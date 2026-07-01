RTVE firma un convenio de colaboración para investigar y desarrollar proyectos de IA

RTVE y la empresa Professor Octopus AI LAB han suscrito un acuerdo marco de colaboración en inteligencia artificial aplicada a la producción, creación y distribución audiovisual, así como a los procesos de verificación y lucha contra la desinformación. El acuerdo permitirá valorar y, en su caso, desarrollar proyectos concretos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial en el ámbito audiovisual conjuntamente y en colaboración con otras entidades o instituciones.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el CEO de Professor Octopus, Carlos F. de Vigo. Al acto ha asistido también la consejera de RTVE María Solana.

Los campos concretos donde se desarrollará la colaboración serán modelos fundacionales de imagen y vídeo; herramientas de IA audiovisuales a medida; desarrollo de sistemas, herramientas, procesos, servicios, algoritmos y todo tipo de artefactos de validación, supervisión, detección de usos fraudulentos, fakes, y cualesquiera otros usos tendentes a la desinformación multimodales.

Professor Octopus, perteneciente al grupo Dr. Platypus & Ms. Wombat, dedicado a la producción audiovisual, cinematográfica y de videojuegos, está especializado en la investigación en inteligencia artificial aplicada a las industrias creativas y digitales con especial atención a la tecnología audiovisual y la gestión del conocimiento, siempre desde una perspectiva ética, de soberanía del dato, no dependencia tecnológica y antropocéntrica.

El laboratorio es sin ánimo de lucro y ha sido cualificado como agente del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) por el Gobierno de Navarra, formando parte del ecosistema público-privado de investigación, desarrollo e innovación de la Comunidad Foral. Su equipo directivo cuenta con una trayectoria de más de 20 años en investigación en tecnologías audiovisuales y más de 8 años de investigación específica en inteligencia artificial, desarrollada en colaboración con laboratorios y centros tecnológicos públicos y privados. Dispone de un centro de procesamiento de datos (CPD) propio, especializado en computación para inteligencia artificial, destinado al entrenamiento y experimentación de modelos avanzados.

Colabora en proyectos de investigación y desarrollo que cuentan con la participación de agentes como el Centro de Supercomputación de Navarra, del Gobierno de Navarra gestionado por NASERTIC y desarrolla su actividad en ámbitos como educación pública, I+D en el contexto empresarial y soluciones de IA de última generación aplicadas al sector audiovisual.