Hora, dónde ver y claves del especial TeledIArio del futuro de la inteligencia artificial

¿Sabrías distinguir una pieza de un informativo hecha por una persona de otra creada con inteligencia artificial? Este lunes 22 de junio, Pepa Bueno conduce una edición especial del Telediario 2 en la que analizará el uso de esta tecnología y sus efectos en distintos ámbitos de la vida.

El uso de la IA en nuestro día a día Desde hace unos años, la inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día. Precisamente, por este motivo, en ocasiones es difícil distinguir lo que ha creado una persona de lo que ha generado la IA. Cada día, especialmente en las redes sociales, vemos vídeos, imágenes e incluso noticias creadas con inteligencia artificial y, muchas veces, llegamos a creer que son reales. Cada día, también, muchos ciudadanos recurren a la inteligencia artificial para hacer todo tipo de consultas, incluso pagando versiones premium para realizar cualquier tipo de pregunta, por mundana que sea. Hay personas que utilizan la IA para estudiar, para traducir o corregir textos, para preguntas cotidianas... Según el último estudio de la Asociación de Investigación de Medios, casi el 80% de los españoles la ha utilizado en el último mes y el 36,5% la utiliza a diario. "No solo se ha extendido muy rápidamente, sino que se está asentando muy rápidamente o consolidándose en lo que es nuestra actividad", explicaba el director general técnico de la asociación AIMC, Pedro Alonso, al Telediario 1. 01.15 min Crece el uso diario de la IA y quienes pagan por las versiones premium

La Inteligencia artificial en el mundo del periodismo La inteligencia artificial también está transformando el mundo del periodismo y esto abre tanto oportunidades como riesgos para la libertad de prensa y la confianza pública. Así lo advierte en el texto La Inteligencia Artificial y el futuro del periodismo: riesgo y oportunidades, escrito por la Organización de Naciones Unidas. Mientras que las herramientas de IA agilizan tareas como el análisis de datos, las transcripciones o la traducción de contenidos, también dan paso al uso de la desinformación mediante imágenes, audios y vídeos falsos, y cada vez son más difíciles de detectar. Naciones Unidas alerta de que los deepfakes (contenidos audiovisuales generados o manipulados mediante inteligencia artificial) pueden dañar la credibilidad de periodistas y medios, además de aumentar el escepticismo y la desconfianza de la sociedad hacia la información. A ello se suman las presiones económicas que afrontan las redacciones, donde la automatización amenaza con reducir empleos y debilitar el periodismo de investigación y la cobertura local. No es un vídeo real de la 'cascada de fuego' de Yosemite, es IA Paula Mayoral / VerificaRTVE A pesar de estos riesgos, la organización considera que la IA también fortalece el trabajo periodístico si se utiliza de forma ética y responsable, permitiendo a los profesionales centrarse en la verificación, el análisis y la elaboración de contenidos de calidad. Además, se subraya la necesidad de mantener estándares editoriales sólidos y apoyar al periodismo profesional para garantizar una información veraz y fiable en la democracia.