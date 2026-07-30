Hora y dónde ver gratis en TV el Tour de Francia femenino 2026

El Tour de Francia 2026 femenino se disputará del 1 al 9 de agosto por las carreteras de Francia y, por primera vez en su historia, también en Suiza, de donde partirá el próximo sábado. La salida desde Lausana (Suiza) será la primera salida internacional de la ronda gala en su versión femenina, que disputará dos jornadas por tierras suizas antes de adentrarse en territorio francés. El final, el próximo 9 de agosto, tendrá lugar en Niza, en la Promenade des Anglais. RTVE se volcará con la ronda gala con la emisión en directo y gratis de cada etapa en Teledeporte y RTVE Play.

La edición 2026 de este Tour de Francia femenino será la más dura de la historia de la competición, con un total de 1.175 kilómetros en los que se combinará la velocidad de las jornadas llanas y la contrarreloj con la dureza de la montaña que, en esta edición contará con el ascenso al mítico Mont Ventoux. En total, las corredoras deberán superar un desnivel total de 18.800 metros.

Veintiún equipos tomarán la salida en Lausana el próximo sábado, 14 de la máxima categoría World Tour, a los que se suman 7 equipos invitados de la categoría ProTeam, entre los que destaca el novísimo Ma Petite Enterprise, de nueva creación, que vivirá en esta edición del Tour de Francia femenino su puesta de largo en un gran evento ciclista internacional.

España acudirá a esta edición con dos equipos. Por un lado, el Movistar Team, como integrante fijo del World Tour, mientras que el Laboral Kutxa-Euskadi ha sido invitado por su excelente rendimiento en la temporada 2025.

Paula Blasi se estrena en el Tour Un total de 147 corredoras se han inscrito para esta edición, entre las que destacan las máximas aspirantes al triunfo final en Niza. Por un lado, la vigente campeona Pauline Ferrand-Prévot, del Visma, que tendrá a su favor la dureza de esta edición. Enfrente tendrá sin embargo a Demi Vollering, segunda en las ediciones de 2022, 2024 y 2025 y vencedora en la de 2023, que llega en plena forma, tal y como demostró en el Giro de Italia, en el que logró alzarse con el triunfo. Las armas de la corredora del FDJ-Suez serán principalmente su resistencia en la montaña y su velocidad contra el crono. No en vano, logró el bronce en el Mundial contrarreloj de 2025 en Kigali (Ruanda). A seguir, también, la neerlandesa Anna van der Breggen, que ha vuelto a la competición para pelear por las grandes vueltas y, por supuesto, la española Paula Blasi, que se estrena este año en la ronda, tras haber comenzado a participar este año en el World Tour con el UAE Team. Sin embargo, la catalana ya ha logrado alzarse en esta temporada con la Vuelta a España y la Volta a Cataluña. Paula Blasi celebra su victoria en la Vuelta a España en la meta de L' AngliruGetty Images

Nueve etapas de infarto La edición 2026 del Tour de Francia femenino arranca el próximo sábado 1 de agosto con una etapa de 137 kilómetros con inicio y final en Lausana y un recorrido que incluye fuertes repechos por el borde del lago de Neuchâtel y antes de la meta final en la Place Saint-François. Tras una jornada de cierto relajo, apta para velocistas, el pelotón se adentrará en territorio francés con una etapa entre Ginebra y Poligny, que incluye atravesar el Macizo del Jura, en el norte de los Alpes. Esta edición contará con una contrarreloj de 21 kilómetros en el departamento de Borgoña, que llegará en la etapa número 4. Poco después, las dos jornadas que apuntan a ser decisivas, justo antes de llegar a Niza. El próximo 6 de agosto, la jornada discurrirá entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, con un total de 153 kilómetros, que incluye cumbre como el Col de Lalouvesc, con 1.092 metros de altitud y una carretera de 8,6 kilómetros al 5%. Poco antes del final, en Boucieu-le-Roi, la ascensión será de 3,8 kilómetros, con rampas al 5,7%. La etapa reina llegará el viernes 7 de agosto, con un total de 144 kilómetros entre La Voulte-sur-Rhône y Mont Ventoux, la cima de esta edición, con 15,7 kilómetros al 8,8% de desnivel, llamada a convertirse en juez de la competición. Aunque todo puede cambiar todavía en las dos últimas jornadas, incluyendo la última, con final en Niza, que cuenta con cuatro subidas al Col d’Èze, la última, con un desvío por el Chemin du Vinaigrier y el Col des Quatre Chemins, con un total de 6 kilómetros al 7,6% de media, incluyendo alguna rampa del 12%.