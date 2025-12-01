Bego Alday visita 'Está el horno para bollos' y confiesa su reto de viajar a la Antártida: "Es como una muerte lenta"

La invitada de este nuevo capítulo de Está el horno para bollos vive rompiendo techos de cristal y cumpliendo retos. Su siguiente parada está en la Antártida. Es la primera persona que va a hacer un Ironman allí (3,8 kilómetros nadando, 180, en bici y 42, en una maratón) sin ser un man. Por eso, denomina su reto como Ironhuman. Bego Alday es atleta, ciclista, exmilitar, ingeniera náutica y muchas cosas más que le cuenta a Nerea Pérez de las Heras y a Judith Tiral. "He hecho un montón de cosas en mi vida que no se espera que haga una persona como yo, una persona que nace y dicen: "Ay, nos ha salido niña…", asegura Alday ante su inminente nueva aventura.

Ella y su equipo -muy pequeño, por cierto- se lo han financiado todo. Además, han lanzado un crowdfunding para poder grabar esta aventura y, a partir de ahí, poder hacer un documental y mostrárselo al mundo. No será cosa fácil y Bego Alday lo sabe. Tendrá que nadar a temperaturas heladoras y superar todo tipo de obstáculos y peligros como la propia fauna de la Antártida. "Cuando estás en agua helada, vas perdiendo temperatura. Es como una muerte lenta. Es una muerte lenta bastante segura porque va como por pasos. No es fácil morir, si no te dejas morir [...] Lo guay que tiene esto es que es como paulatino. Primero, en el primer grado o grado y medio, lo que empieza a haber son fallos de la cabeza, de la psique, pérdidas de memoria… Después ya vienen perdidas más fuertes, no te acuerdas cómo se llama tu madre, y después viene más la descoordinación", cuenta la atleta.

Persona no binaria y de relación abierta Bego Alday se define como una persona no binaria y si tiene que calificar sus preferencia, se calificaría como bisexual: "Puedo identificarme como bisexual. En este punto creo que lo único que no me gusta son los hombres 'performando' de hombres", y añade que "ese hombre que ha inventado todo lo que yo he intentado romper, pues no me atrae. Yo tampoco le atraigo porque soy todo lo que les amenaza. Yo aparezco y salen corriendo esos señores". Esta atleta, que fue exmilitar y cuenta que se alegra de haber dejado aquello, se reconoce feminista (está haciendo un máster de género) y no cree en las relaciones monógamas, sino que prefiere las relaciones abiertas, con ciertas jerarquías. "Mi vida ha sido un continuo saber jerarquizar". Bego Alday, en el plató de Está el horno para bollos, reconoce que le gustaría ser madre y ya piensa en lo primero que va a hacer cuando termina su aventura en la Antártida: "Llamaré a mi hermana que estará pariendo en esos días".