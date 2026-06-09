RTVE celebra la jornada "Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva”

La sede de RTVE en Prado del Rey acogió el pasado 8 de junio la jornada "Menores conectados. Proteger y educar, el reto de una responsabilidad colectiva", un encuentro que reunió a representantes de las instituciones, el ámbito tecnológico, la comunidad educativa, el sector sanitario y los medios de comunicación para analizar los desafíos que plantea el uso de las redes sociales y las tecnologías digitales entre niños y adolescentes.

La iniciativa, organizada por RTVE, sirvió como espacio de reflexión y diálogo sobre cuestiones como la protección de los derechos digitales de los menores, la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, el papel de la educación y el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes.

El encuentro, celebrado en el auditorio de Prado del Rey y retransmitido en directo a través de los canales digitales de la Corporación, estuvo moderado por el periodista de TVE Luismi Palao, quien condujo los distintos debates a lo largo de la jornada.

La apertura corrió a cargo de Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, que destacó la importancia de promover espacios de diálogo que permitan abordar de forma colectiva los retos derivados de la transformación digital y su impacto en la infancia y la adolescencia.

Un análisis desde múltiples perspectivas

La jornada se estructuró en cuatro mesas redondas que abordaron el fenómeno desde diferentes ámbitos. La primera, titulada ‘Protección y derechos digitales de los menores, el desafío regulatorio de las instituciones’, estuvo centrada en los derechos digitales de los menores y en los desafíos regulatorios a los que se enfrentan las instituciones.

En ella participaron Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España; Marta Rico, vocal asesora de la Agencia Española de Protección de Datos y los eurodiputados Adrián Vázquez y Laura Ballarín, que alertó sobre la importancia de preservar nuestros datos personales en las redes: “Europa es el primer continente del mundo que estamos regulando estos derechos digitales y sobre todo con una máxima: nada es gratis en esta vida (…) Cuando creáis una cuenta de Instagram o Tik Tok y no tenéis que pagar nada, tenéis que pensar por qué no. Porque, básicamente, lo que hacen es recoger nuestros datos para hacer ingresos millonarios.”

Posteriormente, en la sesión titulada ‘Informar sin alarmar: construyendo el debate público ante el fenómeno de las redes y los menores’, profesionales del ámbito de la comunicación analizaron cómo los medios pueden contribuir a generar un debate público informado y equilibrado sobre el uso de las redes sociales por parte de los menores, evitando enfoques alarmistas y fomentando una comprensión más profunda de un fenómeno cada vez más presente en la vida cotidiana.

Esta mesa redonda contó con la participación de Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, que habló sobre la colaboración que existe entre los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para luchar contra las fake news y la IA como herramienta de desinformación; Susana Gato, directora adjunta de la Fundación Atresmedia; Madiana Asseraf, directora de Desarrollo Corporativo e Iniciativas Estratégicas de la Unión Europea de Radiodifusión y Carmen Torrijos, lingüista computacional y experta en IA aplicada al lenguaje, que defendió la importancia de la responsabilidad individual frente a la desinformación: “En la construcción del pensamiento crítico hay una responsabilidad social que es seguir exigiendo a las plataformas de las redes sociales la responsabilidad que tienen en el control de la desinformación, pero luego hay una responsabilidad individual que tenemos cada persona, de cultivar nuestro pensamiento crítico, de tener una actitud crítica.”

La tercera mesa reunió a representantes del sector tecnológico y de organizaciones vinculadas a la innovación y la educación para debatir sobre la responsabilidad de las empresas en la creación de entornos digitales más seguros y en la promoción de hábitos de uso saludables, bajo el título ‘Innovar y proteger, el compromiso y responsabilidad de las tecnológicas con el bienestar digital de los menores’.

De izquierda a derecha: Francisco Hortigüela; Ainara Zubillaga; Luismi Palao (moderador); Miguel Sánchez Galindo y Marta Pellico. ROBERTO MORENO MOYA

En esta ocasión los participantes fueron Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, que hizo mención a la necesidad de implantar un sistema de verificación de edad eficaz, más allá del control parental que es fácilmente evitado por los jóvenes en la actualidad. Junto a él también hablaron Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC; Marta Pellico, vicepresidenta de iCmedia y Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec. Esta última se lamentó de que fueran los jóvenes y su entorno los que sufrieran la presión regulatoria de mayor manera que las propias tecnológicas: “La presión creo que esta puesta en ellos y lo que les rodea, las familias, la escuela, los docentes (…) Debemos hacer más larga la lista de deberes de unas tecnológicas que tienen en su mano la capacidad para poder controlar esto de otra manera.”

La jornada concluyó con una conversación centrada en la salud mental y la educación digital, titulada ‘Prevención y educación digital basada en datos, el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil’. En ella, especialistas de los ámbitos sanitario y académico compartieron investigaciones, experiencias y propuestas para afrontar los efectos que el entorno digital puede tener en el bienestar emocional de niños y adolescentes.

En esta última sesión participaron El doctor David Ezpeleta Echávarri, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, muy crítico con el uso de los dispositivos digitales por parte de los menores: “Todas esas conexiones cerebrales que perdamos porque tenemos una pantalla delante, que es mucho menos estimulo que la vida natural, ese potencial neurológico que perdamos no lo vamos a poder recuperar.” Junto a él, también participaron Eva Herrero, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y la doctora Carmen Moreno Ruiz, especialista en psiquiatría infantil y juvenil del Hospital Universitario La Paz, que recomendó a los jóvenes hacer un uso responsable de la tecnología.

La clausura de la jornada corrió a cargo del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, presidido por Marta Ribas, que subrayó la necesidad de seguir impulsando iniciativas de colaboración entre administraciones, educadores, familias, empresas y medios de comunicación para garantizar un entorno digital más seguro y saludable para las nuevas generaciones.