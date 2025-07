Dennis González y Mireia Hernández se cuelgan la plata en el dúo mixto técnico del Mundial de Singapur

Dennis González y Mireia Hernández han logrado la medalla de plata en el dúo mixto técnico de los Mundiales de natación artística de Singapur 2025, por detrás de la ganadora Rusia, donde Maya GurbanBerdieva y Aleksandr Maltsev refrendaron su condición de favoritos. Tercera fue Italia con la pareja formada por Flippo Pelati y Lucrezia Ruggiero (228.0275 puntos).

Quinta medalla para la delegación española y tercera para Dennis González tras la plata lograda en solo técnico y el bronce en la rutina libre por equipos, lo que convierte al español en una de las estrellas de los Campeonatos, en esta ocasión junto a Mireia Hernández tras la magistral interpretación del tema Hip-Hop y un nivel de dificultad de 33.6000.

La menor dificultad técnica no impidió superar a Italia y Gran Bretaña en Impresión artística con una puntuación de 100.1250 puntos en ese capítulo, que unido a los 130.3384 puntos de los elementos, dejaron a la pareja española muy cerca de los grandes favoritos, y a la postre ganadores.