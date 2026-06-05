RTVE ANFITRIONA DE LA 31ª ASAMBLEA DE LEGAL Y ASUNTOS PÚBLICOS DE LA UER

La revisión de la Directiva sobre servicios de comunicación audiovisual fue el tema elegido para abrir la primera de las jornadas de la 31º Asamblea de Legal y Asuntos Públicos de la UER. En las exposiciones tanto de la europarlamentaria española, Diana Riba i Giner, como de los representantes de la CNMC, como regulador español (Miguel Ovejero) y de la ZDF (Renate Dörr) quedó claro el objeto principal de dicha directiva, fortalecer el sector de los medios de comunicación de la UE para reforzar la resiliencia de nuestras democracias.

El director de Política Audiovisual y Servicio Público de RTVE, Javier Sánchez Pérez, incidió en la importancia de salvaguardar la transmisión de señales de las radios públicas para asegurar el acceso gratuito y libre de la ciudadanía a la información en un momento en que las plataformas y las nuevas tecnologías se empeñan en arrinconarlas.

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La Inteligencia Artificial y el conflicto que genera su uso con los derechos de autor y la propiedad intelectual fue otra de las cuestiones que acaparó la atención de la asamblea. El director de Legal y Asuntos Públicos, Richard Burnley, encabezó la explicación de cómo la Unión Europea, en su esfuerzo por crear un marco regulador para la Inteligencia Artificial, presta especial atención a los derechos de autor y a los riesgos de la propiedad intelectual, pese a que tanto los tribunales, como legisladores y reguladores, aún estudian cómo ponerse al día.

“La EMFA viene a dar soporte a los medios públicos“ Mónika Garbačiauskaitė-Budrienė, Directora General de la Radio Televisión de Lituania, LRT

La EMFA, el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación, también acaparó la atención de los asistentes. La Directora General de la Radio Televisión de Lituania, LRT, Mónika Garbačiauskaitė-Budrienė, señaló cómo la nueva regulación ha venido ha venido a darles soporte frente a las recientes iniciativas legislativas impulsadas por la mayoría gobernante de Lituania que ponen en peligro a la LRT, exponiendo a sus dirigentes a interferencias políticas y socavando la estabilidad de la financiación pública. Estas medidas suponen una grave amenaza para la libertad de los medios de comunicación y la responsabilidad democrática y también para las condiciones laborales de los periodistas y trabajadores del medio público.

¿Qué función tiene el Comité de Legal y Asuntos Públicos de la UER?

Sus esfuerzos se concentran en promover y defender los medios de comunicación de servicio público en el ámbito de la Unión Europea. El Comité trabaja para asegurar el marco regulatorio adecuado para los medios de servicio público a nivel nacional, europeo e internacional, y presta asesoramiento jurídico experto a sus miembros. Juan Pablo García Blanco, actual Director de Organización y Transformación, es la representación de RTVE en el citado Comité.