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El Top 7 de mejores momentos literarios en series de RTVE

Series - El Top 7 de mejores momentos literarios en series de RTVE
Series - El Top 7 de mejores momentos literarios en series de RTVE
Cristina Barco
Cristina Barco

De Cervantes a Bécquer. Los libros siempre han formado parte de las historias de las series de RTVE, y no solo de aquellas que antes fueron libros y después se convirtieron en grandes proyectos audiovisuales. Un 23 de abril más, repasamos cuáles han sido los mejores momentos literarios en las ficciones de La 1 y que puedes ver en RTVE Play. ¿Cuál es tu favorito?

7. Rima 38 de Gustavo Adolfo Bécquer

Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú adónde va?

En Acacias 38, Lucía lee un libro de Gustavo Adolfo Bécquer cuando Samuel le pide que le lea su favorito. El escogido es la Rima 38.

No recomendado para menores de 7 años Acacias 38 - Samuel y Lucía, cada vez más cerca
Acacias 38 - Samuel y Lucía, cada vez más cerca

6. Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández

Tanto dolor se agrupa en mi costado,

que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,

un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.

No hay extensión más grande que mi herida,

lloro mi desventura y sus conjuntos

y siento más tu muerte que mi vida.

Tras la muerte de Miguel, Antonio está roto, y en su funeral escoge la Elegía a Ramón Sijé que escribió Miguel Hernández para recitarla en uno de los momentos más emocionantes de Cuéntame cómo pasó y que tienes completo en este vídeo.

No recomendado para menores de 12 años Cuéntame cómo pasó - El emotivo funeral de Miguel
Cuéntame cómo pasó - El emotivo funeral de Miguel

5. El Quijote de Miguel de Cervantes

Son muchos los personajes históricos que han revivido durante las emisiones de los capítulos de El Ministerio del Tiempo, convirtiéndose en TT en las redes sociales. La serie enfocaba la historia de los literatos de una manera que hacía aumentar su interés y sus búsquedas. Uno de los favoritos de los ministéricos es Miguel de Cervantes, al que la patrulla trajo hasta la actualidad para que viera la repercusión que su obra iba a tener, siendo El Quijote la más importante de la literatura universal.

El Ministerio del Tiempo El Ministerio del Tiempo - Temporada 2 - Episodio 3: Tiempo de hidalgos

El Ministerio del Tiempo recibe un aviso desde el taller de Juan de la Cuesta. La imprenta tiene apalabrada la edición Prínceps del Quijote....

El Ministerio del Tiempo - Temporada 2 - Episodio 3: Tiempo de hidalgos - Ver ahora
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4. Poema 20 de Pablo Neruda

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,

y titilan, azules, los astros, a lo lejos.»

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,

mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,

y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

Cuéntame es una de las series con más momentos literarios en sus 400 capítulos. Por eso es complicado elegir solo uno. Pero hay uno muy especial, cuando Karina intenta animar a Carlos con algunos versos del Poema 20 de "20 poemas de amor y una canción desesperada" de Pablo Neruda, y él termina una de las poesías más recordadas del autor. Revive con este vídeo el momento completo.

No recomendado para menores de 12 años Cuéntame cómo pasó - Carlos y Karina recitan a Neruda
Cuéntame cómo pasó - Carlos y Karina recitan a Neruda

3. Casa de muñecas de Henrik Ibsen

En La otra mirada, la apertura del curso siempre se representaba El burlador de Sevilla, pero con la llegada de una nueva profesora, las alumnas escogieron su propia obra. La interpretación que hicieron de Casa de muñecas, una obra dramática de Henrik Ibsen, emocionó al resto de personajes, pero también a los espectadores. No te lo pierdas en el capítulo completo.

La otra mirada La otra mirada - T1 - Episodio 1: Tabaco, pantalones y jazz

Sevilla, 1920. Teresa, una mujer de cuarenta años, llega a Sevilla huyendo del misterioso asesinato del embajador español en Lisboa....

La otra mirada - Temporada 1 - Episodio 1: Tabaco, pantalones y jazz - Ver ahora
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2. El crimen fue en Granada de Antonio Machado

Se le vio, caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara.

Un pequeño Carlitos fue el elegido para recitar un poema en honor al Caudillo, pero con la ayuda de su hermano Toni escogió uno con el de rendir homenaje a otro autor. Finalmente relata por la radio El crimen fue en Granada es un poema de Antonio Machado dedicado a Federico García Lorca, ante la sorpresa de toda su familia cuando le escucharon y la emoción de su hermano.

Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T7 - Episodio 4: Achuchones, poemas y un poco de la mosca española

La idea de formar una cooperativa empieza a tener cada vez más posibilidades de hacerse realidad. Antonio confía en que el proyecto pero Mercedes ...

Cuéntame cómo pasó - T7 - Episodio 4: Achuchones, poemas y un poco de la mosca española - Ver ahora
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1. La leyenda del tiempo de Federico García Lorca

El sueño va sobre el tiempo

Flotando como un velero

Flotando como un velero

Nadie puede abrir semillas

En el corazón del sueño

En el corazón del sueño

Federico García Lorca es otro de esos autores que nunca olvidamos, pero que volvimos a tener muy presente gracias a El Ministerio del Tiempo. En varios episodios de la serie, Lorca tiene una relación muy especial con Julián, personaje que interpreta Rodolfo Sancho, y que quiere avisarle de lo que le va a ocurrir. En uno de esos encuentros, Federico le cuenta que ha soñado con un poema, y ese es La leyenda del tiempo, poesía que más tarde Camarón convirtió en canción.

No recomendado para menores de 12 años El Ministerio del Tiempo - Julián Martínez se despide de Federico García Lorca | Ver
El Ministerio del Tiempo - Julián Martínez se despide de Federico García Lorca
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