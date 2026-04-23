El Top 7 de mejores momentos literarios en series de RTVE

De Cervantes a Bécquer. Los libros siempre han formado parte de las historias de las series de RTVE, y no solo de aquellas que antes fueron libros y después se convirtieron en grandes proyectos audiovisuales. Un 23 de abril más, repasamos cuáles han sido los mejores momentos literarios en las ficciones de La 1 y que puedes ver en RTVE Play. ¿Cuál es tu favorito?

7. Rima 38 de Gustavo Adolfo Bécquer Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú adónde va? En Acacias 38, Lucía lee un libro de Gustavo Adolfo Bécquer cuando Samuel le pide que le lea su favorito. El escogido es la Rima 38. 04.00 min Acacias 38 - Samuel y Lucía, cada vez más cerca

6. Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Tras la muerte de Miguel, Antonio está roto, y en su funeral escoge la Elegía a Ramón Sijé que escribió Miguel Hernández para recitarla en uno de los momentos más emocionantes de Cuéntame cómo pasó y que tienes completo en este vídeo. 04.18 min Cuéntame cómo pasó - El emotivo funeral de Miguel

5. El Quijote de Miguel de Cervantes Son muchos los personajes históricos que han revivido durante las emisiones de los capítulos de El Ministerio del Tiempo, convirtiéndose en TT en las redes sociales. La serie enfocaba la historia de los literatos de una manera que hacía aumentar su interés y sus búsquedas. Uno de los favoritos de los ministéricos es Miguel de Cervantes, al que la patrulla trajo hasta la actualidad para que viera la repercusión que su obra iba a tener, siendo El Quijote la más importante de la literatura universal. El Ministerio del Tiempo El Ministerio del Tiempo - Temporada 2 - Episodio 3: Tiempo de hidalgos El Ministerio del Tiempo recibe un aviso desde el taller de Juan de la Cuesta. La imprenta tiene apalabrada la edición Prínceps del Quijote.... Ver ahora

4. Poema 20 de Pablo Neruda Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, y titilan, azules, los astros, a lo lejos.» El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Cuéntame es una de las series con más momentos literarios en sus 400 capítulos. Por eso es complicado elegir solo uno. Pero hay uno muy especial, cuando Karina intenta animar a Carlos con algunos versos del Poema 20 de "20 poemas de amor y una canción desesperada" de Pablo Neruda, y él termina una de las poesías más recordadas del autor. Revive con este vídeo el momento completo. 01.24 min Cuéntame cómo pasó - Carlos y Karina recitan a Neruda

3. Casa de muñecas de Henrik Ibsen En La otra mirada, la apertura del curso siempre se representaba El burlador de Sevilla, pero con la llegada de una nueva profesora, las alumnas escogieron su propia obra. La interpretación que hicieron de Casa de muñecas, una obra dramática de Henrik Ibsen, emocionó al resto de personajes, pero también a los espectadores. No te lo pierdas en el capítulo completo. La otra mirada La otra mirada - T1 - Episodio 1: Tabaco, pantalones y jazz Sevilla, 1920. Teresa, una mujer de cuarenta años, llega a Sevilla huyendo del misterioso asesinato del embajador español en Lisboa.... Ver ahora

2. El crimen fue en Granada de Antonio Machado Se le vio, caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Un pequeño Carlitos fue el elegido para recitar un poema en honor al Caudillo, pero con la ayuda de su hermano Toni escogió uno con el de rendir homenaje a otro autor. Finalmente relata por la radio El crimen fue en Granada es un poema de Antonio Machado dedicado a Federico García Lorca, ante la sorpresa de toda su familia cuando le escucharon y la emoción de su hermano. Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T7 - Episodio 4: Achuchones, poemas y un poco de la mosca española La idea de formar una cooperativa empieza a tener cada vez más posibilidades de hacerse realidad. Antonio confía en que el proyecto pero Mercedes ... Ver ahora