido", ya disponible en RTVE Play Además de hacernos una demostración práctica de su talento musical y poético, los actores de La Promesa y Valle Salvaje han disfrutado de una divertida charla en la que nos han contado cómo llegaron a la interpretación, a qué se dedicarían si no fuese a esto y otros trucos prácticos del oficio, como vencer las inseguridades o su relación con madrugar. Si te has quedado con ganas de más ¡no te pierdas el episodio completo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 5: Dando la nota Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria se citan en el granero: ¿Cómo llegaron a la actuación? ¿Tienen talento musical? ¡Y más... Ver ahora

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!