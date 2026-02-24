El Gobierno desclasifica 153 unidades documentales del 23-F: "Toda la documentación encontrada hasta el momento"
- La desclasificación de los documentos se hará efectiva el miércoles con su publicación en el BOE
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de "todos" los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F, una decisión que se adopta cuando se cumple el 45 aniversario. En total, dejarán de estar bajo secreto 153 unidades documentales relacionados con la intentona golpista.
"Esta medida permitirá desclasificar toda la documentación que se ha encontrado hasta el momentorelacionada con el 23-F. Son 153 unidades documentales que han permanecido clasificadas por una normativa franquista, pero que a partir de ahora podrá ser consultada por la ciudadanía", ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saíz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la media, asegurando que, de esta forma, se saldaba una "deuda histórica".
Según la portavoz, con la desclasificación de los documentos del 23-F se acaba con "una situación atípica en las democracias modernas", y ha recordado que Alemania ya hizo algo similar en 2012 cuando hizo públicos "documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia". "Para el franquismo todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario", ha explicado.
Los documentos se desclasifican a partir de este miércoles
La desclasificación de los documentos se hará efectiva el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y a partir de entonces serán de dominio público en la página web oficial de Moncloa.
Con esta medida, el Ejecutivo se adelanta a la nueva ley de Secretos Oficiales, que sustituirá a la vigente desde 1968, y que fue aprobada en julio pasado por el Consejo de Ministros, pero que está aún en tramitación parlamentaria. Esa ley prevé que se puedan conocer los documentos calificados como secretos una vez transcurridos 45 años desde los hechos que los motivaron.
"Esperamos ahora q el proyecto de ley de información clasificada pueda salir adelante en breve en el Congreso para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma", ha afirmado Saiz.
La decisión del Gobierno de desclasificar los documentos del 23-F ha tenido reacciones opuestas entre las fuerzas políticas, ya que mientras el PP lo tildado de nueva "cortina de humo", los partidos de izquierda y formaciones como el PNV la han aplaudido, aunque les parece insuficiente y han pedido la aprobación de la nueva ley de Secretos Oficiales.