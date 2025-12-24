Iris Tió, mejor nadadora del mundo de artística; Álvaro Granados, el mejor waterpolista

Los españoles Iris Tió, en natación artística, y Álvaro Granados (waterpolo), han sido elegidos mejores deportistas mundiales de 2025 por 'World Aquatics', la nueva denominación de la antigua Federación Internacional de Natación.

Según 'World Aquatics', la barcelonesa Iris Tió, con 22 años, ha protagonizado una gran temporada, culminada con los éxitos logrados en el pasado Mundial de Singapur en la que se convirtió en la primera nadadora en conquistas medallas en las cuatro disciplinas de la natación artística: solo, dúo, mixto y equipo; en un Mundial.

Sus cuatro medallas incluyen tres oros, entre ellos el solo en el solo libre, su primer título en esta especialidad. "Significó mucho, me hizo superfeliz y aun no puedo creérmelo, ha sifo un sueño hecho realidad", ha asegurado en unas declaraciones a 'World Aquatics'.

Iris Tió, además de las medallas en el Mundial, conquistó durante las pruebas de la Copa del Mundo de 2025 quince más, incluyendo nueve oros.