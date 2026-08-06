El Tour de Francia femenino llega al Mont Ventoux para decidir el duelo entre Marlen Reusser y Demi Vollering

El colosal Mont Ventoux, el gigante de la Provenza, aparece este viernes por primera vez en el recorrido del Tour de Francia femenino para decidir el pulso que están librando la maillot amarillo Marlen Reusser y la segunda clasificada, Demi Vollering, con tan solo 12 segundos en favor de la suiza. A la expectativa Kasia Niewiadoma, vencedora del Tour 2024, que buscará cualquier marcaje entre estas dos corredoras para intentar el asalto a la general desde su tercera plaza a 1:17.

Una cita histórica para el ciclismo femenino, que ya ha visitado cimas míticas del Tour de Francia en las anteriores ediciones y que ahora afrontará desde los 330 metros de altitud de Bédoin esta ascensión colosal. 21 kilómetros de dura subida, por más que la organización del Tour se empeñe en situar el comienza del puerto en Saint-Estève (536 metros) y cifrarlo en 15,7 kilómetros al 8,8%. Esos 5 kilómetros que le hurta a esta cima emblemática, que alcanza los 1.910 metros, son suficientes por sí mismos para dinamitar al pelotón.

A partir del Chalet Reynard, los últimos 6 kilómetros pueden ser un auténtico infierno. La cima del Mont Ventoux, situada en los 1.910 metros, en un paisaje lunar, sin vegetación y castigada por el mistral. La pendiente y el calor jugarán en contra del esfuerzo de las ciclistas antes de alcanzar la meta situada al lado del observatorio meteorológico, visible desde decenas de kilómetros a la redonda. Aparentemente tan cerca y tan lejos de alcanzarlo a la vez. Si hasta ahora el maillot amarillo se juega en segundos, en el Ventoux las diferencias se pueden medir en minutos.

Marlen Reusser vs Demi Vollering Tanto Reusser como Vollering han demostrado llegar en una condición excelsa al momento cumbre de la temporada. Se trata de dos perfiles de ciclista muy diferentes. Precisamente la clase de duelo que hace vibrar a la afición ante la expectativa de que en cualquier recoveco de la carretera pueda darse el momento clave que sentencie esta edición del Tour de Francia. La suiza es una especialista en la lucha contra el cronómetro, donde exprime su capacidad para rodar en todos los terrenos. Campeona del mundo de contrarreloj el año pasado en Ruanda, este año ha centrado toda su temporada en llegar bien a la Grande Boucle. Una caída en el Tour de Flandes arruinó su primavera. Pero eso también ha hecho que llegue más fresca a la ronda gala, donde ha culminado con éxito su “proyecto Dijon”, esto es, salir de amarillo de la contrarreloj de 21 kilómetros que acabó en la ciudad francesa. Para vestir de amarillo hasta Niza tendrá que aguantar en el Ventoux las acometidas de Demi Vollering. Es la número 1 del ciclismo mundial y quiere rematar su mejor temporada logrando el doblete Giro-Tour. Es más completa y más explosiva que la líder del Movistar, pero el vértigo de volver a terminar segunda en el Tour, puesto que ha logrado en 3 ocasiones frente a una única victoria, puede llegar a bloquearla. A su favor también juega el equipazo que tiene, con Evita Muzic, Juliette Labous (ahora Juliette Berthet) y la jovencísima Célia Gery para endurecer la carrera. Reusser ya ha defendido el maillot amarillo con éxito ante Vollering en rampas de dos dígitos. Fue en la ascensión al Mont Brouilly de la quinta etapa, 3 kilómetros al 7,7% y con rampas de hasta el 14%. Allí la del Movistar se soldó a rueda de la del FDJ, con Niewiadoma como invitada de lujo. Pero lo que espera al pelotón este viernes son palabras mayores. El Mont Ventoux no alcanza pendientes tan elevadas pero es muchísimo más largo. La escalada desde Bédoin superará la hora de duración. Espacio suficiente para que Vollering busque con sus arrancadas ahogar una y otra vez las piernas de la maillot amarillo, que tratará de neutralizar los ataques de la neerlandesa imponiendo su propio ritmo de ascensión. Un duelo apasionante que sumar a los enfrentamientos de leyenda entre Froome y Nairo Quintana o Vingegaard y Pogacar. Ahora, por primera vez en el Tour de Francia organizado por ASO, protagonizado por dos mujeres. Interés también en la lucha por el maillot blanco a la mejor joven del Tour. Su portadora, Antonia Niedermaier (Canyon), defiende el jersey ante dos poderosas escaladoras como la canadiense Isabella Holmgren (Lidl-Trek), a 25 segundos, y Paula Blasi, que tiene 1:11 que recuperar. El Ventoux se presenta por tanto como la oportunidad de la catalana para asaltar el blanco y quién sabe si para luchar por la etapa. En una ciclista que conquistó la Vuelta a España en L’ Angliru y el Tour de los Pirineos en el Col du Tourmalet, ser la primera en vencer en el gigante de la Provenza en el Tour de Francia supondría un broche de lujo a una temporada ya de por sí extraordinaria.

Kim Le Court gana en Tournon-sur-Rhône La campeona de Mauricio, Kim Le Court (AG Insurance) se hizo con la victoria de etapa en la sexta etapa entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, de 153,4 kilómetros, al batir al sprint al grupo de 8 escapadas que llegaron con 28 segundos de ventaja a la línea de meta en un día de tregua para las 3 grandes favoritas al maillot amarillo. El corte bueno del día se produjo después del Col de Lalouvesc (8,6 kilómetros al 5%), donde Blasi intentó escaparse sin éxito. En su largo descenso 6 corredoras se distanciaron del grupo de favoritas y lograron hacerse con una diferencia de unos 40 segundos. Entre estas ciclistas destacaba la presencia de Elisa Longo Borghini, sexta clasificada de la general y con ganas de reivindicarse después de su pérdida de tiempo del día anterior. 04.12 min Transcripción completa Por detrás también Sara Van Damme, Liane Lippers, Edrin Kejbaol, está perdiendo Longo Borghini unos metros, está pagando el esfuerzo de persecución. Kim Lecour que va a reducir el hueco cuando nos estamos acercando ya a falta de 600 metros para el desenlace de esta sexta etapa del Tour de Francia. Vamos a ver que Erbaol se arranca y sorprende otra vez también a estas ciclistas como hicieran la Vuelta Ciclista a España donde consiguió ganar etapa. Están ya cargando las piernas de energía para lanzar un poderoso sprint y ahí es favorita la de Mauricio, pero vamos a ver porque Célia Geri también es favorita y tiene a rueda, está a rueda de la ciclista de Mauricio. Arranca Kim Lecour, Pug Peters que intenta progresar también y se la ve con fuerza. Vamos a ver quién sale ahora, Pug Peters está por la parte central, Kim Lecourt que se impone su velocidad y victoria de Kim Lecourt que repite otra vez más en el Tour de Francia. Victoria de etapa para la ciclista de las Islas Mauricio. Bravo por ella. Creo que lo tenía claro que hoy era el día que tenía que coger y creo que lo ha hecho sensacional. Pues qué espectáculo cómo ha logrado robarles la cartera a esas seis ciclistas que iban escapadas entre rillane marcus y ella que consiguieron neutralizar a las escapadas y colarse en este sprint que ha vencido finalmente con mucha fuerza ante una Pug Peters que lo ha peleado hasta el último metro ha llegado han llegado el resto de ciclistas y ahí Tour de Francia Femenino 2026 | Resumen de la etapa 6 En la Côte de Boucieu-le-Roi no hubo ningún movimiento y la victoria de etapa parecía destinada a las 6 fugadas. Fue entonces, a 14 kilómetros de meta, cuando saltaron del grupo de favoritas Riejanne Markus (Lidl-Trek) y Kim Le Court. Ambas aprovecharon el marcaje que empezó a darse entre las escapadas, que ya estaban pensando en cómo resolver la fuga y hacerse con la victoria, para recuperar el tiempo perdido y alcanzarlas a falta de 6 kilómetros. A partir de ahí Elisa Longo Borghini sacrificó sus opciones para la victoria de etapa buscando abrir el mayor hueco posible para acercarse al podio de Niewadoma, objetivo que logró al situarse 4ª en la general a 2:28 de Reusser y a 1:11 del podio. Al buscar ese objetivo, la campeona de Italia abortó sin ayuda los intentos de Cedrine Kerbaol y de Riejanne Markus por irse en solitario del grupo. Un segundo ataque de la neerlandesa, que volvió a atravesar la flamme rouge en cabeza como ya hiciera en la etapa de Ginebra, fue neutralizado por la propia Kim Le Court, favorita a vencer en el sprint. La de Islas Mauricio hizo bueno el pronóstico y logró imponerse a Kerbaol y a Pieterse.