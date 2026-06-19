El futuro de la industria audiovisual europea, a debate en Barcelona

Los grandes retos tecnológicos que tienen por delante los medios de comunicación han sido el eje central de las jornadas celebradas con motivo de la Cumbre de Tecnología e Innovación, evento que se ha aprovechado para que tuviera lugar la 32ª Asamblea Técnica de la UER, en la que se han renovado los miembros del Comité Técnico de la organización.

El director de Operaciones y Medios de TVE, Víctor Sánchez, ha sido nombrado miembro del Comité Técnico de la UER durante los próximos dos años. Sánchez ha querido destacar que formar parte de dicho Comité es clave para RTVE en un momento en el que la innovación tecnológica y la transformación digital empujan a los medios públicos a colaborar entre sí para dar una respuesta a los cambios que se imponen.

Víctor Sánchez, director de Operaciones de RTVE, reelegido miembro del Comité Técnico de la UER josep echaburu Josep Echaburu

“Es muy importante mantener una posición dentro de Europa para influir sobre cómo evoluciona la tecnología dentro de las televisiones públicas“ Víctor Sánchez, director de Operaciones y Medios de TVE

La defensa del servicio público audiovisual, la distribución por broadcast, la prominencia de radio y televisión en dispositivos, y la necesidad de proteger estándares abiertos frente a modelos cerrados o controlados por grandes plataformas, fueron algunas de las ideas centrales defendidas durante su intervención, por el director de Política Audiovisual y Servicio Público de RTVE, Javier Sánchez.

Mostrar el valor público del archivo ha sido la tarea del director de Sistemas e Innovación de RTVE, Manuel García Zotano, que ha contado el trabajo realizado por su equipo que ha logrado clasificar las más de 46.000 horas de emisión de RNE en 2024, para estudiar las más de 61 dedicadas a promover los valores constitucionales y convertirlos en "una memoria viva, accesible y reutilizable para producción, investigación y rendición de cuentas". Un esfuerzo que ha servido para para responder con rigor a obligaciones de transparencia ante organismos como la CNMC.