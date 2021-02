Los testigos del 23F: "Tejero me miró con el dedo en el gatillo"

Manuel Hernández de León se dirigió al Congreso en la tarde del 23 de febrero de 1981. Este fotógrafo de la Agencia EFE conocía de sobra el hemiciclo, ya que cubría habitualmente información parlamentaria, además de Moncloa y Zarzuela. Pero no sospechaba que aquel día iba a conseguir la exclusiva de su vida, una fotografía que sería portada en periódicos de todo el mundo.

Como Manuel, muchos testigos del 23F recuerdan 40 años después la violencia con la que el teniente coronel Antonio Tejero y las tropas que le acompañaban asaltaron el Congreso y protagonizaron uno de los momentos más tensos de la entonces joven democracia española.

A Hernández de León no se le olvidará el instante en el que Tejero le miró "con el dedo en el gatillo", un momento que pudo recoger en una de sus fotografías más populares, la que encabeza este reportaje.

Y es que el teniente coronel y el reportero se conocían. Unos días antes, Manuel se presentó sin avisar en casa de Tejero, que ya era famoso por haber participado años antes en la Operación Galaxia. "Me atendió muy amablemente, le hice unas fotografías y me negó que fuera un golpista", cuenta Hernández de León.

Sin embargo, allí estaba el teniente coronel, pistola en mano, asaltando el Congreso unos días después. Además de la imagen citada, Manuel consiguió en los primeros mintuos varias fotografías que forman parte de la historia: la que refleja la inquietud de los diputados al escuchar ruidos en el pasillo; otra en la que Tejero aparece ya en la tribuna de oradores; y la del forcejeo de los golpistas con el teniente general Gutiérrez Mellado.

"Me guardé el carrete en los testículos"

Si hoy podemos ver esas instantáneas fue gracias a la astucia del fotógrafo. "Subió un guardia civil y nos pidió los carretes; pero, no sé si por inconsciencia, metí la mano en la bolsa, le di un carrete en blanco y me guardé el bueno en la camisa", cuenta a RTVE Hernández de León.

Pero aún faltaba lo más difícil, sacar el material del Congreso. "Pedí ir al lavabo y me acompañó un guardia civil. Me metí a una de las cabinas y me guardé el carrete en los testículos", recuerda. De ese modo, cuando a las 22:30 el reportero pudo salir del edificio se dirigió a la agencia EFE sin saber muy bien si lo que tenía servía para algo.

“Cuando de madrugada empezaron a llegar los periódicos al Congreso, Tejero se vino abajo al verse en las portadas“

Allí le esperaba el presidente de EFE, Luis María Ansón, que acompañó a Hernández de León durante el revelado, ocho largos minutos que terminaron por mostrar la trascendencia de aquellas imágenes. Poco después, llegaba el primer telegrama de felicitación de El País y luego, sucesivamente, de medios de todo el mundo.

Manuel sabe de primera mano que "cuando de madrugada empezaron a llegar los periódicos al Congreso, Tejero se vino abajo al verse en las portadas, empezó a darse cuenta de que el golpe había fracasado".