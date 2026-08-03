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España desata 'La Locura' en París: logra la tercera plata europea y acaricia por dos puntos el oro de las rusas

  • Las rusas vieron hasta dos dieces en una rutina que se colocó a tan solo 2,6805 puntos de la del equipo de Andrea Fuentes
  • España sigue dominando la impresión artística y suma su quinta medalla en París tras superar con claridad a Italia
Para todos los públicos España, plata en equipo libre en el Europeo de natación artística - Natación | Ver
España se cuelga la plata en equipo libre en el Campeonato Europeo de natación artística
AMANDA RAMOS

España ha vuelto a demostrar que la natación artística vive uno de sus momentos más brillantes.

El equipo dirigido por Andrea Fuentes conquistó este lunes la medalla de plata en la final de la rutina libre por equipos del Campeonato de Europa de deportes acuáticos de París con 'La Locura', el ejercicio que rozó el oro tras quedarse a apenas 2,6805 puntos del conjunto ruso, que compitió bajo bandera neutral.

Las españolas firmaron una actuación impecable en el Centro Acuático de Saint-Denis, sin errores ni base marks, para alcanzar una puntuación de 282,3541. Solo el equipo ruso, con 285,0346 puntos, pudo superar a un equipo que volvió a conquistar al jurado y al público con una propuesta tan arriesgada como expresiva, mientras que Italia completó el podio, ya a más de 26 puntos de distancia.

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Una rutina que obligó a Rusia a elevar el listón

Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña llevaron a la piscina una coreografía marcada por la intensidad y la teatralidad, acompañada por música de Hans Zimmer y con la impronta creativa de Andrea Fuentes, decidida a seguir revolucionando la disciplina.

El conjunto español fue, además, el mejor valorado en impresión artística, un reconocimiento al riesgo y la personalidad de una rutina que puso contra las cuerdas a las grandes dominadoras históricas de la especialidad. Esa capacidad para discutir el reinado ruso dejó una plata con sabor a mucho más y confirmó el crecimiento de un equipo que ya compite de tú a tú con la referencia mundial.

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La natación artística de España, a competir ante una renovada selección rusa en el Europeo de París Mario Vallejo

Quinta medalla para la delegación española

Con este segundo puesto, España elevó a cinco su cosecha de medallas en estos Europeos de París con un balance provisional de tres platas y dos bronces, consolidándose entre las grandes potencias del campeonato.

Así, la jornada dejó el tercer puesto para Jordi Cáceres en el solo libre masculino e Iris Tió en el solo libre femenino, redondeando un lunes especialmente productivo para la delegación española en la capital francesa.

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Transcripción completa

Ahí está apareciendo ya Jordi, que fue

cuarto en el dúo mixto técnico con este tema

del gym all your love de alabama shake que estrenó en la Copa

del Mundo del año pasado en Egipto

¿Por

¡Gah,

So tell me what you wanna do

do

¡Bravo!

¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito!

Ahí tenemos a Mireia emocionada, la verdad que bueno..

creo que España apuesta muchísimo.

Mira a Blanca y a

Gemma, llorando también.

Es que ha sido muy bonita la rutina, ha sido preciosa.

¡Qué bonito!

la verdad que... Mira a Denise también ahí.

Emociona mucho, ¿no?

emociona mucho cuando sobre todo tengo que decir que hoy, pero bueno, que nos

Cuando..

sobre todo, tengo que decir que hoy,

que nos emocionamos aquí también que españa la verdad que creo que tiene a

emocionamos aquí también, que España la verdad que creo que tiene algo distinto

al resto de países que consigue emocionar dentro del agua

y esa manera de nadar yo creo que es increíble

y ha sido una suerte poder verlo también aquí en el agua y ojalá pueda

va a estar difícil, pero ojalá Jordi pueda luchar por lo que

consiguió el año pasado con ese oro en el Campeonato Europa y

sexto del mundo. Bueno, es la cuarta tarjeta de

dificultad,

otra vez, claro, está complicado.

Ya lo intentó con el dúo y vemos a Videya a solo

absolutamente emocionante las lágrimas de yema y de blanca

también lo que hablábamos pero es que además es que ha demostrado una

personalidad

y un carácter en el agua y un control en esos híbridos.

Fantástico, Jordi..

tercero 123 el

impresión artística para Jordi.

La segunda mejor impresión artística

a la par que la de Ranjudo Tombli, que ha visto también 123, pero una décima

más

la impresión artística, 106 en los elementos, claro, es que ahí..

no son machaca y bueno estamos como siempre el dependiendo

del ejercicio de Rusia, para ver si Jordi es medalla o no

Y la impresión artística, fíjate que música nos pone

Creo que estamos todos nerviosos.

De tensión, qué música de tensión y pendientes de esas dos

revisiones, porque la impresión artística va a ser alta y tenemos a

Jordi pendiente.

Y vuestras nadadoras

todavía llorando de la emoción, es tremendo, qué bonito ver cómo

traspasa. Y creo que aquí están muy nerviosos

y saben que... Bueno, de hecho ayer también tuvieron

fallos y no sabían..

si tuvieron un béisma pero le valió para ganar la medalla tiene dos bronces

el ruso y un cuarto puesto en el dúo libre mixto

Máxima tensión con esta música

para saber si él es medallista o lo es Jordi

Cáceres. Sigue esa revisión,

gana Máximova, no sabe qué hacer ya, opta por mirar abajo, gana..

tranquilo, parece Zácar, aguantando la presión

B2 Beismar. ¡España!

¡Es medalla! ¡España es medalla!

¡España es medalla!

para jordy cáceres se lo merecía

201. ¡Ahí está Jordi!

¡Mira, mira, mira! ¡Mira, madre mía!

¡Sacando todo!

ahora, las nadadoras españolas, toda esa tensión ha visto los dos

Beismar. ¡117!

La impresión artística, lejos también de los

123 que ha visto jordi 84 los elementos 106 los elementos

para jordi paula Ramírez que tampoco puede con la emoción

segunda medalla de bronce para España, ¿cómo ha vivido el equipo español?

Bueno, increíble. Desde la grada, nosotros aquí estamos

más emocionados que Jordi.

Estamos aguantándonos

Jordi Cáceres, bronce europeo en solo libre y cuarta medalla para la delegación española

Es la tercera medalla de la catalana en el campeonato, que se suma a la doble plata que consiguió con Lilou Lluis en el dúo libre femenino y con Dennis González en el dúo libre mixto.

Para todos los públicos Iris Tió, bronce europeo en la final de solo libre femenino - Natación | Ver
Transcripción completa

Kandoska. Sale Iris, Tió, con ese bañador

maravilloso, este homen

homenaje a Céline Dion en esa apertura de los Juegos Olímpicos,

su versión del himno al amor de Edith Piaf, que Celine Dion interpretó de

esa manera magistral.

Campeona del mundo, Iris va

a defender con todo sus opciones

¡Wow! ¡Bravo!

¡Madre mía! ¡Madre mía!

¡Súper, súper emocional!

emocionante la rutina de Iris!

Ahí tenemos a Andrea y a Judith.

¡Qué pasada de rutina!

Bueno, hablando con Iris y con

Andrea, me dijeron que fueron incluso, subieron a la Torre Eiffel para que

Iris pudiera inspirarse aún más...

...con esta música, con

esta rutina y que cada vez que escuchaba esta canción que lloraba

porque la transmite

muchísimo. Iris viene de una familia también que

sus padres son músicos y llevan

la emoción de la música en las venas, nunca mejor dicho, y bueno, lo hemos

podido comprobar que

ha salido a demostrar y dar todo dentro del agua, porque como

decía, es la última vez que van a dar esta coreografía tan especial

Es que a mí también se me ha saltado, yo también me he emocionado, es que

Iris traspasa en esa capacidad de

emocionar que que muy pocas nadadoras tienen los dos y ella

evidentemente lo tiene.

Y sabe sacar lo mejor.

sabe sacar lo mejor además en todas las rutinas que hace.

Además en todas las rutinas que hace sabía que esta rutina iba a ser

Sabía que esta rutina iba a ser especial y así lo ha sido sin duda.

especial y así lo ha sido, sin duda.

Uff, vamos a ver. Uff, lo tiene muy

Vamos a ver. Lo tiene muy difícil porque la

puntuación de Clara es espectacular.

Pero vamos a ver

Pues segunda, segunda Iris ha superado

la impresión artística de la preliminar.

Ya se asegura medalla

Sí, se asegura la medalla.

De momento es plata.

Ya decíamos que era muy complicado porque..

la impresión artística de clara había subido también y esos 147

Tercera medalla para Iris Tió en el Europeo: bronce en solo libre femenino

Un pulso cada vez más igualado

La plata premia una actuación sobresaliente y refuerza la candidatura del conjunto de Andrea Fuentes.

El nuevo desafío de Iris Tió: nadar siete rutinas - Teledeporte | Ver
El nuevo desafío de Iris Tió: nadar siete rutinas

Pero más allá del metal, la final dejó la sensación de que la distancia con las rusas se estrecha cada vez más. España volvió a demostrar que ya no solo aspira a subir al podio, sino también a discutir el oro, y tendrá la oportunidad hacerlo de nuevo este martes en las finales del solo técnico y del equipo técnico, y en la gran final del miércoles con la rutina acrobática al ritmo de 'Berghain' de Rosalía.

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