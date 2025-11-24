Nagore Robles en 'Está el horno para bollos': "No he vuelto nunca con una ex, hasta ahora"

Un año más vuelve Está el horno para bollos con la comunicadora Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral. Esta temporada, el espacio regresa con más humor, historias, cultura pop, reflexión, y por supuesto, más bollos. La idea de este programa es crear un espacio seguro y cercano donde hablar sin filtros sobre sexualidad, identidad, cultura, deseo, amistad y visibilidad LGTBIQ+. Por el programa pasarán rostros como Alba Flores, María Lo, Chelo García-Cortés, Bego Alday o Eugenia Tenenbaum, entre otros.

En este primer programa hablarán de ligar, no de las relaciones, sino de lo que hay que hacer para empezarlas. A la hora de ligar, hay muchas formas de hacerlo. Algunas personas prefieren tomar la iniciativa y lanzarse a la piscina sin mirar, mientras que otras disfrutan más siendo seducidas. Para ello, Nerea y Judith ha contado con la periodista económica y autora del libro Too match, Inma Benedito, la psicóloga y la psicoterapeuta integrativa Patricia Pasquín y la presentadora y colaboradora televisiva, Nagore Robles.

Nagore Robles: "No he conseguido ser amiga de mis ex" Nagore Robles es toda una autoridad en el mundo de la televisión y, sobre todo, en el del lesbianismo. Todo el mundo la quiere, desde una abuela hasta el más pequeño de la familia. Se ha ganado firmemente el lugar al que ha llegado. Por ello, ¿quién mejor que ella para estrenar la tercera temporada de Está el horno para bollos junto a Inma Benedito y Patricia Pasquín? La colaboradora de televisión es de esas personas a las que les encanta que las seduzcan y ha durado muy poco en las apps para ligar. Nagore Robles sigue coqueteando como lo ha hecho toda la vida y le gusta ir lenta en ese terreno. Además, ha pasado mucho tiempo en pareja. "Tampoco he ligado tanto porque he tenido relaciones largas. Suelo decir antes qué me gusta; tengo menos miedo a ese rechazo", ha revelado la presentadora en el programa. A la vasca aún se le resiste lo de tener a una ex como amiga. Cabe destacar que, cuando no ha querido mantener relación con alguna de ellas, ha sido la primera en decir “chao pescao”. Sin embargo, en otras ocasiones se ha alejado para poder tener un vínculo más sano: “En las últimas relaciones que he tenido, más sanas, con más compromiso y cariño, he tenido que alejarme para mantener un vínculo más saludable. No he conseguido ser amiga de mis ex”. En Está el horno para bollos ha dicho que a Sandra Barneda, una de sus exparejas, la quiere y la admira un montón y cuando la ve en algún evento no duda en ponerse al día con ella. "Nos mandamos mensajes cuando vemos que nos va bien. Me alegro de sus logros tanto con su chica como a nivel laboral". A la hora de volver con una ex tiene la respuesta clara: "Volver, pues nunca he vuelto, hasta ahora, y vamos viendo a ver que va pasando. Está siendo revelador".