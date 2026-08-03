España desata 'La Locura' en París: logra la tercera plata europea y acaricia por dos puntos el oro de las rusas

Ahí está apareciendo ya Jordi, que fue

cuarto en el dúo mixto técnico con este tema

del gym all your love de alabama shake que estrenó en la Copa

del Mundo del año pasado en Egipto

¿Por

¡Gah,

So tell me what you wanna do

do

¡Bravo!

¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito!

Ahí tenemos a Mireia emocionada, la verdad que bueno..

creo que España apuesta muchísimo.

Mira a Blanca y a

Gemma, llorando también.

Es que ha sido muy bonita la rutina, ha sido preciosa.

¡Qué bonito!

la verdad que... Mira a Denise también ahí.

Emociona mucho, ¿no?

emociona mucho cuando sobre todo tengo que decir que hoy, pero bueno, que nos

Cuando..

sobre todo, tengo que decir que hoy,

que nos emocionamos aquí también que españa la verdad que creo que tiene a

emocionamos aquí también, que España la verdad que creo que tiene algo distinto

al resto de países que consigue emocionar dentro del agua

y esa manera de nadar yo creo que es increíble

y ha sido una suerte poder verlo también aquí en el agua y ojalá pueda

va a estar difícil, pero ojalá Jordi pueda luchar por lo que

consiguió el año pasado con ese oro en el Campeonato Europa y

sexto del mundo. Bueno, es la cuarta tarjeta de

dificultad,

otra vez, claro, está complicado.

Ya lo intentó con el dúo y vemos a Videya a solo

absolutamente emocionante las lágrimas de yema y de blanca

también lo que hablábamos pero es que además es que ha demostrado una

personalidad

y un carácter en el agua y un control en esos híbridos.

Fantástico, Jordi..

tercero 123 el

impresión artística para Jordi.

La segunda mejor impresión artística

a la par que la de Ranjudo Tombli, que ha visto también 123, pero una décima

más

la impresión artística, 106 en los elementos, claro, es que ahí..

no son machaca y bueno estamos como siempre el dependiendo

del ejercicio de Rusia, para ver si Jordi es medalla o no

Y la impresión artística, fíjate que música nos pone

Creo que estamos todos nerviosos.

De tensión, qué música de tensión y pendientes de esas dos

revisiones, porque la impresión artística va a ser alta y tenemos a

Jordi pendiente.

Y vuestras nadadoras

todavía llorando de la emoción, es tremendo, qué bonito ver cómo

traspasa. Y creo que aquí están muy nerviosos

y saben que... Bueno, de hecho ayer también tuvieron

fallos y no sabían..

si tuvieron un béisma pero le valió para ganar la medalla tiene dos bronces

el ruso y un cuarto puesto en el dúo libre mixto

Máxima tensión con esta música

para saber si él es medallista o lo es Jordi

Cáceres. Sigue esa revisión,

gana Máximova, no sabe qué hacer ya, opta por mirar abajo, gana..

tranquilo, parece Zácar, aguantando la presión

B2 Beismar. ¡España!

¡Es medalla! ¡España es medalla!

¡España es medalla!

para jordy cáceres se lo merecía

201. ¡Ahí está Jordi!

¡Mira, mira, mira! ¡Mira, madre mía!

¡Sacando todo!

ahora, las nadadoras españolas, toda esa tensión ha visto los dos

Beismar. ¡117!

La impresión artística, lejos también de los

123 que ha visto jordi 84 los elementos 106 los elementos

para jordi paula Ramírez que tampoco puede con la emoción

segunda medalla de bronce para España, ¿cómo ha vivido el equipo español?

Bueno, increíble. Desde la grada, nosotros aquí estamos

más emocionados que Jordi.

Estamos aguantándonos