RTVE acoge en Barcelona la Cumbre de Tecnología e Innovación 2026 de la UER

Barcelona acoge los días 18 y 19 de junio la Cumbre de Tecnología e Innovación 2026 de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), un encuentro que reúne a los principales responsables tecnológicos de los medios públicos europeos para compartir conocimiento, impulsar la colaboración y analizar los desafíos que marcarán el futuro del sector audiovisual.

Con RTVE como anfitriona y RTVE Catalunya como organizadora local, el encuentro congrega en el edificio del INEFC de Barcelona a cerca de 130 profesionales procedentes de 33 países, representantes de las principales radiotelevisiones públicas miembros de la UER.

Las dos jornadas celebran ponencias, sesiones de trabajo y espacios de intercambio centrados en la innovación tecnológica, la transformación digital y la cooperación entre los servicios públicos de comunicación, consolidando a Barcelona como punto de encuentro de referencia para el debate sobre el futuro de la industria audiovisual europea.

Víctor Sánchez josep echaburu josep echaburu

En el marco de la cumbre se celebra también la 32ª Asamblea Técnica de la UER, en la que se ya se han renovado los miembros del Comité Técnico de la organización. Tras los resultados, RTVE seguirá presente con Víctor Sánchez, director de Operaciones y Medios de TVE, nombrado miembro del Comité Técnico de la UER durante los próximos dos años.

Víctor Sánchez ha señalado la importancia para RTVE que supone seguir estando en el Comité Técnico de la UER: "Ahora mismo estamos adoptando grandes retos tecnológicos como la IA, el IP, el movimiento de flujos… Es muy importante mantener una posición dentro de Europa para influir sobre cómo evoluciona la tecnología dentro de las televisiones públicas".