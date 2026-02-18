El número de nacimientos sube en España por primera vez en una década

En 2025 se registraron en España 321.164 nacimientos, lo que supone un incremento del 1,0% respecto a 2024, con 3.159 nacimientos más, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística. Se trata del primer aumento tras una década marcada por una tendencia continuada a la baja.

En paralelo, continúa el retraso en la edad de maternidad. Si en 2015 el 7,8% de los nacimientos correspondía a madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje ascendió hasta el 10,4%.

Durante 2025 fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se produjo entre los hombres menores de cuatro años, con una caída del 12,9% respecto a 2024. En cambio, el mayor incremento se registró entre los hombres de cinco a 29 años, con un aumento del 6,6% (de 2.281 a 2.392).

Como resultado del cruce de ambas cifras, el saldo vegetativo —la diferencia entre nacimientos (321.164) y defunciones (446.982)— fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales.

Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio. Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

Y conviene recordar que hablamos de cifras provisionales. De hecho, el año pasado por estas fechas dimos esta misma noticia con este mismo titular "Aumentan los nacimientos por primera vez en 10 años en España" con las cifras que se manejaban pero que en la revisión posterior disminuyeron y, entonces, no se produjo lo que ahora de nuevo contamos (y que habrá que comprobar si aguanta la revisión).