España desata 'La Locura' en París: logra la tercera plata europea y acaricia por dos puntos el oro de las rusas
- Las rusas vieron hasta dos dieces en una rutina que se colocó a tan solo 2,6805 puntos de la del equipo de Andrea Fuentes
- España sigue dominando la impresión artística y suma su quinta medalla en París tras superar con claridad a Italia
España ha vuelto a demostrar que la natación artística vive uno de sus momentos más brillantes.
El equipo dirigido por Andrea Fuentes conquistó este lunes la medalla de plata en la final de la rutina libre por equipos del Campeonato de Europa de deportes acuáticos de París con 'La Locura', el ejercicio que rozó el oro tras quedarse a apenas 2,6805 puntos del conjunto ruso, que compitió bajo bandera neutral.
Las españolas firmaron una actuación impecable en el Centro Acuático de Saint-Denis, sin errores ni base marks, para alcanzar una puntuación de 282,3541. Solo el equipo ruso, con 285,0346 puntos, pudo superar a un equipo que volvió a conquistar al jurado y al público con una propuesta tan arriesgada como expresiva, mientras que Italia completó el podio, ya a más de 26 puntos de distancia.
Una rutina que obligó a Rusia a elevar el listón
Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña llevaron a la piscina una coreografía marcada por la intensidad y la teatralidad, acompañada por música de Hans Zimmer y con la impronta creativa de Andrea Fuentes, decidida a seguir revolucionando la disciplina.
El conjunto español fue, además, el mejor valorado en impresión artística, un reconocimiento al riesgo y la personalidad de una rutina que puso contra las cuerdas a las grandes dominadoras históricas de la especialidad. Esa capacidad para discutir el reinado ruso dejó una plata con sabor a mucho más y confirmó el crecimiento de un equipo que ya compite de tú a tú con la referencia mundial.
Quinta medalla para la delegación española
Con este segundo puesto, España elevó a cinco su cosecha de medallas en estos Europeos de París con un balance provisional de tres platas y dos bronces, consolidándose entre las grandes potencias del campeonato.
Así, la jornada dejó el tercer puesto para Jordi Cáceres en el solo libre masculino e Iris Tió en el solo libre femenino, redondeando un lunes especialmente productivo para la delegación española en la capital francesa.
Ahí está apareciendo ya Jordi, que fue
cuarto en el dúo mixto técnico con este tema
del gym all your love de alabama shake que estrenó en la Copa
del Mundo del año pasado en Egipto
¿Por
¡Gah,
So tell me what you wanna do
do
¡Bravo!
¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito!
Ahí tenemos a Mireia emocionada, la verdad que bueno..
creo que España apuesta muchísimo.
Mira a Blanca y a
Gemma, llorando también.
Es que ha sido muy bonita la rutina, ha sido preciosa.
¡Qué bonito!
la verdad que... Mira a Denise también ahí.
Emociona mucho, ¿no?
emociona mucho cuando sobre todo tengo que decir que hoy, pero bueno, que nos
Cuando..
sobre todo, tengo que decir que hoy,
que nos emocionamos aquí también que españa la verdad que creo que tiene a
emocionamos aquí también, que España la verdad que creo que tiene algo distinto
al resto de países que consigue emocionar dentro del agua
y esa manera de nadar yo creo que es increíble
y ha sido una suerte poder verlo también aquí en el agua y ojalá pueda
va a estar difícil, pero ojalá Jordi pueda luchar por lo que
consiguió el año pasado con ese oro en el Campeonato Europa y
sexto del mundo. Bueno, es la cuarta tarjeta de
dificultad,
otra vez, claro, está complicado.
Ya lo intentó con el dúo y vemos a Videya a solo
absolutamente emocionante las lágrimas de yema y de blanca
también lo que hablábamos pero es que además es que ha demostrado una
personalidad
y un carácter en el agua y un control en esos híbridos.
Fantástico, Jordi..
tercero 123 el
impresión artística para Jordi.
La segunda mejor impresión artística
a la par que la de Ranjudo Tombli, que ha visto también 123, pero una décima
más
la impresión artística, 106 en los elementos, claro, es que ahí..
no son machaca y bueno estamos como siempre el dependiendo
del ejercicio de Rusia, para ver si Jordi es medalla o no
Y la impresión artística, fíjate que música nos pone
Creo que estamos todos nerviosos.
De tensión, qué música de tensión y pendientes de esas dos
revisiones, porque la impresión artística va a ser alta y tenemos a
Jordi pendiente.
Y vuestras nadadoras
todavía llorando de la emoción, es tremendo, qué bonito ver cómo
traspasa. Y creo que aquí están muy nerviosos
y saben que... Bueno, de hecho ayer también tuvieron
fallos y no sabían..
si tuvieron un béisma pero le valió para ganar la medalla tiene dos bronces
el ruso y un cuarto puesto en el dúo libre mixto
Máxima tensión con esta música
para saber si él es medallista o lo es Jordi
Cáceres. Sigue esa revisión,
gana Máximova, no sabe qué hacer ya, opta por mirar abajo, gana..
tranquilo, parece Zácar, aguantando la presión
B2 Beismar. ¡España!
¡Es medalla! ¡España es medalla!
¡España es medalla!
para jordy cáceres se lo merecía
201. ¡Ahí está Jordi!
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, madre mía!
¡Sacando todo!
ahora, las nadadoras españolas, toda esa tensión ha visto los dos
Beismar. ¡117!
La impresión artística, lejos también de los
123 que ha visto jordi 84 los elementos 106 los elementos
para jordi paula Ramírez que tampoco puede con la emoción
segunda medalla de bronce para España, ¿cómo ha vivido el equipo español?
Bueno, increíble. Desde la grada, nosotros aquí estamos
más emocionados que Jordi.
Estamos aguantándonos
Es la tercera medalla de la catalana en el campeonato, que se suma a la doble plata que consiguió con Lilou Lluis en el dúo libre femenino y con Dennis González en el dúo libre mixto.
Kandoska. Sale Iris, Tió, con ese bañador
maravilloso, este homen
homenaje a Céline Dion en esa apertura de los Juegos Olímpicos,
su versión del himno al amor de Edith Piaf, que Celine Dion interpretó de
esa manera magistral.
Campeona del mundo, Iris va
a defender con todo sus opciones
¡Wow! ¡Bravo!
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Súper, súper emocional!
emocionante la rutina de Iris!
Ahí tenemos a Andrea y a Judith.
¡Qué pasada de rutina!
Bueno, hablando con Iris y con
Andrea, me dijeron que fueron incluso, subieron a la Torre Eiffel para que
Iris pudiera inspirarse aún más...
...con esta música, con
esta rutina y que cada vez que escuchaba esta canción que lloraba
porque la transmite
muchísimo. Iris viene de una familia también que
sus padres son músicos y llevan
la emoción de la música en las venas, nunca mejor dicho, y bueno, lo hemos
podido comprobar que
ha salido a demostrar y dar todo dentro del agua, porque como
decía, es la última vez que van a dar esta coreografía tan especial
Es que a mí también se me ha saltado, yo también me he emocionado, es que
Iris traspasa en esa capacidad de
emocionar que que muy pocas nadadoras tienen los dos y ella
evidentemente lo tiene.
Y sabe sacar lo mejor.
sabe sacar lo mejor además en todas las rutinas que hace.
Además en todas las rutinas que hace sabía que esta rutina iba a ser
Sabía que esta rutina iba a ser especial y así lo ha sido sin duda.
especial y así lo ha sido, sin duda.
Uff, vamos a ver. Uff, lo tiene muy
Vamos a ver. Lo tiene muy difícil porque la
puntuación de Clara es espectacular.
Pero vamos a ver
Pues segunda, segunda Iris ha superado
la impresión artística de la preliminar.
Ya se asegura medalla
Sí, se asegura la medalla.
De momento es plata.
Ya decíamos que era muy complicado porque..
la impresión artística de clara había subido también y esos 147
Un pulso cada vez más igualado
La plata premia una actuación sobresaliente y refuerza la candidatura del conjunto de Andrea Fuentes.
Pero más allá del metal, la final dejó la sensación de que la distancia con las rusas se estrecha cada vez más. España volvió a demostrar que ya no solo aspira a subir al podio, sino también a discutir el oro, y tendrá la oportunidad hacerlo de nuevo este martes en las finales del solo técnico y del equipo técnico, y en la gran final del miércoles con la rutina acrobática al ritmo de 'Berghain' de Rosalía.