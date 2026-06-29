DigitalES Summit 2026 ha reunido a los líderes del sector tecnológico para hablar de competitividad y soberanía digital

Radiotelevisión Española ha participado, por segundo año consecutivo, como medio asociado en el DigitalES Summit, uno de los principales encuentros del ecosistema digital español. Este foro de debate sobre transformación digital, autonomía tecnológica de Europa, competitividad, inteligencia artificial, conectividad, ciberseguridad, talento y tecnologías emergentes se celebrado en Madrid entre el 24 y 25 de junio.

La edición de este año ha contado con una destacada representación institucional, con la participación de altos cargos del Gobierno de España y de las instituciones europeas, entre ellos Óscar López, ministro Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; María González Veracruz, secretaria de Estado Digitalización e Inteligencia Artificial; Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales; Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación; representantes de la Comisión Europea, CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), Red.es, Agencia Espacial Española, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y del DSN, Departamento de Seguridad Nacional.

Junto a ellos han participado líderes de algunas de las principales compañías tecnológicas y de telecomunicaciones del país y de Europa, como Telefónica, MasOrange, Vodafone, Ericsson, Huawei, Nokia, Cisco, Cellnex Telecom, Fujitsu, DIGI España, NTT DATA, Deloitte, American Tower, Hisdesat Servicios Estrategicos S.A. o Vantage Towers, entre otras.

Además, moderada por David Corral, responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de RTVE, se ha hablado y debatido sobre talento en la mesa "El talento que marca el ritmo digital", una conversación sobre formación, empleabilidad y nuevas capacidades profesionales en la era de la IA con Antonio de Luis Acevedo, Director General Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo); Mario Santiago, Director de Cuentas Estratégicas InfoJobs; Cristina Marina Hernandez Carmona, CEO MinData y Óscar García Suárez, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.

Bajo la presidencia de honor de S.M. el Rey Felipe VI el encuentro ha reunido a más de 900 asistentes y 60 ponentes en estas dos jornadas de debate, análisis y propuestas sobre los grandes retos de la transformación digital.