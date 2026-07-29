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María Pérez, Llopis y Attaoui, las principales figuras en la lista de la RFEA para el Europeo de Birmingham

  • Pepe Peiró, seleccionador español, anunció una prelista de 77 atletas
  • El Europeo de Atletismo de Birmingham, del 10 al 16 de agosto, en Teledeporte y RTVEplay
María Pérez y Julia Súarez en el Campeonato de España de Málaga
María Pérez (i) y Julia Súarez (d), durante la final de 10.000 metros marcha del Campeonato de España Absoluto en Málaga.
RTVE.es

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) ha hecho oficial la prelista de los atletas que nos representarán en el Europeo de Birmingham, que se celebrará del 10 al 16 de agosto. La lista está compuesta por 77 atletas (35 mujeres y 42 hombres), además de otros 18 que se encuentran en la lista de espera del 'Road to Birmingham', y que están a la espera de saber si finalmente competirán.

La tetracampeona del mundo y doble medallista olímpica, María Pérez, es la principal figura de la lista, que buscará repetir título en los 20 km marcha de Berlín 2018. También hay que mencionar a Quique Llopis y Asier Martínez en los 110 metros vallas, a Mohamed Attaoui en los 800 metros, a Adrián Ben y Mariano García en los 1.500 metros, a Marta García en los 5.000 metros, a Fátima Diame en salto de longitud, a Dani Arce en los 3.000 metros obstáculos, a Paul McGrath en marcha de medio maratón y a Miguel Ángel López en marcha de maratón. Además, tenemos potentes relevos femeninos, con Maribel Pérez y Jaël Bestué en el 4x100, y Blanca Hervás y Paula Sevilla en el 4x400.

Pepe Peiró, el seleccionador nacional, ha comentado que confía totalmente en el equipo: "Ya hemos ido a campeonatos donde las expectativas eran diferentes. Tengo plena confianza en este equipo porque nos van a mostrar de nuevo de lo que son capaces con la camiseta de la selección nacional". Además, aseguró que hay que mirar hacia lo alto y que se puede soñar con ganar medallas. "Podemos estar otra vez en el rango de ocho a diez medallas. Estoy convencido de que vamos a conseguir resultados que estén a la altura de lo que merecemos".

Lista completa

MUJERES

100m: María Isabel Pérez

200 m: Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera

400 m: Blanca Hervás, Paula Sevilla

800m: Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans

5000 m: Marta García, Idaira Prieto

Maratón: Laura Luengo, Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler

400m vallas: Sara Gallego

3000 m obstáculos: Marta Serrano

Longitud: Fátima Diame, Tessy Ebosele

Jabalina: Yulenmis Aguilar

4x100 m y 4x100 m mixto: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Elena Guiu, Ericka Badeau Maseras, Ester Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo

4x400 m y 4x400 m mixto: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Sara Gallego, Blanca Hervás, Herminia Parra, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla

Media maratón marcha: Antía Chamosa, Aldara Meilán, María Pérez

Maratón marcha: Raquel González, Laura Monje, Lucía Redondo

HOMBRES

100 m: Abel Alejandro Jordán

800 m: Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares

1500 m: Adrián Ben

10000 m: Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos

Maratón: Jorge Blanco, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González y Carlos Mayo

110 m vallas: Enrique Llopis, Asier Martínez

400 m vallas: Jesús David Delgado

3000 m obstáculos: Daniel Arce, Alejandro Quijada

Longitud: Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay

Disco: Diego Casas

Media maratón marcha: Diego García, Álvaro López, Paul McGrath

Maratón marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez

4x100 m y 4x100 m mixto: Andoni Calbano, Alberto Calero, Guillem Crespí, Marc Escandell, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán, Daniel Rodríguez, Oriol Sánchez

4x400 m y 4x400 m misto: Manuel Bea, Juan José de la Rosa, Bernat Erta, David García, Ángel González, Asabu Pines

Atletas que se incorporarían al equipo en caso de acceder al ranking de Road to Birmingham:

Hombres:

100m: Guillem Crespí, Jorge Hernández

200m: Oriol Sánchez

400 m: Ángel González

400 m vallas: Javier Lorente

1500m: Mariano García, Carlos Sáez

10.000 m: Eduardo Menacho

Jabalina: Manu Quijera

Mujeres:

100m: Ericka Badeau Maseras

200m: Alba Borrero

400m: Ana Prieto

100 m vallas: Lerato Pagès

5000: María Forero

10.000 m: Idaira Prieto, Carla Gallardo

Pértiga: Mónica Clemente

Longitud: Carmen Rosales

Altura: Una Stancev

Peso: Belén Toimil

Disco: Inés López

Martillo: Laura Redondo, Andrea Sales

Heptatlón: Sofía Cosculluela, María Vicente

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