Resumen de la actualidad política en España del 18 de junio: Santos Cerdán niega que él tenga el 45% de las acciones de Servinabar. “Claro que lo niego, es falso”

9:22

Rufián le dice a Sánchez que "no es suficiente" lo que está haciendo

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pregunta a Sánchez que "qué va a hacer", a lo que el presidente del Gobierno responde que seguirá con la "hoja de ruta" que tenía marcado el Ejecutivo y que hará lo que sea necesario para "recuperar la confianza" de la ciudadanía tras los casos de corrupción.

Rufián le dice que "no es suficiente". "Actúan cuando detecta la corrupción la UCO. Quiere que nos creamos que usted supo lo que eran y hacían dos tipos que estuvieron con usted durante semanas, meses para recuperar la Secretaria General del PSOE. Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE. Sería bueno personarse contra esta gente. Vaya contra las empresas corruptas con multas millonarias para los que corrompan... [...] La izquierda no puede robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium... Al final diremos que la gente decida y no nos responsabilice de lo que pase", zanja el portavoz de ERC.

Sánchez dice que solo "hay indicios". "No voy a aceptar lo que dice. La izquierda no es corrupta, la izquierda no roba [...]. Si usted tiene a bien ese informe socialista, no hay ningún apunte sobre financiación irregular del PSOE. Lo que más me duele es que este Gobierno es el que más ha hecho sobre la rendición de cuentas", responde.