El Gobierno desclasifica 153 unidades documentales del 23-F: "Toda la documentación encontrada hasta el momento"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de "todos" los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F, una decisión que se adopta cuando se cumple el 45 aniversario. En total, dejarán de estar bajo secreto 153 unidades documentales relacionados con la intentona golpista.

"Esta medida permitirá desclasificar toda la documentación que se ha encontrado hasta el momentorelacionada con el 23-F. Son 153 unidades documentales que han permanecido clasificadas por una normativa franquista, pero que a partir de ahora podrá ser consultada por la ciudadanía", ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saíz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la media, asegurando que, de esta forma, se saldaba una "deuda histórica".

Según la portavoz, con la desclasificación de los documentos del 23-F se acaba con "una situación atípica en las democracias modernas", y ha recordado que Alemania ya hizo algo similar en 2012 cuando hizo públicos "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia". "Para el franquismo todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario", ha explicado.