El Gobierno aprueba 719 millones para impulsar una gigafactoría de inteligencia artificial en España
- España presentará este proyecto a una convocatoria europea, dentro de su apuesta por la soberanía tecnológica
- La candidatura incluye las ubicaciones de Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid)
El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la SETT, en el consorcio público-privado que aspira a desarrollar una gigafactoría avanzada de inteligencia artificial.
Con esta operación, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) podrá pasar a formar parte del accionariado de la sociedad, que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea, según ha señalado en un comunicado. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede para alojar la gigafactoría que incluye las ubicaciones de Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).
El objetivo de la operación es dotar a España y a Europa de capacidad propia de cómputo avanzado, reducir dependencias tecnológicas y asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial se hace bajo reglas europeas.
Apuesta por la soberanía tecnológica
Según ha valorado en un comunicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, esta inversión es una apuesta del Gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en inteligencia artificial fiable y sostenible.
En este sentido, ha indicado que tener acceso europeo a cómputo avanzado supone que las pymes y grandes empresas puedan innovar más rápido y competir mejor; que nuestra ciencia disponga de una infraestructura que hoy es escasa y muy cara y que las administraciones puedan desarrollar servicios públicos más avanzados y seguros.
La aportación del Gobierno al proyecto, insiste el Ministerio, busca situar a España a la vanguardia de las infraestructuras europeas de inteligencia artificial, con un enfoque especial en sostenibilidad.
Convocatoria de la Comisión Europea
La Comisión Europea enmarcó esta convocatoria en la iniciativa InvestAI, con un fondo específico para financiar gigafactorías.
Una gigafactoría de IA es una gran infraestructura tecnológica e industrial donde se entrenan y operan los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Frente a los centros de datos convencionales, optimizados para tareas más comunes (como servicios de nube y almacenamiento de datos), son instalaciones especializadas en aportar la enorme capacidad de cálculo que necesita la nueva generación de IA.
Contar con una gigafactoría, recalca el Ministerio, redundaría de forma muy positiva en aquellos sectores que necesitan una gran capacidad de cálculo para desarrollar inteligencia artificial avanzada, desde 'startups' y pymes, grandes empresas, universidades, centros de investigación y también administraciones públicas.
España ya cuenta con dos AI Factories vinculadas a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, ambos con financiación del Gobierno de España.