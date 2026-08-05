Demi Vollering se impuso en la quinta etapa de este Tour de Francia Femenino, que recorría 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais. Marlen Reusser, la ciclista suiza del equipo Movistar, consiguió aguantar junto a ella hasta la misma línea de meta, ser segunda de la etapa y mantener el liderato de la general. Pauline Ferrand-Prévot, vencedora en la general del pasado año, perdió casi todas sus opciones de repetir tirunfo tras otro mal día a unir a su pésima contrarreloj del miércoles.

La español Paula Blasi, ganadora de La Vuelta 2026, perdió 2:27 en meta y parece confirmar que tendrá un papel de gregaria en su debut en La Grand Boucle, con dos compñaeras del UAE por delante en la general.

Una durísima jornada sin puertos de primera Ningún puerto de primera aguardaba a las ciclistas en la jornada, pero prácticamente tampoco tendrían ningún kilómetro de llano. Les esperaba un recorrido repleto de ondulaciones y amenazas para las aspirantes a la general con ocho cotas puntuables: tres de segunda, dos de tercera, tres de cuarta. En las primeras ascensiones el pelotón se fue disgregando, afectado por el alto ritmo impuesto por el Visma | Lease a Bike de la francesa Pauline Ferrand-Prévot, que en principio buscaba recuperar tiempo tras la crono del día anterior. La fuga del día la iba a formar cerca de una veintena de corredoras a falta de menos de 85 kilómetros para la meta. En ese grupo que consiguió distanciarse estaban mujeres como Niamh Fisher-Black, Femke de Vries, Franziska Koch, Antonia Niedermaier, Dominika Włodarczyk (compañera de Blasi en el UAE), Liane Lippert (Movistar) o la campeona del mundo Magdeleine Vallieres. En 10 kilómetros, consiguieron una ventaja superior al minuto. El Movistar Team de la 'maillot jaune' Marlen Reusser tiraba del pelotón por detrás, tratando que no se alejaran en exceso. Así, la diferencia nunca superó los dos minutos. La colaboración entre las ciclistas de la fuga terminó en la subida al col de Durbize (3,6 kilómetros al 5,8 %), el penúltimo puerto del día. Fue allí donde empezó a sacrificarse por su equipo Paula Blasi, que en meta acabaría pasando de la 7ª a la 10ª posición en la general y cediendo el maillot blanco de mejor joven, clasificación en la que ahora es tercera.