¿Qué libro están leyendo los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'?

El Día del libro es una fecha señalada para los grandes amantes de la literatura. En RTVE Play tenemos muchas series basadas en novelas y obras de teatro que puedes ver completamente gratis. Incluso en otras nos han dejado momentos literarios inolvidables. Una de ellas podría ser Valle Salvaje, con Alejo como literato, o La Promesa, donde tienen una envidiable biblioteca de la que sus habitantes no paran de coger libros. Sin embargo, ¿cuál es el título que están leyendo actualmente los actores de ambas series? Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria lo han contado en el sexto episodio de Cosas de palacio junto a otras preguntas rápidas. ¡No te pierdas el momento!

El último libro que han leído Emma Aguilera: Una aniquilación fallida , de Carlota Gurt

, de Carlota Gurt Amparo Piñero: Un hombre en busca de sentido , de Viktor Frankl

, de Viktor Frankl Mateo Jalón: Vengo de ese miedo , de Miguel Ángel Oeste

, de Miguel Ángel Oeste Carlos de Austria no ha podido decir el nombre al tratarse de una obra de teatro que interpretará muy pronto, pero ha dado una pista: "Es de la generación del 27"

Una canción que no se sacan de la cabeza Emma Aguilera: Palabra prohibida , de Samuraï

, de Samuraï Amparo Piñero: Valle Salvaje , de St. Pedro. La actriz, que había interpretado la canción en el anterior episodio, ya no podía sacársela de la cabeza.

, de St. Pedro. La actriz, que había interpretado la canción en el anterior episodio, ya no podía sacársela de la cabeza. Mateo Jalón: Jesucristo García, de Robe Iniesta

de Robe Iniesta Carlos de Austria: El show de Bad Bunny en la Superbow.

La serie favorita actual Emma Aguilera: The Great

Amparo Piñero: Machos Alfa

Mateo Jalón: El caballero de los siete reinos

Carlos de Austria: El caballero de los siete reinos

Una película que marcó su infancia Emma Aguilera: Little Miss Sunsine

Amparo Piñero: La bella y la bestia

Mateo Jalón: El planeta del tesoro (dibujos animados)

(dibujos animados) Carlos de Austria: Los cazafantasmas ¿Quieres saber qué más nos han contado Mateo Jalón, Emma Guilera, Amparo Piñero y Carlos de Austria en el sexto episodio de Cosas de palacio? ¡Aquí lo tienes completo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 6: Una cena muy tensa Amparo Piñero, Mateo Jalón, Emma Guilera y Carlos de Austria demuestran sus dotes de interpretación improvisando una divertidísima escena entre tod... Ver ahora

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!