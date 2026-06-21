Un especial TeledIArio para reflexionar sobre el futuro con la inteligencia artificial
- Este lunes, el Telediario 2 analizará el uso de la IA y sus efectos en distintos ámbitos de la vida
- Este especial nos pondrá delante una realidad que puede ser muy útil, pero que también puede ser perversa
Este lunes, una edición especial del Telediario 2 analizará el uso de la inteligencia artificial (IA) y sus efectos en distintos ámbitos de la vida.
¿Qué nos depara el futuro con la IA? ¿Y el pasado? ¿Y el presente? Este especial TeledIArio es un alto en el camino para reflexionar. Un proyecto ambicioso y sorprendente bajo la batuta de Pepa Bueno, editora y presentadora de la segunda edición del Telediario.
"Llevamos en realidad toda la temporada trabajando en este proyecto porque ha requerido mucho trabajo editorial. ¿Qué queremos contar y cómo queremos contarlo? Mucho trabajo tecnológico, como es obvio, y mucho afinado al término de todo ese trabajo", ha destacado Pepa Bueno.
El Telediario jugará con el espectador, lo trasladará a otros tiempos y lugares... ¿Qué es verdad y mentira? ¿Qué beneficios tiene la inteligencia artificial? ¿A qué peligros nos enfrentamos?
¿Acabará la IA con nuestro mundo tal y como lo conocemos?
"Lo que queremos es parar. Parar para pensar cómo se va a dibujar el futuro debido a la tecnología. Es una reflexión super pertinente y que tenemos que hacer en la radiotelevisión pública", ha explicado el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño.
El especial nos pondrá delante una realidad que puede ser muy útil, pero que también puede ser perversa.
¿Acabará la inteligencia artificial con nuestro mundo tal y como lo conocemos? ¿Con nuestros trabajos? ¿Modificará incluso nuestra memoria? ¿Afectará a nuestros cerebros? ¿A nuestra identidad? Expertos nacionales e internacionales intentarán dar respuestas a todas estas cuestiones.