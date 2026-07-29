María Pérez, Llopis y Attaoui, las principales figuras en la lista de la RFEA para el Europeo de Birmingham

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha hecho oficial la prelista de los atletas que nos representarán en el Europeo de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto. La lista está compuesta por 77 atletas (35 mujeres y 42 hombres), además de otros 18 que se encuentran en la lista de espera del 'Road to Birmingham', y que están a la espera de saber si finalmente competirán.

La tetracampeona del mundo y doble medallista olímpica, María Pérez, es la principal figura de la lista, que buscará repetir título en los 20 km marcha de Berlín 2018. También hay que mencionar a Quique Llopis y Asier Martínez en los 110 metros vallas, a Mohamed Attaoui en los 800 metros, a Adrián Ben y Mariano García en los 1.500 metros, a Marta García en los 5.000 metros, a Fátima Diame en salto de longitud, a Dani Arce en los 3.000 metros obstáculos, a Paul McGrath en marcha de medio maratón y a Miguel Ángel López en marcha de maratón. Además, tenemos potentes relevos femeninos, con Maribel Pérez y Jaël Bestué en el 4x100, y Blanca Hervás y Paula Sevilla en el 4x400.

Pepe Peiró, el seleccionador nacional, ha comentado que confía totalmente en el equipo: "Ya hemos ido a campeonatos donde las expectativas eran diferentes. Tengo plena confianza en este equipo porque nos van a mostrar de nuevo de lo que son capaces con la camiseta de la selección nacional". Además, aseguró que hay que mirar hacia lo alto y que se puede soñar con ganar medallas. "Podemos estar otra vez en el rango de ocho a diez medallas. Estoy convencido de que vamos a conseguir resultados que estén a la altura de lo que merecemos".