Cuéntame,...

...tú que has vivido...

...el despertar...

...de un tiempo que nos cambió.

Volverás...

...a ser un niño...

...al recordar...

...las largas tardes de sol.

Háblame de lo que has encontrado...

...en tu largo caminar.

Cuéntame cómo te ha ido,...

...si has conocido la felicidad.

Cuéntame cómo te ha ido,...

...si has conocido la felicidad.

Sentirás...

...el dulce abrazo...

...de aquellos padres...

...que dieron todo por ti.

El sabor...

...del primer beso,...

...todos los sueños...

...que tú querías cumplir.

Suena una marcha militar

Si a mí no me parece mal que hagáis una cooperativa en la imprenta.

Pero no hay para gastos. Qué gastos, Merche.

Cuatro cuartos para las escrituras y poco más.

La han vendido por una peseta. Pero con deudas.

Sí, pero las deudas se pagan poco a poco.

¿Y si no tenéis pedidos, Antonio?

Se la quieren quitar porque no ganan dinero.

No, están mayores y no quieren trabajar.

Nosotros somos jóvenes y eso es negocio.

Mañana tengo una reunión. Te metes en la cooperativa.

Pues sí. Siempre problemas... Vamos a casa.

No, mujer, mejor demos un paseo. Me duelen los pies de tanto pasear.

Qué manía, vete tú sola. Sí, te voy a dejar solo.

¿Crees que voy a ir al Edén?

Te voy a dar a ti con el Edén.

Mira, Merche.

Desi... ¿Qué hace ahí?

Pues no lo sé.

Anda, sube a casa, que son las tantas, Desiderio.

-No tengo sueño. Me voy a dar una vueltecita.

-¿Cómo que una vueltecita? ¿Y duermo sin ti?

¿Qué pasa, todas las noches lo mismo?

Merche, ¿nos quedamos aquí toda la noche?

Bueno, vamos a casa, si yo estoy aburrida.

Oye, ¿a ti no te pasará nada?

Venga, vámonos, que se van a pensar que estamos peleados.

-Súbete. El niño está solo. -No.

Si no vienes, yo tampoco. Si nos ven, que nos vean.

Me da igual. Pero estás haciendo un mundo.

Buenas noches. Hola.

Buenas noches.

Desiderio...

Tomando el fresco.

¿Pasa algo? No.

Además, ya nos vamos.

-No, voy a dar una vueltecita, cariño. Tú vete.

Hasta mañana. -Te acompaño.

Es que no puedo dormir.

Estos están enfadados. A ver si van a tener problemas.

¿Qué problemas? No hace un año que se casaron.

Pues no sé. Como empiecen ahora...

Mira, no es tan pequeño, ¿eh? Merche, qué pesada eres.

Esto es muy pequeño, mujer. Que la tienda no nos da.

Es mejor cortar a tiempo.

Yo no cierro, hay que aguantar. No es cerrar, nos pasamos aquí.

Aunque es pequeña nos arreglamos. ¿El qué?

Pues mira, el dinero del traspaso, y pagaremos menos alquiler.

¿Te parece poco?

Anda, vamos a llamar. Que esto es...

No te caben ni los probadores. Cabe uno, y sobra.

¿Uno? Pues allá tú. Así nos arreglamos.

"Desde que Inés se casó, mis padres paseaban tras la cena".

"Y aunque ya se les había pasado el disgusto, se les veía preocupados".

"La tienda solo daba quebraderos de cabeza".

"Y mi padre quería montar una cooperativa".

"No sabía qué era, pero algo les pasaba".

"Porque mi padre se acostaba cada vez más tarde".

"Aunque mi madre lo llamaba:"

"'Antonio, ¿por qué no vienes? Es tarde'".

"Y mi hermano Toni ya se había acostumbrado a venir a las tantas".

"Y siempre manchado de tinta".

¡Joder!... Mira cómo salen ahora.

Si es que esto va a peor cada vez.

-Desde que se nos calló, se para constantemente.

Habría que arreglarla. -Ya.

Pero no podemos llamar al servicio técnico.

Y nos estamos quedando sin folios.

-Pues con esto no hacemos nada.

-A ver Chema...

Hola, Chema.

Ya sé que es tarde, pero la multicopista va mal y no hay folios.

¡Brrff! Pues yo qué sé, faltan 30 000 por lo menos.

A ver, sé que es un riesgo comprarlos, pero ¿qué hacemos?

No, a este paso, el combate sale la semana que viene.

De acuerdo, ajá.

Yo me pongo el traje y voy. Hasta mañana.

-¿Vais a ir a un almacén?

-Qué quieres que hagamos. -Nos metemos en la boca del lobo.

Bueno, tú no te preocupes.

-Chema dice que cojas un coche. -Vale.

¿A qué hora?

-A las doce.

Tiene narices que no podamos comprar folios.

-Oye, llevamos toda la tarde viendo la tele.

¿La apago un rato? -Bueno.

Como quieras.

-¿Y tú qué, te vas de puente? -¿Yo?

No, si es que, además, así, tan sola, no me apetece ir a ningún lado.

-¿Cómo que así tan sola? -Pues como estoy.

-Ya encontrarás a alguien, Pili. -Cuando las ranas críen pelo.

-¡Hola! -Hola.

Qué tal.

-Bien, ¿dónde estabas? Te he echado de menos.

-Es que me he liado, y he de pintar el local.

¿Tú qué tal? -Bien.

Esperándote, ¿tienes hambre? -Sí, claro.

-¿Te preparo algo?

-Sí. -Que me voy a dormir.

-Ah, hola, Pili. -¿No te quedas?

-No, no, prefiero leer... y comer ahí dentro, gracias.

-Bueno, buenas noches. -Buenas noches, Pili.

(TV) "Los héroes que hollaron América...

...eran los descendientes de una raza que dejó en la historia...

...a Trajano, el Cid,...

...los Reyes Católicos... Chiss, Antonio.

Mañana vas a estar muerto, hombre.

¡Ssssshhh!

Apaga la tele y ven.

¡Ay, Señor, Señor!...

Suena el himno español

¡Espérame, hombre, por favor!

-Dios, Clara, ¿me puedes dejar tranquilo?

Vámonos, por favor.

Anda, ven, que es tardísimo.

¿Recuerdas lo que decía mi madre, que en paz descanse, Merche?

Que la vida pasa muy deprisa.

Tan deprisa que cuando te das cuenta eres viejo.

Y eso me ha pasado, me he hecho viejo.

¿Tú? Anda, no digas tonterías.

Sí, señor, un viejo.

Tú no estás viejo, lo único que te pasa es que estás cansado.

Y tienes muchas preocupaciones.

¡Ay!... Anda, ven a la cama.

Me fumo un cigarro y subo. ¿Otra vez?

¡Hombre!...

¿Hombre qué, Merche? No bajes.

Haz lo que te dé la gana.

(RADIO) "¿Por qué engordamos? Es uno de los misterios de la naturaleza".

¡Hija! Que parece que tienes la solitaria.

Donde esté el pan con aceite... Ya, pero comes como un pavo.

Pregúntale el precio del local. Ya hablo con el ferretero.

Pero ¿es que te piensas quedar...

...con él?

A lo mejor nos cambiamos.

¿Cómo? Pues eso.

A la ferretería.

¿Vamos a tener una? Carlos, desayuna.

Ya, ya, cosas de mayores.

Pero ¿para qué nos vamos a cambiar? Para qué va a ser.

Para ahorrar gastos.

Y no digáis nada. Yo soy una muerta.

Sí, pues no se nota, comes hasta reventar.

-Hola, abuela. -¡Hola!

-Buenos días. Hola, cariño.

Es el traje de los domingos.

¿Tienes una entrevista? No, tengo una rueda de prensa.

¿Me echas, mamá?

Últimamente siempre traes las manos llenas de tinta.

Mira qué manos, más sucias que las mías de la imprenta.

¡Ha salido El Caso!

¡El crimen de la esposa aburrida, no se lo pierdan!

Hola, Desi. -Hola.

-Qué cosas pasan, Desi.

¿Qué te parece? -Qué bestialidad.

Se lo carga y lo descuartiza. -Es por casarse...

...con una veinteañera, que luego pasa lo que pasa.

Las chicas de 20 años piden juerga, ya me entiendes.

Y él con 40,...

...qué juerga le iba a dar.

Y las jovencitas son las peores.

-Si un marido no funciona, ¿se lo cargan?

-En cuanto tienen ocasión, pero casi nunca pueden.

Pero lo están deseando. -No digas tonterías.

-Pero, oye, oye, Desi...

Que eso lo sabe todo quisqui, todo quisqui.

Buenos días, Desi.

¿Qué pasa, Desi?

¡Mata a su marido por despecho!

El crimen de la esposa aburrida de Valencia.

-Se lo carga y lo hace picadillo. ¿Que lo hace qué?

Picadillo.

No sé dónde vamos a llegar.

-¡No se lo pierdan! Vamos a ver, Desi...

Tú estás muy mal.

No leas estas cosas. ¿Qué le vendes?

Nada, lo que pone aquí.

Mira cómo se le pone la cara.

Buenos días. -Buenos días.

-Que no llegamos.

Mira, abuela. Claro, una galleta.

Compra carne picada y hacemos filetes rusos, adiós.

Que sí, hija. Ay, qué linda.

Que te den un gallo bien fresco. Ay, la has pintado.

Hija... Sí, dime, madre.

Yo te quiero decir una cosa.

Estoy muy preocupada.

No me digas que es por el local.

Si lo sé, no te lo digo. No le des más vueltas.

No es eso, me preocupáis tú y Antonio, los dos.

¿Y es por qué? Yo no soy tonta.

Yo me doy cuenta de que Antonio se acuesta a las tantas.

¿Y eso qué tiene que ver?

Los bien avenidos duermen juntos. Y el alimento del amor, el colchón.

Deja tus refranes.

Si eso pasa en todas las parejas.

Pero hay que echar el freno a tiempo.

Me tengo que ir. Mañana es fiesta.

Salid por ahí.

Y dormís en un hotel... Que no te preocupes, madre.

Yo me quedo con la niña.

No insistas, que no nos pasa nada. Bueno.

Recuerda que somos empleados de Tubos Industriales.

¿Es ese? -Sí, es el blanco.

-No creo que sea más de media hora.

Pero déjalo en marcha. Rubio...

No parezcas nervioso. -Ya.

Si pasa algo, corremos. Nos vemos en el Comercial.

-Pero, si no aparecemos, saca todo lo que puedas de casa.

Y te largas. -La multicopista está mal.

Hay que arreglarla. -Lo sé, estoy en ello.

-Yo conozco a uno, pero no puede. -¿Quién es?

-Es que da igual, no va a poder.

-Intenta hablar con él. -Ahora.

-Vamos.

¡Manuel!

-¡Hombre! -¡Bueno!

No te había conocido. -¿Cómo estás?

-Bien, bien, aquí andamos.

Con los niños... Muchas preocupaciones, pero vamos tirando.

-Vamos.

Vamos a ver, son tres puntos que hacer.

Uno: conocer el activo y el pasivo de la empresa.

Después, hay que constituir la cooperativa y luego, la venta.

Que la venta simbólica ya os la he explicado.

Es el acto físico de la venta por una peseta.

No significa eso que la hayamos comprado, eso viene después.

¿Os queda claro?

¿Cuándo haríamos la venta? -Cuando quieran.

Los libros están a su disposición.

Hola, buenos días, quería hablar con don Vicente.

-Todos estos trámites son rápidos.

Así que, una vez realizados, tendrán que pensar...

-Antonio.

Pero ¿qué haces? Esto es importante. Ya voy.

Pero ¿qué pasa?

Don Vicente, soy Antonio Alcántara.

Alcántara, el de Merche.

Ese.

No, no, nada grave.

No, es que le llamo desde el trabajo.

Y no quiero que me oigan.

Si no hay preguntas... -Sí.

Nos haremos cargo por esa peseta simbólica.

Pero ¿el papeleo a cuánto nos puede salir?

-No sé, se lo dirá la abogada.

No será mucho.

-Los gastos iniciales son pocos.

Pero, hasta que esto funcione, necesitaréis liquidez.

Pues es que quería verle cuanto antes.

-Pues de dinero andamos justo. ¿Antes de comer?

-Yo me tengo que ir a magistratura.

Si tenéis dudas, venís a mi despacho.

-Ni se sabe cuándo cobraremos.

-Hay que apretarse el cinturón.

-Yo no puedo, yo me quedo de empleado.

No quiero cooperativa. -Curro...

Hasta que el 12 de octubre de 1492 Rodrigo de Triana gritó "tierra",...

...las tres calaveras tuvieron... -Perdona, Almudena.

He recibido invitación del Ministerio...

...para ir a un programa radiofónico sobre el día de la Raza.

-¿En la radio? -Sí, se emitirá...

...de un salón de actos.

Acuden chicos de otros colegios.

Niños, mañana hablaremos en la radio...

...sobre el día de la Raza.

Bueno, se trata de que uno de vosotros recite una poesía...

...que he seleccionado.

A ver, Alcántara. ¿De qué escritor?

¿Y a ti qué te importa, qué más te da?

Es una poesía que ensalza la figura del caudillo y de su gesta.

¿Otra vez, Alcántara? Dime.

¿Qué es gesta? ¡Lo que no te importa!

A ver...

¿Quién sabe recitar?

¡Vaya!...

A ver si es verdad. Reparte tú la mitad.

Tenéis que aprenderos esta poesía de memoria.

Y, esta tarde, yo elegiré al que mejor se la sepa.

Así que, os estudiáis los versos. Son muy hermosos.

Y con emoción he de decirlo.

Fue verle, verle él a mí y zas, flechazo.

-No se fíe. Los flechazos salen mal.

Lo de mi marido fue un flechazo y...

-Porque su marido le haya salido rana no significa que sean todos iguales.

-Mira, el mejor colgado. -¿Por qué me va a salir rana?

¿Sabes en qué trabaja? -Pues no sé. ¿Es militar?

-Frío. -¿No será cura?

-¿Cree que todos los curas son así? -Mejor todavía.

-Estraperlista. -Mejor.

-Director de banco. -Fontanero.

-Qué suerte.

-Tiene coche, piso y casa en Benidorm.

-No me des envidia.

-Un fontanero huele demasiado a soplete, a estopa.

-Fausto no. Se llama Fausto. Huele que alimenta.

-Ni caso. Es lo mejor que hay. 1400.

-Y le conocí en una agencia. -A ver si está casado.

-Yo no me fiaría. -¡Qué va a estar casado!

Solterísimo.

-He estado a punto de llamar a una de esas agencias.

-Son lo mejor. Cuando entregas...

...tu foto y pagas te dan a elegir entre tres candidatos.

El primero no me gustó, pero el segundo...

¿Queréis verlo? -Sí, sí, sí.

-Tenías razón.

Y se nota que es fontanero.

Hoy casi nadie da la vuelta a los puños de las camisas.

Pero antes todo el mundo lo hacía.

Es para darle vida a la prenda dos años más.

Mi madre lo hace con las camisas de mi padre.

Claro. En mi casa se ha hecho toda la vida.

A mi marido le sigo dando la vuelta a los puños y ahorro unas perrillas.

Si lo haces bien, no se nota si es nueva o le has dado la vuelta.

-Mi madre zurce los calcetines. Yo a las medias...

...no les cojo los puntos. Sale más caro que comprar otras.

Le daremos la vuelta a una abrigo. Y lo primero...

...es descoser el forro.

Timbre

Se acabó el tiempo.

Seguiremos el próximo día. Veréis qué útiles serán...

...estas lecciones. Que lo paséis bien.

Igualmente. -Hasta mañana.

Mercedes, ¿tienes un minuto? Tengo que hablar contigo.

Lo que usted diga. Te acompaño.

Bueno.

Tenemos un centro de estudios en Aranjuez.

Bueno, pues estamos celebrando unas jornadas,...

...una reunión entre profesoras de la sección femenina.

Profesoras. Sí, algo he oído.

La jornada de clausura es mañana.

Podrías presentar tú el programa de estudios de tu asignatura.

¿Yo? Pero es que yo... Que sí, mujer. No seas modesta.

Lo estás haciendo muy bien.

Eres una mujer moderna, con ideas nuevas.

Yo no sé si voy a estar preparada. Claro que sí.

Sería bueno que asistieras.

Además, tenemos grandes proyectos para ti.

Sí.

Yo si es hacer la presentación del curso, sí.

Pero usted sabe que en otros temas no.

Claro. Lo importante son las inquietudes, y tú las tienes.

Hagamos una cosa. El autobús sale esta tarde a las 16:30.

Te hago una reserva y vamos juntas. ¿Cuántos días estaremos?

Esta noche y mañana hasta primera hora de la tarde.

A última hora estaremos de vuelta.

¿Qué, contamos contigo?

Pues sí, en principio sí. Se lo tengo que consultar a mi marido.

Claro, díselo. Y acuérdate, a las 16:30 aquí.

Nos alegra mucho que vengas.

En la sección femenina necesitamos sabias nuevas.

Hasta luego, Mercedes. Hasta la tarde.

¿Me llamaba, don Santiago?

Antonio, no es que queramos meterles prisa.

Tienen que tomar una decisión ya.

Esto no puede demorarse más.

Ya lo sé. Pero somos tantos, y cada uno distinto.

Tomen una decisión. ¿En qué quedaron con la abogada?

Lo mismo que dijo aquí, que había que ir al notario,...

...que había que ir al registro y el papeleo ese.

-Vamos a hacer una cosa. Les damos 72 horas para que se decidan.

Tres días, no más. Hable usted con sus compañeros.

Si usted ya sabe. Hable con ellos y llegue a un acuerdo.

En 72 horas llegaremos a un acuerdo. Eso espero.

Bueno. Otra cosa, don Marcial.

Hoy voy a marcharme antes, voy a ir al dentista.

Dese permiso usted mismo. Pero si ya es el jefe.

Es que no me acostumbro. Gracias.

Esta tiene un gramaje de 90 gramos.

Y las de 45 por 60.

-Sí. Pero ¿cuántos folios salen?

-Pues salen...

...20 000.

-Nos llevamos cinco resmas. -¿Para qué son?

Si van a imprimir a color, les recomiendo...

...el martelé.

-Es que es para unos folletos que tenemos. Distribuimos tubos

-¿Y cómo se llama su empresa?

Tubos y Flejes Industriales. Es una empresa pequeña.

Nos va muy bien.

-Yo me decidiría por este. Por pronto pago hacemos descuento.

-Ah.

Qué bien.

¿Qué te parece? -Bien. ¿Un 2% nos haría?

-Es imposible. -Si nos lo corta a tamaño folio...

-¿Dónde lo enviamos?

-Nos lo podemos llevar en coche.

Nos cabe, ¿no?

Siempre que no sea un problema.

-Como ustedes quieran.

A tamaño folio, ¿verdad?

-Sí. -Esperen un momento.

Voy a llamar al almacén. -Gracias.

El Generalísimo, redentor de España,...

...prodigio y lumbrera, honor y piedad.

Paladín de altar.

Franco es un santo.

Será que sí. No entiendo nada.

No, ¿no? ¿Lo leo otra vez a ver?

¡Viva Franco!

"De Franco había oído decir mucha cosas".

"Que era inmortal, que había vencido al comunismo...

...y que gracias a él llevábamos no sé cuántos años de paz".

"Pero lo que descubrí gracias a aquel poema...

...fue que además era un santo, un paladín y una lumbrera".

Con esto me sobran honores.

Teléfono

No hay ningún problema. Están en ello.

Teléfono

¿Sí?

Sí.

-Se está riendo de nosotros.

¿Te quieres calmar? -No me calmo. Se ríe de nosotros.

Mírale. -Que no, joder.

Me cago en la leche. Vamos.

-¡Eh, eh! Esperen.

Buenos días. Buenos días.

Hola, Antonio. Buenos días.

Luego te veo. Sí.

Pase, Matías.

Buenos días. Buenos días.

Antonio, ¿qué haces aquí?

¿Y tú? He preguntado antes.

¿Yo? Que creo que he cogido una gripe de caballo.

Joder, macho, como yo. Es el mes de la gripe.

¿Qué? La cogemos todos.

Eso debe ser.

Oye, Mercedes, no te apuntarás a la falange?

No. ¿Cómo me voy a apuntar?

No quiero ir, pero es una oportunidad.

Se lo explicas a Antonio y lo comprende.

O no. Pero se lo diré después de comer.

Tengamos la fiesta en paz.

Díselo como me lo cuentas a mí y se hará cargo.

Ya veremos.

¿Os digo la poesía?

A ver, cariño, dinos la poesía. "Viva Franco,...

...el caudillo y general sin igual".

"Viva Franco, santo de la raza nacional".

"Mi generalísimo,...

...redentor de España".

"Ruta iluminada de serenidades".

"Brújula y destino, señor de milagros,...

...y el jefe infalible del patio solar".

"Franco, tesón y bondad".

"Franco, que a ígneo solo ofusca el brillo".

"Con esto me sobran honores frente a los mares latinos".

"Y mi musa, góndola surcar, como un homenaje de la nueva lírica dice:

'Viva España, Franco es la verdad'".

¡Bien!

Qué bien lo hace tu hermano.

Hala, a "mimir".

A "mimir" no. A dormir la siesta.

7/12.

Estás como una rosa.

Ya me gustaría a mí tener tu tensión.

Estaré como una rosa y lo que usted me diga,...

...pero me pasa algo. No te pasa nada.

Que ya no tienes 20 años.

Pero con tus 45...

...tienes cuerda para rato.

CAsi 46. Y me he pasado. ¿Por qué se me han quitado las ganas?

Antes veía a Merche en combinación y me subía por las paredes. Y ya nada.

Me quedo fumando en el salón porque me da vergüenza.

Me dejará, porque es más joven que yo.

Estás muy bien. Esto es una racha.

Yo en las cosas del sexo...

...no soy especialista. Pero tú tienes muchas responsabilidades.

Es verdad. Tengo responsabilidades en la imprenta.

¿Entonces me receta unas vitaminas y miel, que dicen que es bueno?

¿Sabes qué te receto?

No. Un viaje.

¿Un viaje? Que hablo en serio.

Lo que tenéis que hacer es marcharos a un parador.

Olvidaos de todo. Id al parador los dos solos.

A un parador.

Mañana es fiesta.

Coge a tu mujer y marchaos a algún sitio.

Y no le des más vueltas. ¿Y ahí si...?

Que sí, hombre, que te quejas de vicio.

Verás cuando tengas 30 años más.

Entonces sí que será para no dormir. Esto va a peor.

Pues muchas gracias. Adiós, Antonio.

El siguiente. -Buenos días.

Me voy. Espera, no tengo coche.

¿No has traído? ¿Para eso lo tienes?

Hola. -Hola, Pili.

-¿Qué tal? -Muy bien.

-Anda. -¿Has visto qué bonitas?

-Sí.

-Me las ha mandado Eugenio. -¿Es tu cumpleaños?

-Qué va. -Menos mal.

Hoy hace 17 días que nos casamos. -Ah.

-¿A que es lindo? -Sí.

Que esto se te quema.

-Buenas. -Hola, amor.

-Hola.

-Son preciosas.

Me han encantado, en serio. Muchas gracias.

¿Has trabajado mucho? -Ha sido una paliza.

Qué bien huele. -¿Sí?

Es que he hecho filete con patatas.

Se oyen risas

¿Qué haces?

Cierra, cierra, cierra.

¿Te duele mucho? Pues sí, al tragar, Desiderio.

¿Qué te ha recetado?

A mí un jarabe.

A mí también. ¿También?

¿Qué?

¿Qué?

¿Qué de qué? ¿Qué pasa?

¿Por qué me miras así? ¿Cómo te miro?

Con esa cara. No te miro con ninguna cara.

¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?

No tengo gripe. ¿No decías que tenías gripe?

¿Tengo cara de no tener gripe? No sé. Estás raro.

Estás como un sonámbulo de aquí para allá.

Anoche estabas discutiendo con Clara.

Algo te pasa.

Si te has dado cuenta tú, lo sabe todo el barrio.

No se ha enterado todo el barrio. ¿A ti te pasa algo?

¿No tendrás algo malo en el pulmón, el corazón o la próstata?

Qué va, no jodas.

Entonces ¿qué te pasa, Desiderio? ¿Qué te pasa?

Si es que me da vergüenza contártelo. Pues me tienes en ascuas, joder.

Bueno, pues que se me han quitado las ganas.

¿Las ganas de qué? Hay que decírtelo todo.

Que Clara y yo...

...hace tiempo que no ya no...

¿Que clara y tú ya no?

Me cago en la leche. Pues eso es grave.

Sois muy jóvenes.

Y recién casados.

Bueno...

¿A ti nunca te pasa?

¿A mí? Pues mira...

Pues no. A mí desde la mili, que nos daban esa cosa,...

...como el palo de la bandera.

¿Quieres que te cuente un cuento? No.

El de Caperucita Roja.

Sí. Su mamá le dijo: "Coge una cestita".

¿No se duerme?

Esta está más fresca...

Perdona que insista, pero los viejos sabemos mucho de esto.

¿De qué? De lo de Antonio.

¿Otra vez? Madre, a Antonio no le pasa nada.

Le puede pasar a cualquiera. A tu padre también le pasó.

Las viejas tienen un remedio que es mano de santo.

Consiste en refregarse por la tripa con ortigas.

No me cuentes eso.

Me está entrando vergüenza.

No te das cuenta que soy tu hija. Sí.

Porque eres mi hija te lo digo.

No miro más que por tu bien.

Madre, se lo diré a Antonio.

Vamos a poner la mesa. Esta no se duerme.

Te digo que da resultado.

Ortigas...

¿Y don Vicente qué te dice?

Pues nada, que no me sofoque.

Que son cosas de las preocupaciones.

Va a tener razón. Tienes demasiadas.

A ver si me pasa lo que al de Valencia.

Joder, Desiderio.

No me imagino yo a Clara descuartizándote.

No hagas bromas con esto. ¿Y qué hago?

Como no te vayas a un parador con ella...

¿Has estudiado medicina?

No. Eso me dijo Don Vicente.

¿No fastidies? Que me vaya mañana mismo.

A tutiplén. Claro, como es fiesta....

Pero me tengo que quedar esperando un pedido.

Sí que es una faena. Mañana es fiesta.

Vamos al coche.

Igual para Merche y para mí tampoco es mala idea buscar un parador.

¿Vamos a una oficina de turismo y vemos un parador majo?

Si lo dicen los galenos...

Si ahorrásemos 10 000 pesetas al mes, entre los dos al años serían 120 000.

En cinco años, 600 000. Más de medio millón.

-En 10 años, 1 200 000.

En 50 años, 6 millones.

Y en 100 años, 12.

Y así sucesivamente.

Pero no esperaré toda la vida para que nos casemos...

...ni para dormir cada noche contigo.

Ni para tener hijos.

-Nos liamos la manta a la cabeza y pedimos un crédito.

Y nos entrampamos.

-Vamos a ir despacito.

Si vemos un local que sea bonito y barato,...

...lo cogemos. De momento,...

...le diré a mi tía que daré menos dinero.

-Sí, cariño.

Y mañana, ¿adónde vamos?

-Vamos al parque, y gracias.

-Vale. -Bien.

Yo en esa casa no puedo vivir. Están todo el día igual.

Por la mañana, por la tarde, por la noche.

De verdad...

Busca un amor para tu vida.

Vive tu vida...

...para el amor.

Busca un amor.

¡Pili! -¿Qué le pasa?

Vive tu vida para el amor.

Busca un amor...

...para tu vida.

Vive tu vida para el amor.

Busca un amor para tu vida.

"El cadáver de don Joaquín López Villarejo ha sido hallado...

...cerca del puerto de Valencia".

"Allí vivía con su mujer, con su madre...

...y con dos perros".

"Matilde Ortiz Sánchez, esposa de don Fermín,...

...ha confesado ser la autora del asesinato...

...que dejó sin vida a su propio marido".

¿Qué es? ¡Sh! Come.

¡Uh!

Solo hablan de asesinatos. Qué barbaridad.

Mal está que lo mate. Pero encima lo ha troceado.

No habléis de esas cosas comiendo.

¿Esto qué es?

Igual es una sorpresa.

"Bienvenido a Cuenca".

Nos vamos a Cuenca esta tarde.

¿Esta tarde? Sí, señora.

Y volvemos mañana.

Ay, Señor.

¿A Cuenca? Sí.

Y no en coche. En tren.

Como los señores, Merche.

Pero es que...

Paso por la imprenta y a las 18:00 estoy aquí.

Es que... Y mañana a comer a Sigüenza.

Se come bien. Que no puedo ir.

¿Cómo que no puedes ir? La directora de la escuela...

...me ha dicho que...

Qué mala pata. Justo esta tarde.

Bueno, cariño, me voy. -No, espera.

Te estoy haciendo un bocadillo. -Si no, no llego.

-No te puedes ir a trabajar con el estómago vacío.

Deja esto.

Estás preciosa.

-¿No tenías prisa? -Sí.

-¿Entonces?

-Entonces ¿qué? -¿Qué vas a decir?

¿Puedes llegar tarde?

-Eso es, puedo llegar tarde. Sí.

Amor mío.

Amor mío.

Vamos a ver, te ofrezco ir a Cuenta y tú tienes que ir a Aranjuez...

...con unas falangistas.

No me hace ilusión ir a encerrarme allí. Es trabajo.

Los falangistas mataron al abuelo.

Carlitos, no digas esas cosas.

Diles que te has puesto mala. ¿Cómo digo eso?

Me han visto esta mañana.

A mí me hace ilusión ir a Cuenca contigo.

Pero me vi obligada a decirle que sí.

Además,...

...que confían en mí.

Voy a hacer una presentación de la asignatura que doy.

Es importante que vaya.

Si no... Es importante que vaya.

A tomar por saco.

Ya paso esta tarde por la agencia...

...y devuelvo...

...los billetes. Anda que no se puso pesado con Cuenca.

Merche, ¿comemos o me voy?

Pues me gustaría que fuera sensible.

Y guapo, si puede ser.

Más alto que yo.

Y si tiene dinero, mejor, aunque no sea mucho.

Y que le guste bailar.

Y que tenga coche. Moto no, pero coche sí.

Y que no le guste el fútbol.

Tuve un novio del Atleti y estaba deprimido.

¿Usted cree...

...que habrá suerte? -Desde luego.

Hemos casado a unas 300 parejas.

Es nuestro lema: hacer parejas.

-Dios le oiga. ¿Cuándo puedo ver a los chicos?

-Primero inscríbase y pague.

Tendrá derecho a tres contactos.

Le puedo asegurar que es oficial.

-Mejor que mejor. ¿Pago ya?

-Antes deme sus datos y firme esta ficha.

Lo más importante, ¿trae fotos?

-Sí, sí, las tengo aquí.

Para salir del paso... -Bueno, déjeme ver.

-Creo que sirven.

-Bueno, veremos qué se puede hacer.

¡Ay, Dios!

No seas así, hombre.

¿Sabes el esfuerzo que hago yendo allí?

Que sí, Merche. Eres de plomo derretido.

Me ha hecho ilusión...

...cuando he visto los billetes de tren.

Para lo que me ha servido... Necesitamos dinero. Me harán fija.

No trabajaría en verano y me pagarían igual.

Bien. ¿Qué pasó con la imprenta?

Nos han dado 3 días para decidir. Haz lo que te parezca.

¿Y el ferretero? Lo tiene alquilado.

Qué rabia. La directora. Te voy a presentar.

Que no quiero conocer a la directora.

Que no no he hecho nada. Llama al llegar.

Te llamo a la imprenta o a casa.

El sábado nos vamos. Hablas más que respiras.

Desde luego,...

...cómo te pones.

Hola, Chelo.

Hola. ¿Cómo estás?

A ver, con altura, con estilo.

-Viva Franco, que es un rey.

-No, no.

Viva Franco, que es un santo. No un rey.

Siéntate. Josete.

Que se te entienda.

-Viva el santo de Franco, que es...

...más bueno que...

-No. Siéntate.

-Es muy difícil.

Siéntate, hombre. Carlos, te toca.

Viva Franco, caudillo y general sin igual.

Santo de la raza nacional. Uno que lo dice bien.

Te la puedes aprender de memoria. No quiero que hagas el ridículo.

Te oirán millones de personas.

¿Y la clase de mates?

Esa te la puedes fumar hoy.

Vete a estudiarte la poesía de memoria.

Don Severiano. Sí.

¿Me pueden acompañar Luis y Josete? Me ayudarán a aprendérmela mejor.

Venga, muy bien.

Id a casa a estudiar la poesía.

-No hay derecho. -¡Silencio!

Venga, venga. -Se va y nosotros no.

-No quiero escuchar ni una mosca.

He pagado 1100 pesetas. Dicen que enseguida me contestan.

Estoy tan ilusionada...

-Ojalá sea guapo. -Ojalá.

Y si no, que sea pasable.

-Dios mío. Oye, ¿tienen hombres maduros?

-No he preguntado. Imagino que sí.

-Herminia.

¿Qué? Que se nos casa.

Pili. -Antes tengo que tener novio.

Fui a una agencia matrimonial.

-Puede elegir tres pretendientes.

Yo también me voy a apuntar.

Valentina, ¿va a buscar novio?

Naturalmente.

¡Ay, Señor, lo que me quedaba por oír!

Que se nos vuelve a casar. No.

Casarme no. Porque coges cariño al marido y al poco se te muere.

Pero un novio sí me gustaría echarme. Ya.

Para ir al cine con él, para pasear.

No sé, para mil cosas.

¿Qué será la raza nacional?

Cosas de vacas.

-¿Por qué?

-En la feria del campo había dos vacas y ponía:

"Raza nacional". -¿Llamas vaca a Franco?

Este poema es una porquería.

Mira.

Franco, que a ígneo solo ofusca el brillo.

¿Entendéis algo? -No.

-Lo dijo el inventor de la falange. ¿Cómo lo sabes?

Tengo un tío que es falangista. Dice que van contra Franco.

No les dejó hacer la revolución. -¿Qué?

-No sé.

Franco está en contra de los falangistas.

Sí. Pues va de falangista en el Nodo.

Es igual.

"Cuanto más oía hablar de política, más complicado me parecía todo".

"Aún no sabía que los que apoyaron a Franco en guerra...

...eran cada uno de su padre y de su madre".

"Franco, aunque los manejaba a su antojo,...

...no tenía a todos contentos".

Ya lo tenemos claro.

Tenemos que hacer recuento de lo que tenemos.

He hablado con mis suegros y me prestan 4000 duros.

¿4000? Dicen que es negocio.

¿Y tú?

-Yo, 20 000 pesetas.

Pues no está mal.

-Yo empeño cuatro cosas y, como máximo, 15 000 pesetas.

Las mías. Tenía 25 000 de la quiniela, pero con los gastos..

-70. Para el notario, de sobra.

Pero hasta que no facturemos igual no cobramos.

-Algo sacaremos para ir tirando.

-Hasta luego. Les contestamos en unos días.

-Eso esperamos. -Adiós.

Gracias. -Gracias.

-Oye.

Hablé con mi cuñado. ¿Qué?

Quiere entrar en esto.

-Si pone dinero...

-Que espabile. Pero ¿qué hacemos con los que no están en la cooperativa?

Es que son muchos.

-Los dejamos de empleados.

-Pero cuidado.

No todos somos iguales.

-Curro monta huelgas. Pide cosas cuando quiere.

-Es de Comisiones.

Lo que nos faltaba. Como nos pida más dinero, nos amarga.

No lo quiero.

Hablemos con él. Y en serio.

Este la lía. -Ahora se pone. Antonio.

Tu mujer.

Curro, ¿cómo no estás en la máquina? -Ya voy.

Ya voy no.

Sí.

Hola, Merche. ¿Ya has llegado?

¿Cómo voy a estar, mujer? Bien.

Yo estaré en casa.

Adiós, Milano.

¿Es ese?

-Sí.

Eugenio.

Hola. ¿Qué tal?

-Tengo que hablarte. -Llevo prisa.

Hablemos luego. -Ahora. Es confidencial.

-¿Qué? -¿Sabes arreglar multicopistas?

-¿Por qué?

-Por la que tenías en la parroquia, con la que imprimías.

-Sí. -Arréglame una.

-Si es de la facultad, llamad a un servicio.

-Ya. Es que no es de la facultad. Es robada.

-Robada.

Toni, ¿en qué andas metido?

-Lo sabes. Has tenido gente así en la parroquia.

-Ya.

Cuando te vi con ella mirando piso... ¿Estás en el partido, Toni?

-No, en el partido no.

-¿Y en qué andas metido?

-Cuanto menos sepas, mejor.

¿Me ayudarás?

-Está bien.

Bien. -Gracias.

Cógelas.

Cada mujer, cada hombre,...

...justifica su presencia en España por la misión que debe realizar.

Y para nosotras, falangistas,...

...esa misión debe ser más noble por ser más espiritual.

Somos defensores de las ideas de José Antonio.

Y hoy, en 1973,...

...están más vivas que nunca.

Precisamente, cuando voces agoreras intentan decir...

...que es el fin del movimiento.

Pero yo os digo, camaradas, que los que así piensan...

...se equivocan una vez más.

Como ya lo hicieron antes.

Como lo seguirán haciendo.

Me han dicho que seguro que me encuentran uno, y guapísimo.

-No sé por qué vas a una agencia.

No tienes novio porque no quieres. -Lo estoy deseando.

Pero no me sale ninguno, que no es lo mismo.

Oye, que he estado pensando, me voy a buscar otra casa para vivir.

-¿Por qué?

-Aquí molesto.

-Esta casa es tan tuya como mía.

-Ya, si ya lo sé.

Pero creo que es mejor para Eugenio y para ti estar solos.

-Bueno, pues ya nos cambiaremos nosotros.

Pero, vamos, ahora yo creo que estamos bien los tres.

-Sí, bueno, pues me espero entonces.

-Qué raro que no haya llegado.

-No te preocupes, las obras son así. -Ya.

Pero llamó Toni preguntando por él y no me dijo qué quería.

Pues no sé.

Aunque sí, se habrá quedado a hacer horas.

Porque se ha dormido y ha llegado tarde.

Está muy cansado. -Ya.

Pero cuando entra, se le pasa.

-Qué tonta eres.

-Que no soy tonta, soy es una envidiosa.

Bueno, yo me voy a a la cama.

Se me hace tarde. -Hasta mañana.

Bueno.

Pues esto ya está.

-¡Joder, Eugenio, qué manitas! Gracias.

-Es una chapuza para salir del paso. Necesitáis una nueva.

-Ya, si lo sabemos. -Gracias.

-Yo dejaré el coche por allí.

Me cogeré un taxi. Ah, y mañana no vengas tarde.

Tenemos que terminar.

A ver qué hacemos con los folios. -No te preocupes.

Franco no va a ser eterno.

¿Cuánto puede vivir? ¿Dos años, tres?

¿Y después, qué?

Después vendrá el rey. ¿No? Don Juan Carlos.

¿No lo ha nombrado Franco?

No hicimos la guerra para que volviera la monarquía.

Y la Falange tiene mucho que decir. ¿Tú qué opinas?

Yo es que la verdad... Vamos, me interesa tu opinión.

¡Ay!... Pues, Chelo, es que yo no entiendo de política.

Hay muchas cosas que ha hecho Franco que no me gustan.

Pero hay paz, eso hay que reconocerlo.

Yo era muy pequeña cuando la guerra y sufrimos muchas calamidades.

La paz no es bastante, y las falangistas tenemos un compromiso.

Y no nos quedaremos quietas.

Mercedes, nos gustaría mucho que asistieras a más encuentros.

No te estoy presionando.

Tómatelo con calma.

Pero vamos a vivir un tiempo muy importante.

Y estaremos en primera fila.

Te lo digo sinceramente.

Tenemos grandes esperanzas puestas en ti.

Lo siento. Lo siento, cariño.

Fíjate. Siento llegar tan tarde.

Es que me he tenido que quedar a pintar un local.

-¿Con pintura negra?

¿Qué has hecho?

-Me he puesto perdido.

-¿Dónde has estado? -Te lo he dicho: trabando.

-Ya. Toni llamó cuando te fuiste.

Y quería algo importante, no sé el qué.

-¿Te ha dejado recado?

-Tú sabrás, estabas con él.

-¿De dónde sacas eso? -No me mientas.

¿Qué pasa?

¿está en un lío?

-Inés, ¿de verdad quieres saber en qué anda tu hermano?

-No.

No quiero saberlo, no.

¿Te vas a quedar ahí?

Venga, Eugenio. Si es que lo único...

...he estado preocupado.

No quiero que te metas en líos. -No te preocupes.

No te preocupes, cariño.

-Ven.

La niña berrea

Y mi princesita le dijo...

Anda, María, hija, a ver si te duermes así.

Hay que dormir.

¿Se puede pasar?

Adelante. Pase.

He oído a la niña llorar. ¿Qué pasa?

¿No se duerme?

Ya ha venido la abuela. Debe ser que ronco.

El caso es que se despierta. Yo te voy a ayudar. Tráela.

Se va con usted. Mi niña.

Va siendo hora de que aprendas a dormirte sola.

Abuela. Sí, con la abuela.

Hala, venga.

Vamos. Hasta mañana.

¿Qué haces aquí? A la cama.

La niña me ha despertado.

¿Qué le pasa? Nada.

Estarías soñando. Nada.

A la cama.

Papá, ¿vas a venir mañana...

...a verme decir la poesía?

Una poesía, hijo. Pues sí, sí puedo.

Venga. Si puedo, sí voy.

¿De verdad? Que sí.

Eres muy pesado, hijo.

Hasta mañana. Papá.

¿Qué?

¿Mamá no se hará falangista...

...ni nada de eso? ¿Cómo falangista?

No sé. Tienes cada cosa, Carlos...

Anda, hasta mañana. Hasta mañana.

Risas

Se oyen gemidos

Ven, ven.

A ver, Real Sociedad, Barcelona.

Real Sociedad, Barcelona. Es una equis.

-Venga ya. Gana la Real. Que no. Es una equis fija.

-¿A mí cuándo me toca? -Ahora, coño.

Atlético de Madrid, Lérida. -Un dos.

-¿Ya estás tirando el dinero?

-¿Queréis que ganemos cuatro cuartos?

(TV) "El metro madrileño también llegará...

...a la periferia".

-Zaragoza, Las Palmas. -A uno fijo.

Están hablando del metro.

"Sus habitantes van a trabajar a la capital".

Lo que están haciendo es el metro.

Por eso teníamos aquí tantos topógrafos.

-Eso está bien. Llevamos 50 años abandonados.

Claro.

-Con el metro los pisos valdrán el doble.

Los pisos, la tienda, los quioscos... ¡Tinín!

Una ronda para celebrarlo. Y una de croquetas.

De las de Paquita. -¿Invitas?

-Invita tú. Con el metro serás millonario.

¿Te has enterado del negocio?

-Os digo algo, es la última.

Venga, estírate. Estírate un poco.

Paquita, trae media de croquetas.

-Media para cuatro.

-Qué rácano es.

Ya tengo solucionado lo mío. ¿Eh?

Lo tengo solucionado.

¿El qué? ¿No te acuerdas?

Sí. Es que tengo un amiguete chino.

Tiene un restaurante donde se come bien.

¿No jodas? Y me ha dejado mosca española.

¿Qué te ha dado qué? Mosca española.

"Spanish fly".

Mira.

Lo pones en la comida y se te pone como el mástil de la bandera.

¿Cómo me voy a tomar una mosca? A ver si me sienta mal.

La mosca entera no. Solo el ala.

Es lo que tiene el principio.

Las falangistas no seremos unas meras espectadoras de lo que viene,...

...sino protagonistas de la historia.

Chelo. -Sí.

Me voy a volver a Madrid.

¿Por qué tanta prisa?

Pues porque... ¿Quiere que se lo diga?

No me gusta lo que dicen.

Parece que quieran que pase algo. Es que pasará.

El caudillo ha dicho que todo está atado y bien atado.

¿Juan Carlos será rey?

Todos saben que eso no tiene futuro.

Y si reinara su padre, peor.

Es un lamprófido declarado. A mí me da igual.

Me voy a Madrid. Llamo a mi marido y que venga a por mí.

Haz lo que quieras, pero te equivocas.

Pues seguramente, pero me voy.

-Un futuro esplendoroso.

"Como un homenaje de la nueva lírica dice:

'¡Viva España! Franco es la verdad'".

¿Estás tonto o qué?

¿Qué es eso?

Un poema.

"Se le vio caminando entre fusiles,...

...por una calle larga salir al campo frío".

¿Es de policías? Un poema de Antonio Machado a Lorca.

Está prohibido. ¿Por qué?

Porque a Lorca lo mataron en la guerra.

A la mesa! A comer.

Teléfono

¿Diga?

Hola, madre. Bien. ¿Y vosotros?

¿Eh? ¿Quién es?

Tu madre. Nosotros muy bien.

Vamos a comer.

He hecho ensaladilla rusa y pescadillas.

¿Cómo está la niña?

Ahora se pone. Dile algo a mamá. Hola, mamá.

Hola, cariño.

Antonio, es Mercedes. Ah.

Sí. Ponte. Hola, hija.

Hola, Merche.

"¿Cómo estás?" Muy bien.

Muy mal. Esto es horrible.

Habla más alto.

No puedo. Ven a buscarme. ¿Ahora?

"¿Qué pasa?" Esto es horrible.

No paran de hablar de la falange.

Si no vienes a buscarme, me cojo un autobús o hago autostop.

No aguanto más.

Tú espera, que voy para allá ahora mismo. Espérame.

En la puerta principal.

Hasta ahora.

¿Pasa algo?

Mercedes quiere que vaya a buscarla.

Se le hace largo. Dos días en Aranjuez con esas..

¿No vendrás a verme? No podré.

Pero pongo la radio y te escucho.

Yo también te oiré. Adiós.

Nadie quiere venir.

Anda, yo voy contigo.

¿De verdad? En serio, sí.

Gracias.

Hazlo bien, ¿eh?

Gloria siempre valiente guerrero, esperanza del pueblo español,...

...del que nunca en sus vastos dominios se ponía su espléndido sol.

-Muy bien, muy bien.

Escuchemos la poesía que va a recitar...

...un alumno llamado Miguel Forneiro, del colegio Santa Fe.

Adelante.

Puedes empezar.

-¿Puedo saludar? -Ahora no.

-Creo en ti, Franco Todopoderoso,...

...reconquistador de la madre España,...

...creador de nuestro imperio glorioso.

(RADIO) "Gran soporte noble y generoso,...

...vivan tus múltiples hazañas".

Hola, Merche.

Hola. ¿Qué ha pasado?

Anda, vámonos de aquí.

Qué razón tenías.

¡Por Dios!

¡Bueno!

¿Qué ha pasado? Que ya no podía más.

Igual he perdido el trabajo, pero me da igual.

No te preocupes, mujer. Ya saldrá otro.

No debiste venir. Vámonos de aquí.

Ahora le toca el turno a un chaval del colegio San Jenaro.

(RADIO) "Carlos Alcántara". Calla, es el niño.

"Dedicada al caudillo".

Ay, mi niño.

Cuando quieras, Carlos, puedes empezar.

Tu hermano Carlitos. Sale por la radio.

Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga...

...salir al campo frío.

Qué bonito.

El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara.

Oiga, ¿de qué trata este poema?

-Este no es el que yo he elegido.

Yo elegí un serie de poemas que elogia al caudillo.

Este no es, de ninguna manera.

Este poema no figura en la lista...

...que yo le di. -No sé.

-Si no lo sabe usted, no sé quién lo sabrá.

No es la poesía que me leyó. ¿Ah, no?

Le habrán mandado leer otra.

¡Alcántara!

En mi verso sonaba el eco de tus secas palmas.

¿Cómo que me calle?

Haré una investigación de esto.

-No es la poesía que nos enseñaron.

Pero ¿tú estás escuchando?

Sí.

Pero ¿cómo se le ocurre?

Que bien contigo a solas por estos aires de Granada.

Mi Granada. Se le vio caminar.

No fue él solo.

Son cosas de su hermano Toni. Le mete esto en la cabeza.

Y eternamente diga: "El crimen fue en Granada, en su Granada".

"Suspendemos la emisión...

...unos momentos. Disculpen las molestias".

"Esperemos que la música les guste".

¿Será posible? Han cortado.

Nada, que la han cortado.

Pues tú no le rías la gracia.

A ver qué va a pasar ahora.

Igual le hacen repetir curso. No creo. Es un niño.

Estoy revuelto. Voy al baño.

-¿Qué pasa? -Me molesta un poco el estómago.

Este chaval...

El poema que ha elegido.

No sé si abrazarlo o estamparlo contra la pared.

No me hables. Narices ha tenido.

Claro, es Alcántara. Un loco. Y Fernández.

Eso debe ser, Fernández. Espérate.

(RADIO) "Damos paso a esta canción".

"Uno de esos boleros..." Ponen un bolero.

Qué bien que hayas venido a buscarme.

Mira qué bolero más bonito.

¿A qué te recuerda este sitio?

Al camino del río.

Sí, señor, el camino del río. ¿Por qué te acuerdas del pueblo?

Porque allí te di el primer beso, tonta.

Y muchas otras cosas.

Aunque no tantas, porque tú eres mujer de noche de bodas.a

Quien te oyera... Pero te arrimabas.

Te apretabas cuando íbamos en bici.

Que me da vergüenza. ¿A estas alturas?

¿Sabes una cosa?

Una cosa que no hemos hecho nunca.

¿Qué?

Pegarnos un respingón en un coche.

Claro, porque no teníamos coche.

Eso se arregla.

¿Por qué habrá dicho eso? Lo ha oído todo el mundo.

-¿Por qué lo mataron?

-¿Qué te pasa?

-Tengo el estómago mal.

-¿Cómo que mal?

-¿Qué tienes?

¿Qué te pasa?

-He tomado demasiada mosca.

-¿Qué es eso de la mosca? -Que sí.

Me dijeron que tomando una cucharada de mosca recuperaba...

...la potencia. Y me he envenenado.

-¿Estás tonto o qué te pasa?

Que a ti no te pasa nada.

Qué cosas se te ocurren.

-¿Por qué tomas mosca?

-Josete, vete a jugar.

Y ni una palabra a nadie.

Ven aquí.

Si yo te adoro, corazón.

Esto es una cosa pasajera, ya lo verás.

Dame esa porquería que te estás tomando.

Qué cosa más asquerosa.

Seguro que me echan del colegio. A ti no te van a echar.

¿Has visto la cara de don Severiano?

Le han tenido que dar dos aspirinas.

Bueno, ya se le pasará.

Le dije que no sabía que la poesía estaba prohibida.

Oye, ¿por qué lo mataron?

Lo mataron por pensar diferente.

¿Por eso mataban en la Guerra Civil? Sí.

Ahora te meten en la cárcel. Jo.

¿Sabes un cosa?

¿Qué?

Me has emocionado.

Me ha gustado mucho oírte.

A mí también me gusta oír eso que dices.

¿Sabes qué?

¿Qué?

Parece que me parezco mucho a ti.

Ven aquí.

"Esa fue la primera vez que Toni me habló como si yo fuera mayor".

"Dejó de llamarme enano y de meterse conmigo cada vez que hablaba".

"Comprendí que además de hermanos íbamos a ser amigos para siempre".

¿Ves que no te pasaba nada?

¿Qué me va a pasar?

Lo que hay que hacer es viajar.

Menudo eres tú. Anda, vámonos.

Vámonos, no sea que... ¡Joder!

Salgan.

Madre mía.

Hola, buenas tardes.

Documentación. Sí.

Estamos casados. Es mi mujer.

Usted, el carné. Saca el carné.

Venimos de un centro de la sección femenina.

Eso, sí.

Onésimo Rendondo.

Está bien. Por esta vez que pase.

Pero que no se repita.

Si no hacíamos nada.

Qué vergüenza.

Venga, circule. Buenas tardes.

Ábreme, Antonio.

Por Dios, qué vergüenza.

Me cago en la leche. Venga, venga.

Vete, vete.

Por Dios, Antonio, qué nervios he pasado.

Si llegamos a estar en Madrid, yo no sé dónde meterme.

Estas cosas no hay que tomárselas así.

¿Que no? Qué vergüenza.

¡Dios mío, qué vergüenza!

Yo lo he pasado bien. Me recordó a la primera vez.

Me he quedado como si me hubiera comido un pavo.

Como un pavo. Y sin friegas de ortigas.

¿Qué? Nada.

Estás loca. Esto hay que repetirlo. Pero en la cama.

Lo que tú digas.

"No sé qué le pasó...

...a mi madre en aquella reunión, pero por lo que fuera,...

...a partir de la fiesta de 1973, ya no llamaba a mi padre...

...para ir a dormir".

"Desde entonces todos les vimos más contentos".

"Como si, de repente, acabaran de hacerse novios".

"Y en aquella armonía no había tenido nada que ver...

...la mosca española".

Parece que fue ayer...

...cuando te vi aquella tarde, en primavera.

Parece que fue ayer...

...cuando las manos te tomé...

...por vez primera.

Soy tan feliz..

...de haber vivido junto a ti...

...por tantos años.

Soy tan feliz de disfrutar...

...algunas veces tus regaños.

Parece que fue ayer.

Eras mi novia y te llevaba de mi brazo.

Parece que fue ayer...

...cuando dormido yo soñaba en tu regazo.

Soy tan feliz.

Sigues siendo de mi vida la fragancia.

En nuestro amor nunca ha existido...

...la distancia.

Que Dios te guarde por hacerme..