Ricardo confiesa toda la verdad a Pía en 'La Promesa': “Yo maté a Ana”

Ricardo regresó inesperadamente a ‘La Promesa’ tras descubrir la fatídica noticia de la muerte de Ana. Volvió al palacio para apoyar a su hijo, Santos. Su reencuentro con Pía ha sido realmente frío. Más aun cuando la que fue ama de llaves tiene sospechas de la implicación de Pellicer en el fallecimiento de Ana. ¿Será culpable? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

La prueba definitiva Santos está totalmente roto – lógicamente – tras el fallecimiento de su madre. Ricardo no ha dudado en regresar a ‘La Promesa’ en cuanto le han informado de lo ocurrido. Lo más importante es apoyar a su hijo. ¡Y su relación está mejor que nunca! El reencuentro con Pía, sin embargo, no ha sido tal y como esperaba. La frialdad es indiscutible y más aún tras el descubrimiento de la que fue ama de llaves… Esta se disponía a planchar uno de los pantalones de Pellicer cuando encontró la que podría ser una prueba de la implicación de Ricardo en la muerte de Ana: una entrada del ‘As de Copas’ - allí era donde trabajaba Ana -. ¿Qué hacía esta octavilla en su bolsillo? Pía no dudó en enfrentar al antiguo mayordomo. Ante tales acusaciones, este se mostraba muy seguro: “Por supuesto que no tengo nada que ver con la muerte de Ana. ¿En qué monstruo cree que me he convertido? ¿Me cree capaz de matar a otra persona? ¿A la que fue mi mujer? ¿A la madre de mi hijo?”. ¿Está Ricardo implicado en la muerte de la madre de Santos en 'La Promesa'? Andrea San Juan

La inesperada confesión Las explicaciones de Ricardo no han conseguido disipar las dudas de Pía. La doncella está convencida de que ocurre algo raro… A pesar de ello, tras mucho insistir y no conseguir nada, considera que la mejor opción es intentar trabajar juntos sin discutir constantemente. Justo cuando la señora Adarre estaba intentando marcar distancias, Pellicer ha terminado revelando toda la verdad: “Yo sé por qué usted no quiere estar conmigo y es porque piensa que soy un asesino. Y tiene razón. Le mentí. Usted tenía razón desde el principio. Yo maté a Ana”. ¡Ricardo ha confesado! ¿Cómo es posible que esté implicado en la muerte de su mujer? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.