María Lo confiesa lo duro que fue para ella salir del armario: "Lo pasé fatal. Pensaba que era una enfermedad"
En el último programa de Está el horno para bollos, Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral hablan de comida y de cómo conquistar por el estómago. Para ello, en el plató cuentan con dos referentes en gastronomía: María Lo, ganadora de MasterChef 10, y Clara Griffiths, creadora de contenido de gastronomía. Hablan sobre la importancia de la gastronomía y del buen comer en las relaciones de pareja. "Si me dicen “no me gusta comer", ¿cómo le hablo yo de amor?”, dice la cocinera María Lo al confesar que ella muestra el amor a través de su cocina.
Ambas cuentan cuáles serían sus armas para conquistar por el estómago, o al menos, conquistar usando todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Para seducir, Clara Griffiths lo ve cristalino: "Luz tenue, buen vino (natural si puede ser) y platillos". En un siguiente paso, para afianzar la relación, María Lo dice que iría a lo más tradicional. "Una tortilla de patata buena, con unas croquetas buenas. Eso te lo voy a dar todos los días de mi vida".
Además, si hay una mala noticia en la que se necesite consuelo, las dos invitadas dan sus opciones: "Hay un lugar lésbico en Madrid donde las chefs son lesbianas. Ahí te van a dar un abrazo, ellas van a entender tus lágrimas, te van a cocinar rico", afirma Clara Griffiths. Por su parte, la opción de María Lo para quitar las penas a través del estómago tampoco está nada mal: "Una sopa de cebolla con un pan remojadito. Eso levanta cualquier emoción".
La importancia de salir del armario
La creadora de contenido Clara Griffiths insiste en la importancia que tiene salir del armario para que haya referentes LGTBIQ+ en todos los ámbitos de la vida. "Al igual que a mí me han faltado referentes cuando yo salí del armario con 12 años, creo que es importante que se normalice", y añade que "ojalá más personas lo hicieran".
Por su parte, la cocinera María Lo confiesa lo difícil que fue para ella contar y asumir con normalidad su orientación sexual. "Yo fatal, lo pasé muy mal. Para mí era una enfermedad, también por el tipo de educación que recibí de lo normativo, lo correcto y lo incorrecto. Lo pasé muy mal. Me costó muchísimo salir del armario, se enteró mi madre y hasta muy mayor no lo normalicé", puntualiza.
Las dos entrevistadas hablan de sus sueños y de sus nuevos proyectos. María sueña con abrir un restaurante, aunque los precios de los locales en las grandes ciudades no se lo pongan fácil. Por su parte, Clara anuncia que pronto saldrán nuevas entrevistas que girarán también en torno a la gastronomía y que se desarrollarán en distintos restaurantes. Además, ambas reflexionan y reivindican el papel de la mujer en el mundo gastronómico. "Tenemos muy normalizado que la mujer esté en la cocina, en ese espacio íntimo del hogar, pero no como un espacio de trabajo, entonces no está profesionalizado", afirma Clara Griffiths.