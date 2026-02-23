El PP ve en la desclasificación de los documentos del 23F una nueva "cortina de humo" del Gobierno

El anuncio por parte del presidente del Gobierno, respecto a que el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F, ha sacudido la esfera política. Mientras la izquierda celebra la iniciativa con matices, pidiendo en algunos casos que se proceda de forma similar con otros casos, el PP considera que se trata de una nueva "cortina de humo" del Ejecutivo.

"Vamos a cortina de humo al día", ha manifestado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha pronosticado que "se cumplen los pasos del colapso total" del Ejecutivo.

Sánchez ha anunciado previamente la desclasificación de los documentos el día que se cumplen 45 años del intento de golpe de Estado y ha destacado que de este modo "se salda una deuda histórica con la ciudadanía". El anuncio, por otra parte, no sorprende ya que el Ejecutivo estaba obligado a proceder a la desclasificación de estos documentos tras la ley aprobada en julio del año pasado para eliminar el secreto de los documentos del franquismo y de la Transición.

ERC cree que Sánchez busca "tapar" sus problemas Aunque pocas veces ocurre, Esquerra coincide con el PP en que Sánchez busca "tapar" sus problemas "de gestión y liderazgo" con un anuncio "sacado de la chistera". La secretaria general de este partido, Elisenda Alamany, ha admitido en Las Mañanas RNE no tener "mucha esperanza" al respecto en un país "donde los jueces siguen mandando sobre la política" nacional y catalana. Con todo, ha dicho que la publicación de los informes será "bien recibida" porque "ya era hora". Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, coincide con Sánchez en que "efectivamente, la memoria no puede estar bajo llave", pero ha exigido en su perfil de X que se haga "memoria de verdad, con todo". Por eso, ha dicho que "hay que seguir y desclasificar también los documentos sobre el caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz". ““ El 3 de marzo de 1976 murieron cinco obreros por disparos de la policía durante el desalojo, en medio una jornada de huelga general, de la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, recién declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha dicho que a su formación no le parece "mal" la noticia de la desclasificación pero ha coincidido con otras formaciones en que es "insuficiente". En rueda de prensa, preguntado al respecto, ha respondido: "Lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales y que los plazos que ahí están se reduzcan".