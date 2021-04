¡Ya puedes ver el último capítulo de Cuéntame cómo pasó gratis y online! La pareja formada por Mercedes Fernández y Antonio Alcántara han entrado con ganas de marcha en el 1993. Tanto es así, que se han apuntado a las clases de salsa cubana que imparte Caridad en un local latino. Están centrados en sus éxitos en el mundo laboral, pero dispuestos a avivar la llama del amor en su matrimonio. El cumpleaños de Alcántara no salió como esperaba, pero sí acabó mejor de lo previsto. Ahora, disfrutan de su reconciliación como dos novios que están en sus primeros meses de relación.

En el último capítulo, "Sazón", una serie de acontecimientos han provocado que el matrimonio ponga en duda la lealtad de Caridad hacia ellos. Y es que, en mitad de la sesión de baile, la joven cubana ha salido con su hija de la mano, despavorida y aterrada, y parecía huir de alguien. Mercedes, que se ha dado cuenta de que algo malo le ocurría a su empleada, ha preguntado al resto de bailarines, pero no le han querido dar más información.

Un robo inocente

Merche y Antonio se han ido a casa después de que Caridad desapareciera. La matriarca ha empezado a sospechar que su empleada oculta algo, y no se termina de fiar de ella. Cuando ha llegado a casa, se ha dado cuenta de que las llaves del trabajo no estaban en su bolso e, inmediatamente, ha avisado a Antonio para ir al taller. Para su sorpresa, Caridad y su hija estaban durmiendo en el suelo porque no tenían un lugar seguro en el que quedarse.

02.02 min La historia de Caridad

Después de conocer en profundidad los problemas de Caridad y los motivos por los que ese policía la persigue, los Alcántara no han dudado en ofrecerle apoyo y han movilizado a todos los vecinos de San Genaro para unirse a la causa. Y si de algo pueden presumir en este modesto barrio de Madrid es que haciendo piña son los mejores.

01.26 min La policía intenta detener a Caridad

Parece que los hijos han heredado de sus padres, la virtud de ser justos y hacer justicia; Inés Alcántara se ha puesto manos a la obra para ayudar a Mike a recuperar el puesto de trabajo que ha perdido por ser seropositivo. Miguel Ángel será el abogado encargado de llevar el caso, y están dispuestos a todo.

