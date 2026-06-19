Este vídeo de una niña con síndrome de Down cantando está creado con IA
- Mundial 2026: la IA para hipersexualizar a mujeres
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Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico si un vídeo en el que aparece una niña con síndrome de Down cantando corresponde a un concurso de televisión en España. Es falso. La grabación está generada con inteligencia artificial.
El vídeo por el que nos consultáis se difundió en TikTok el 29 de mayo, cuenta con casi 280.000 likes y se ha compartido más de 79.000 veces. Muestra a una niña con síndrome de Down sujetando un micrófono y cantando en castellano mirando a cámara. En el mensaje que acompaña a la grabación afirma que se trata de una "niña con síndrome de Down con talento" y utiliza la etiqueta "#estrellitasgigantes".
Este vídeo no muestra la emisión de un programa real, está generado con inteligencia artificial. Con una búsqueda inversa de imagen comprobamos que se difunde por primera vez el 26 de mayo en una publicación de Youtube que acumula más de 3,3 millones de visualizaciones. La grabación está acompañada por la siguiente descripción: "Valentina tiene 10 años y un sueño que nunca dejó de abrazar: cantar algún día como Ana Gabriel. Durante años tuvo que enfrentar miradas, burlas y obstáculos por ser diferente…pero jamás permitió que eso apagara su voz. Hoy, esta pequeña niña con síndrome de Down sube al escenario de Estrellitas Gigantes para demostrar que los sueños no entienden de límites cuando nacen desde el corazón. Prepárate para una presentación llena de emoción, lágrimas y una voz que está tocando miles de almas". Desde esta cuenta añaden un "aviso" aclarando que "este contenido es una recreación artística con fines de entretenimiento".
Un vídeo generado con inteligencia artificial
En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con herramientas de detección de IA y todas concluyen que se ha generado con esta tecnología. DecopyAi señala que la grabación se ha creado artificialmente con un 100% de probabilidad y Hive Moderation con más de un 98% de fiabilidad en su predicción. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Los avisos de IA de TikTok
TikTok implementó etiquetas con su propio aviso para contenido generado con IA en septiembre de 2023, pero su aplicación depende de varios factores, por ejemplo, los creadores deben etiquetar manualmente los vídeos realistas creados con inteligencia artificial según las directrices de la plataforma. TikTok también puede aplicar la etiqueta automáticamente si detecta contenido sintético cuando se sube desde otras plataformas.
El contenido puede ser eliminado si no se revela que se han utilizado herramientas de IA. Youtube, en cambio, obliga desde julio de 2024 a etiquetar de forma clara todos los vídeos impulsados por IA (en sonido o imagen) en Youtube Studio, y la plataforma puede añadirlo automáticamente si detecta omisiones. Además, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial obligará a creadores de contenido a etiquetar esto de forma clara desde agosto de 2026.
En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente de otros contenidos generados con IA que se presentan como reales. En el contexto del Mundial 2026, hemos detectado vídeos creados artificialmente de aficionados entre el público de los estadios y te hemos advertido del uso de esta tecnología para hipersexualizar a las mujeres.