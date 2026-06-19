Este vídeo de una niña con síndrome de Down cantando está creado con IA

Nos habéis consultado a través de nuestro correo electrónico si un vídeo en el que aparece una niña con síndrome de Down cantando corresponde a un concurso de televisión en España. Es falso. La grabación está generada con inteligencia artificial.

El vídeo por el que nos consultáis se difundió en TikTok el 29 de mayo, cuenta con casi 280.000 likes y se ha compartido más de 79.000 veces. Muestra a una niña con síndrome de Down sujetando un micrófono y cantando en castellano mirando a cámara. En el mensaje que acompaña a la grabación afirma que se trata de una "niña con síndrome de Down con talento" y utiliza la etiqueta "#estrellitasgigantes".

Este vídeo no muestra la emisión de un programa real, está generado con inteligencia artificial. Con una búsqueda inversa de imagen comprobamos que se difunde por primera vez el 26 de mayo en una publicación de Youtube que acumula más de 3,3 millones de visualizaciones. La grabación está acompañada por la siguiente descripción: "Valentina tiene 10 años y un sueño que nunca dejó de abrazar: cantar algún día como Ana Gabriel. Durante años tuvo que enfrentar miradas, burlas y obstáculos por ser diferente…pero jamás permitió que eso apagara su voz. Hoy, esta pequeña niña con síndrome de Down sube al escenario de Estrellitas Gigantes para demostrar que los sueños no entienden de límites cuando nacen desde el corazón. Prepárate para una presentación llena de emoción, lágrimas y una voz que está tocando miles de almas". Desde esta cuenta añaden un "aviso" aclarando que "este contenido es una recreación artística con fines de entretenimiento".