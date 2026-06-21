Un especial TeledIArio para reflexionar sobre el futuro con la inteligencia artificial

Este lunes, una edición especial del Telediario 2 analizará el uso de la inteligencia artificial (IA) y sus efectos en distintos ámbitos de la vida.

¿Qué nos depara el futuro con la IA? ¿Y el pasado? ¿Y el presente? Este especial TeledIArio es un alto en el camino para reflexionar. Un proyecto ambicioso y sorprendente bajo la batuta de Pepa Bueno, editora y presentadora de la segunda edición del Telediario.

"Llevamos en realidad toda la temporada trabajando en este proyecto porque ha requerido mucho trabajo editorial. ¿Qué queremos contar y cómo queremos contarlo? Mucho trabajo tecnológico, como es obvio, y mucho afinado al término de todo ese trabajo", ha destacado Pepa Bueno.

00.54 min La tecnología puede hacernos creer que Iniesta no marcó el gol de la final: lo analizamos en el TeledIArio

El Telediario jugará con el espectador, lo trasladará a otros tiempos y lugares... ¿Qué es verdad y mentira? ¿Qué beneficios tiene la inteligencia artificial? ¿A qué peligros nos enfrentamos?