La natación artística de España, a competir ante una renovada selección rusa en el Europeo de París

PROGRAMA Viernes 31 de julio (1ª jornada) Viernes 31 de julio (1ª jornada) Sesión matinal (09:00 - 11:05) • Dúo libre - Preliminares Sesión de tarde (18:00 - 21:30) • Dúo técnico - Final • Solo técnico masculino - Final _______________________ Sábado 1 de agosto (2ª jornada) Sesión matinal (09:00 - 10:35) • Solo libre femenino - Preliminares Sesión de tarde (16:00 - 19:10) • Dúo mixto libre - Final • Dúo libre - Final _______________________ Domingo 2 de agosto (3ª jornada) Sesión matinal (09:00 - 10:00) • Equipo libre - Preliminares Sesión de tarde (16:00 - 17:30) • Dúo mixto técnico - Final _______________________ Lunes 3 de agosto (4ª jornada) Sesión matinal (09:00 - 11:40) • Solo libre femenino - Final • Solo libre masculino - Final Sesión de tarde (16:00 - 17:20) • Equipo libre - Final _______________________ Martes 4 de agosto (5ª jornada) Sesión matinal (09:00 - 10:45) • Solo técnico femenino - Final Sesión de tarde (16:00 - 17:30) • Equipo técnico - Final _______________________ Miércoles 5 de agosto (6ª jornada) Sesión de tarde (15:00 - 16:40) • Acrobático - Final

El Campeonato de Europa de Deportes Acuáticos que comienza este viernes en París va a medir el nivel de la natación artística de España en la competición del 2026 en la que el equipo de Andrea Fuente va a rivalizar con una renovada y poderosa selección rusa.

Después de un sensacional año 2025 en el que España impresionó ganando más medallas que nadie --nueve-- en el Mundial de Singapur y en el que casi arrasó en el Europeo específico de natación artística en Funchal, ahora el reto es si cabe mayor.

Y es que en este campeonato se verá todo el trabajo que han hecho los equipos justo en mitad del ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 y entre los rivales hay novedades destacadas.

Andrea Fuentes se hizo cargo del equipo después de los Juegos de París en los que España volvió a un podio olímpico. En su primer año logró dar un nuevo impulso al equipo y España volvió a mirar a la cara a las grandes potencias.

Ahora, el equipo que está buscando un revulsivo similar es el de Rusia --que tendrá que presentarse a este campeonato todavía sin símbolos nacionales-- con el liderazgo de Svetlana Romashina, que se convirtió en entrenadora principal a principios de año.

Romashina, siete veces campeona olímpica, 21 veces campeona mundial y 13 veces campeona europea, es seguramente la mejor de la historia de este deporte. Rusia fue intocable durante muchos años. Ella mantuvo al país en la cima hasta los Juegos de Tokio. Unos meses después llegó la invasión a gran escala de Ucrania y las sanciones que provocaron la descomposición del equipo.

Pero con la relajación de las sanciones y el trabajo de las nuevas generaciones, el equipo ha vuelto a impresionar en la Copa del Mundo y en los campeonatos de categorías inferiores.

El maratón de Iris Tió Por su parte, España también está incorporando caras nuevas a la selección, en esta ocasión a Carla Lorenzo (19 años), que competirá en un dúo mixto. El resto de la convocatoria la componen Paula Ramírez, Marina García, Alisa Ozhogina, Mireia Hernández, Lilou Lluís, Sara Saldaña, Jordi Cáceres, Cristina Arámbula, Txell Ferré, Aurora Lázaro, Dennis González y la gran estrella, Iris Tió. Iris Tió se baña en oro en Singapur y asume el liderazgo de la 'sincro' española Mario Vallejo La barcelonesa, que participó en los tres oros que logró España en el último Mundial, tendrá un programa muy exigente con hasta siete pruebas. Si no hay cambios de última hora, está previsto que una misma jornada se tire hasta tres veces a la piscina del Centro Acuático Olímpico, el recinto construido para los Juegos de París frente al estadio de Saint Denis (y que ahora incorpora en el nombre oficial el de la administración territorial: Metrópolis del Gran París). En este mismo recinto, por cierto, se disputarán también desde este viernes las pruebas de saltos y desde el lunes 10 de agosto las de natación en línea, con las que concluirán estos campeonatos de deportes acuáticos que reúnen cinco disciplinas. Hora y donde ver el Campeonato de Europa de deportes acuáticos gratis en TV En natación artística el calendario de competición incluye 11 pruebas y España participará en todas: solos femeninos, solos masculinos, dúos femeninos, dúos mixtos y equipos; en cada caso con su programa técnico y su programa libre. A esta decena de pruebas hay que sumar la de acrobacias por equipos, la más espectacular y que se reserva para la última jornada en la que España competirá con la rutina que estrenó en la reciente Copa del Mundo de Pontevedra al ritmo del Berghain de Rosalía. 03.06 min Berghain de Rosalía, banda sonora del nuevo ejercicio del equipo español de natación artística