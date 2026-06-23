Así se hizo el Telediario del futuro con IA de RTVE: 'making of' del especial presentado por Pepa Bueno

Todo comenzó en septiembre, al arrancar la temporada televisiva. Hace nueve meses, como un embarazo, la televisión pública se propuso gestar algo diferente: contar qué está ocurriendo con una herramienta, la inteligencia artificial, que, con sus claros y oscuros, está impactando en nuestras vidas a pasos agigantados. Y hacerlo desde la cercanía que ofrece el informativo más longevo y emblemático del país: el Telediario.

Y el parto, en la noche de este lunes, no pudo tener un final más feliz. Con Pepa Bueno al frente, el teledIArio —como se bautizó a la criatura— lideró la noche con más de un 20 % de cuota de pantalla. El más visto desde 2024. El especial —emitido en un bloque de 25 minutos dentro del 'TD2' tradicional— echó mano de la tecnología hiperrealista y de una narrativa comprensible para construir un espacio que ayude a entender la evolución de la IA y sus tantas aristas de un modo didáctico y periodístico… sin caer en un debate tecnológico para 'cafeteros'.

¿Qué queremos contar y cómo? Esa era la pregunta clave. Y así lo relata el director de informativos de TVE, Jon Ariztimuño. "Se empezó al principio de curso con la idea de: 'oye, tenemos que hacer un especial que no sea solo de Oriente Medio o de Ucrania.' Un especial un poco de reflexión", explica. "El reto era traer algunas cosas que pueden parecer muy tecnológicas o muy del mundo de las redes o los 'deepfakes' a un espacio casi de prime time, a un público generalista tradicional", agrega.

02.25 min Telediario de futuro con IA, detrás de las cámaras: así nació el especial

Encontrar el equilibrio La edición del TD2, con un amplio equipo técnico y de producción y redacción tanto de Torrespaña en Madrid como de centros territoriales y corresponsalías internacionales, se ha puesto al frente de este particular y ambicioso engranaje que aúna recursos visuales —imágenes reales e ilusiones generadas con tecnología—, con un cuidado guion y entrevistas a expertos nacionales e internacionales para tratar de explicar la imparable IA. "La primera versión del guion es de octubre-noviembre. Se ha ido modificando, adaptando y modulando en función de las posibilidades técnicas, de cuánto tiempo queríamos que durara, de qué palos queríamos tocar", explica Ángel Negro, editor adjunto del Telediario 2 y el encargado del texto y de coordinar a las secciones implicadas. Su "obsesión", asegura, era que todas las áreas —economía, sociedad, cultura, internacional o nacional— estuvieran presentes y todas han colaborado en este especial. De ahí que en este Telediario del futuro se haya mostrado cómo la IA ayuda a restaurar cuadros o el uso que hacen de ella las Fuerzas Armadas. Los primeros meses fueron de perfilar textos y coordinar trabajo y, ya en la recta final, las grabaciones, tanto de Pepa Bueno y Javier Gutiérrez como de las entradillas de los redactores participantes y del resto de contenidos. Tiempo de estudio y análisis con un importante trabajo editorial puesto en común en reuniones prácticamente semanales con el equipo técnico. ¿Qué es real, qué es fake, qué es mentira? se pregunta casi al inicio del programa la Pepa real, que se va turnando con otra hecha con IA. Más allá de mostrar lo que puede hacer la tecnología, la clave era enseñar el truco y cómo esa distorsión de la realidad la pueden hacer con cualquiera de nosotros en cualquier ámbito... y no nos enteraríamos. "La gente de a pie, aunque sepa que la IA existe y está a su alrededor, necesita ejemplos concretos y una explicación didáctica de qué está pasando y cómo está pasando. Entonces, era un equilibrio, un juego de equilibrios a veces complicado, pero que creo que ha sido exitoso", agrega. Porque ante todo, destaca, había que explicar la inteligencia artificial con la ayuda de la propia inteligencia artificial, pero "no a las órdenes de un algoritmo que al final siempre controla alguien". RTVE explora los riesgos y las oportunidades de la IA en el TelediArio del futuro RTVE.es

El reto tecnológico Al equipo técnico de RTVE se ha sumado, en este caso, la labor de empresas audiovisuales dedicadas a esta tecnología. "Cuando hablamos con ellos, ya era la cuarta versión del guion, con lo cual ya había una idea de parte de Televisión Española bastante clara de qué es lo que se quería", revela el realizador Fernando Navarrete. A partir de ahí, se fueron modificando y compartiendo ideas en función de conseguir el mejor resultado. "Ellos han hecho un trabajo en el cual nos han ido presentando primero imágenes fijas o con alguna pequeña animación. Les íbamos pidiendo cambios que creíamos que eran convenientes. Y luego hicimos una grabación en la cual TVE puso los medios, los profesionales". Explica que con Pepa Bueno se hizo una grabación de todo —ya sea en el estudio del Telediario o con la técnica del croma, que permite recortar la silueta de una persona y cambiarle el fondo—, incluso de las partes que acabarían siendo realizadas con IA, porque eso servía como 'acting' o grabación guía para el desarrollo completo. 01.07 min Telediario de futuro con IA, detrás de las cámaras: los ensayos con Pepa Bueno Y uno de los caballos de batalla ha sido, precisamente, encontrar las mejores versiones de la Pepa 'fake', con sus gestos y sincronización labial. "Si vas a hacer un juego con el espectador y sale una Pepa que no te la crees o ves que no puedes hacer el juego, pues se rompe el juego. Entonces, sí que ha habido ahí momentos un poco de, digamos, incertidumbre", indica Jon Ariztimuño, que reconoce que, como todos los grandes proyectos, también ha habido momentos de subidas, bajadas y de pensar "esto no va a salir". Pero, por suerte, todo salió. También había que asegurarse de que imágenes históricas como la caída del Muro de Berlín —en las que se muestra a una multitud de personas grabando con inexistentes teléfonos móviles en 1989— o la escena en la que la Pepa 'IA' habla en medio del Congreso asaltado por Tejero el 23-F estuvieran bien conseguidas y no se malinterpretaran. "En alguno de los vídeos del 'making-of' hay alguna imagen donde se ve que Tejero dispara con una pistola de agua. Nos iban proponiendo alguna imagen que no nos convencía", resume Navarrete. Finalmente, la versión 'fake' del coronel golpista aparece con un megáfono en la mano. 23.22 min El TD explora los riesgos y las oportunidades de la IA en el TelediArio del futuro