María Pérez, Llopis y Attaoui, las principales figuras en la lista de la RFEA para el Europeo de Birmingham
- Pepe Peiró, seleccionador español, anunció una prelista de 77 atletas
- El Europeo de Atletismo de Birmingham, del 10 al 16 de agosto, en Teledeporte y RTVEplay
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha hecho oficial la prelista de los atletas que nos representarán en el Europeo de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto. La lista está compuesta por 77 atletas (35 mujeres y 42 hombres), además de otros 18 que se encuentran en la lista de espera del 'Road to Birmingham', y que están a la espera de saber si finalmente competirán.
La tetracampeona del mundo y doble medallista olímpica, María Pérez, es la principal figura de la lista, que buscará repetir título en los 20 km marcha de Berlín 2018. También hay que mencionar a Quique Llopis y Asier Martínez en los 110 metros vallas, a Mohamed Attaoui en los 800 metros, a Adrián Ben y Mariano García en los 1.500 metros, a Marta García en los 5.000 metros, a Fátima Diame en salto de longitud, a Dani Arce en los 3.000 metros obstáculos, a Paul McGrath en marcha de medio maratón y a Miguel Ángel López en marcha de maratón. Además, tenemos potentes relevos femeninos, con Maribel Pérez y Jaël Bestué en el 4x100, y Blanca Hervás y Paula Sevilla en el 4x400.
Pepe Peiró, el seleccionador nacional, ha comentado que confía totalmente en el equipo: "Ya hemos ido a campeonatos donde las expectativas eran diferentes. Tengo plena confianza en este equipo porque nos van a mostrar de nuevo de lo que son capaces con la camiseta de la selección nacional". Además, aseguró que hay que mirar hacia lo alto y que se puede soñar con ganar medallas. "Podemos estar otra vez en el rango de ocho a diez medallas. Estoy convencido de que vamos a conseguir resultados que estén a la altura de lo que merecemos".
Lista completa
MUJERES
100m: María Isabel Pérez
200 m: Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera
400 m: Blanca Hervás, Paula Sevilla
800m: Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans
5000 m: Marta García, Idaira Prieto
Maratón: Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler
400m vallas: Sara Gallego
3000 m obstáculos: Marta Serrano
Longitud: Fátima Diame, Tessy Ebosele
Jabalina: Yulenmis Aguilar
4x100 m y 4x100 m mixto: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Elena Guiu, Ericka Badeau Maseras, Ester Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo
4x400 m y 4x400 m mixto: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Sara Gallego, Blanca Hervás, Herminia Parra, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla
Media maratón marcha: Antía Chamosa, Aldara Meilán, María Pérez
Maratón marcha: Raquel González, Laura Monje, Lucía Redondo
HOMBRES
100 m: Abel Alejandro Jordán
800 m: Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares
1500 m: Adrián Ben
10000 m: Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos
Maratón: Jorge Blanco, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González y Carlos Mayo
110 m vallas: Enrique Llopis, Asier Martínez
400 m vallas: Jesús David Delgado
3000 m obstáculos: Daniel Arce, Alejandro Quijada
Longitud: Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay
Disco: Diego Casas
Media maratón marcha: Diego García, Álvaro López, Paul McGrath
Maratón marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez
4x100 m y 4x100 m mixto: Andoni Calbano, Alberto Calero, Guillem Crespí, Marc Escandell, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán, Daniel Rodríguez, Oriol Sánchez
4x400 m y 4x400 m misto: Manuel Bea, Juan José de la Rosa, Bernat Erta, David García, Ángel González, Asabu Pines
Atletas que se incorporarían al equipo en caso de acceder al ranking de Road to Birmingham:
Hombres:
100m: Guillem Crespí, Jorge Hernández
200m: Oriol Sánchez
400 m: Ángel González
400 m vallas: Javier Lorente
1500m: Mariano García, Carlos Sáez
10.000 m: Eduardo Menacho
Jabalina: Manu Quijera
Mujeres:
100m: Ericka Badeau Maseras
200m: Alba Borrero
400m: Ana Prieto
100 m vallas: Lerato Pagès
5000: María Forero
10.000 m: Idaira Prieto, Carla Gallardo
Pértiga: Mónica Clemente
Longitud: Carmen Rosales
Altura: Una Stancev
Peso: Belén Toimil
Disco: Inés López
Martillo: Laura Redondo, Andrea Sales
Heptatlón: Sofía Cosculluela, María Vicente