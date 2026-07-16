RTVE impulsa el debate europeo sobre desinformación y protección digital

La Universidad de Zaragoza ha celebrado en Jaca el curso extraordinario "Desinformación y protección digital en Europa: retos informativos, empresariales, reputacionales, económicos, tecnológicos y sociales", una iniciativa organizada conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y RTVE y que ha contado con el patrocinio del Parlamento Europeo. Durante tres jornadas especialistas del ámbito institucional, académico, periodístico, tecnológico y de la seguridad han analizado y debatido uno de los principales desafíos para las democracias europeas: la lucha contra la desinformación y el fortalecimiento de la resiliencia digital.

La inauguración corrió a cargo del coronel (retirado) del Ejército de Tierra Francisco Rubio Damián, quien advirtió del cambio de paradigma en los conflictos internacionales, "Hemos pasado de la guerra convencional a la guerra cognitiva, que tiene como campo de batalla la mente, y la desinformación es uno de sus instrumentos. Se ha convertido en una herramienta de poder de primer nivel en las relaciones internacionales. Se trata de influir en las percepciones, de erosionar la confianza y de ocupar espacios mentales para doblegar y ganar voluntades; y puede ser imperceptible." El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), habló del riesgo de las campañas de desinformación para la Seguridad Nacional, una ponencia centrada en el impacto estratégico de estas operaciones sobre las instituciones democráticas.

Carlos Rullán, responsable Comunicación Digital Parlamento Europeo España; Damián Castaño, jefe Prensa Parlamento Europeo España; David Corral, Responsable Rel. Internacionales RTVE; Rosa Serrano, eurodiputada S&D; Ana Mancho, directora Máster UNIZAR-RTVE y Borja Giménez Larraz, eurodiputado PPE.

Uno de los ejes del programa ha sido el análisis del papel de las instituciones europeas frente a este fenómeno. Los eurodiputados Rosa Serrano (S&D) y Borja Giménez Larraz (PPE) coincidieron en destacar la cultura del consenso que caracteriza al Parlamento Europeo como elemento esencial para construir políticas eficaces, mientras que Damián Castaño, jefe de Prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España, recordó que cerca del 45 % de la legislación aprobada en España tiene hoy su origen en la Unión Europea, poniendo de relieve la influencia de las decisiones comunitarias en la vida cotidiana de la ciudadanía. Carlos Rullán Rabassa, responsable de Comunicación Digital del Parlamento Europeo en España, subrayó que combatir la desinformación constituye una prioridad para las instituciones europeas por su impacto directo sobre la democracia, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. Como respuesta, defendió una estrategia basada en cuatro pilares: una regulación eficaz, el apoyo a los medios de comunicación, el impulso de la alfabetización mediática y la implicación de toda la sociedad.

En la conferencia “Ciberataques y desinformación: quién está detrás, cómo impactan y cómo se defienden las organizaciones”, José Manuel Ávalos Morer, responsable de Ciberseguridad de Vodafone Business, abordó cómo el exceso de información disponible y los modelos digitales centrados en captar la atención del usuario favorecen la propagación de contenidos engañosos, dificultando que la ciudadanía diferencie entre información verificada y mensajes manipulados. Durante su intervención explicó el creciente uso de la inteligencia artificial para crear imágenes, audios y vídeos falsificados mediante tecnologías deepfake y destacó la importancia de aplicar procedimientos rigurosos de verificación para detectar campañas organizadas de manipulación informativa.

Organizadores y participantes en el curso "Desinformación y protección digital en Europa: retos informativos, empresariales, reputacionales, económicos, tecnológicos y sociales" organizado por la Universidad de Zaragoza junto a RTVE con el patrocinio de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Ángel Gómez de Ágreda analizó en la conferencia “La guerra en el ámbito cognitivo. De la desinformación a la generación del relato” la evolución de la guerra cognitiva y el papel que desempeñan las grandes plataformas tecnológicas en la formación de la opinión pública. Durante su exposición puso el foco en la creciente acumulación de datos personales por parte de las grandes compañías tecnológicas y defendió la protección de la privacidad como un elemento esencial para garantizar el funcionamiento de las democracias occidentales.

El ámbito empresarial también tuvo un espacio destacado con la sesión “Comunicación para poner en valor y preservar una marca. El caso de una entidad financiera”, impartida por Enrique Barbero Lahoz, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja. En su intervención analizó las estrategias de gestión de la reputación corporativa en el sector financiero, repasó cómo evolucionó la imagen de la banca tras la crisis económica de 2008 y explicó que las iniciativas desarrolladas por las entidades, especialmente durante la pandemia, han contribuido a mejorar la percepción pública del sector.

RTVE, protagonista en la defensa de una información veraz

La participación de RTVE en este curso refleja el compromiso de la Corporación con el periodismo de servicio público y la verificación informativa. Además de la coordinación académica, profesionales de RTVE intervienen en distintas sesiones dedicadas a la desinformación, la comunicación institucional y el papel de los medios públicos.

Entre ellas destaca la ponencia “Medios y verdad. La importancia democrática de los medios públicos”, impartida por David Corral Hernández, y el taller “Lucha contra la desinformación y propaganda. Teoría y taller”, impartido por Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE, el servicio de verificación de la Corporación, en el que mostró ejemplos del trabajo de esta unidad y explicó herramientas y metodologías de verificación aplicadas al ámbito periodístico.

Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE, impartiendo el taller “Lucha contra la desinformación y propaganda".

El curso, coordinado por David Corral Hernández, responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de RTVE, y Ana Mancho de la Iglesia, directora del Máster Reporterismo 360º UNIZAR-RTVE, refuerza la colaboración entre ambas instituciones para acercar a profesionales, estudiantes y ciudadanía los grandes retos que plantea el actual ecosistema informativo europeo y se enmarca en una estrategia más amplia de colaboración con universidades e instituciones para impulsar la formación, la innovación, la alfabetización mediática o el debate sobre temas que afectan al periodismo o al servicio público de los medios.

Con este curso, RTVE reafirma su compromiso con la defensa de una información rigurosa, la verificación de contenidos y la promoción del pensamiento crítico como herramientas fundamentales para fortalecer la democracia frente a los desafíos de la desinformación.