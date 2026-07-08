La inteligencia artificial acerca a RTVE y el sector audiovisual chino

RTVE ha recibido en Torrespaña a una delegación institucional y empresarial del sector audiovisual chino interesada en conocer los desarrollos, contenidos y métodos de trabajo de la Corporación en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a los medios públicos.

La visita, organizada conjuntamente por la Beijing Municipal Radio and Television Bureau (BMRTB) y la Academy of Broadcasting Science, dependiente de la National Radio and Television Administration of China (NRTA), constituye el cuarto encuentro oficial entre ambas instituciones y consolida una relación de cooperación iniciada hace varios años.

Entre los asuntos abordados destacaron la aplicación de la inteligencia artificial al broadcasting público, la producción audiovisual asistida por IA, el desarrollo de contenidos digitales, los nuevos ecosistemas de streaming y las oportunidades de intercambio internacional de contenidos generados por inteligencia artificial.

En este sentido, Alberto Fernández Torres, jefe del Departamento de Plataformas y Servicios Digitales de RTVE, defendió un uso creativo de la IA: “Por ejemplo estamos preparando los eventos del 70 aniversario de TVE, que es ahora en noviembre. Y estamos intentando reconstruir con inteligencia artificial aquellas grabaciones primeras de TVE que no se almacenaban, y lo estamos haciendo a través de fotografías que se tomaron en su momento. Ahí la IA juega un papel muy importante, porque nos permite recuperar nuestro legado de alguna manera, sin tener ningún tipo de problema ético.”

La representación china mostró un especial interés por conocer la experiencia de RTVE en la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de producción y distribución de contenidos. También planteó posibles líneas de colaboración en ámbitos como la coproducción de microdramas creados con apoyo de IA, el desarrollo de modelos conjuntos de cooperación en escritura de guiones, o la adaptación de desarrollos avanzados de IA aplicados a la creación audiovisual.

Alberto Fernández expuso ante la delegación china las características de RTVE Play, la plataforma gratuita de streaming de RTVE y una de las referencias del entretenimiento digital en España. con más de 14 millones de usuarios registrados y récords de hasta 18 millones de visitantes únicos mensuales.

“Ahora mismo el hecho de que un producto esté generado al 100% con inteligencia artificial, un producto audiovisual producido por TVE, creo que todavía genera una serie de problemas tanto en derechos de autor como éticos de cara a la comunidad creativa“ Alberto Fernández Torres

Esta cuarta visita oficial reafirma el compromiso de RTVE con la innovación y la cooperación internacional en el ámbito audiovisual. Ambas delegaciones coincidieron en el interés mutuo por seguir fortaleciendo el diálogo profesional y explorar nuevas oportunidades de colaboración que impulsen el desarrollo de contenidos digitales, las tecnologías emergentes y los formatos audiovisuales de nueva generación.