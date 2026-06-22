La inteligencia artificial entra en el taller de restauración

Hay entrevistas imposibles, pero que serían extremadamente interesantes para contrastar épocas. Fantasear con conocer la mirada de un profesional del siglo XIX sobre el presente inconcebible de la Inteligencia Artificial como Vicente Poleró y Toledo. Fue restaurador del Real Museo, hoy el Prado. Con 29 años, allá por 1853, publicó El Arte de la restauración, uno de esos manuales que se convierten en el faro de un gremio.

Acababa aquel tratado de 96 páginas, en letra pequeña y apretada, recomendando que sus compañeros practicaran con "esas mil adulteradas copias" que circulaban y "hacerlas dignas más que de ser conservadas, de servir de clínica". Y con esos recursos contaban para "entrenar" de la manera más verídica posible antes de colocar sus manos sobre las obras, hoy la IA les permite ponerse en situación sin ni siquiera llegar a tocar el cuadro, localiza los daños y está en camino de poder orientarles en aspectos tan delicados cómo hasta qué punto deben profundizar en la restauración o si hay riesgo de agravar el estado de la obra.

La IA radiografía los daños pictóricos Como en otros campos, la IA necesita nutrirse, almacenar datos que la permitan "pensar". La información la hace más eficaz. En esa fase continúan profundizando en el proyecto Artdet de la Universidad de Granada. Lo encabeza Francisco M. García Moreno, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y explica que acuden a las colecciones privadas para intentar ampliar su base de datos. El objetivo es fotografiar los daños que puedan presentar las obras. Cuantas más muestras de lesiones pictóricas obtengan, y más diversas sean, más ampliarán el conocimiento de la IA. Con entre 3.000 y 5.000 imágenes, lograron poner en marcha su software que es capaz de identificar tres tipos de daños: pérdida en la capa pictórica, desperfectos en el bastidor y detectar antiguas intervenciones. Con una fotografía en alta calidad del cuadro, resuelve la operación en menos de cinco segundos. Detalle de los puntos marcados por la IA para la restauración / UNIVERSIDAD DE GRANADA Universidad de Granada Este es un proyecto multidisciplinar, en él participan además expertos del Departamento de Pintura y Restauración de la Universidad, como el profesor Luis Rodrigo Simón que reconoce que ésta herramienta acelera el estudio de la obra antes de proceder a su restauración. De no existir enumera parte de ese trabajo que asume la IA: " hay que hacer croquis, diseños de esquemas...". Además nos explica García Moreno que "tiene también un porcentaje de acierto que te dice... oye, la IA puede detectar este tipo de daños o no". Respecto a eso, su precisión está cuantificada en un 80,4% y sobre sus predicciones, el porcentaje se eleva prácticamente al 100%.