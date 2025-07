Especial 'Está el horno para bollos': sáficas en la industria musical y ruinas bibolleras

'Está el horno para bollos' es el único videopodcast que puede organizar un programa y conseguir que se cuele más de una ex entre el público del teatro. Amigas, lesbianas, amores platónicos, bisexuales, exparejas, aliadas y gente maja en general se encontraron en los Teatros Luchana. ¿El motivo? Asistir al Especial Orgullo presentado por Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral. Un episodio final de temporada que ya tienes disponible en RTVE Play.

Zahara, Alice Wonder y Javiera Mena, mujeres que han revolucionado la industria

La música es una de las protagonistas del Orgullo y quién mejor para hablar de melodías, anécdotas y espectáculo que tres mujeres sáficas que han revolucionado la industria: Zahara, Alice Wonder y Javiera Mena.

Todo el mundo en España conoce la música de Zahara, lo que quizás no sabías es que también forma parte del colectivo. Esto fue lo que les ocurrió a los jienenses, quienes le ofrecieron ser pregonera del Orgullo de Jaén como aliada, pero no como bisexual. La cantante abrazó la invitación para reivindicar su posición como “B” dentro del universo LGTBQ+. “Yo me he sentido bisexual desde niña, pero cada vez que manifestaba mi inquietud y curiosidad, lo que recibía era una explicación a mi sentir: eres muy joven y no sabes lo que es la amistad, es una fase…”, explica la artista. Zahara se sincera en 'Está el horno para bollos' y habla de su experiencia lidiando con la bifobia de los demás, pero también la ejercida por ella contra sí misma.

A sus 26 años, Alice Wonder se ha ganado un lugar en el indie como cantante y compositora de referencia. Además, Alice no solo abraza un discurso bisexual, sino también uno crítico con el género: “Para mí es una cosa ambigua completamente”. A lo largo de su carrera, la cantante se ha resistido a encasillarse en el binario y, en este Especial, nos cuenta cómo ha transitado esto dentro de la industria musical: “Hubo un periodo en el que se me clasificaba como una cosa y yo me sentía muy feminizada de una forma que era muy extraña para mí”.

Javiera Mena lleva más de veinte años de carrera a sus espaldas. Esta chilena fue una de las primeras mujeres que reivindicó su homosexualidad a través de las letras de sus canciones. “En Chile me decían que yo había inventado a las lesbianas”, cuenta entre risas. Sin embargo, el paternalismo y la invisibilización ha sido un obstáculo presente en todos estos años: “Soy latina, lesbiana, mujer… todo cuesta más. Llevo 20 años de carrera y, a día de hoy, sigo sintiendo que se me considera emergente”, afirma Javiera.