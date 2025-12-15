Chelo García-Cortés en 'Está el horno para bollos': “En el armario solo tengo ropa. Nunca he estado escondida”

Chelo García-Cortés es, desde hace años, un referente LGTBIQ+. Visita Está el horno para bollos y confiesa que no le gustan (no le han gustado nunca) las etiquetas y que nunca ha estado 'dentro del armario' porque siempre se ha sentido una mujer libre. "En el armario solo tengo ropa. Yo creo que cada uno es libre de hacer el amor con quien le dé la gana, sea hombre o mujer. Mi primera pareja fue un hombre. Descubrí la suerte que tenía de poder tener una relación con una mujer y también con un hombre. La bisexualidad para mí es muy importante".

Nació el 3 de diciembre de 1974 así que pertenece, dice, a una generación muy heavy. Se siente muy afortunada porque su padre, a pesar de estar en los años setenta, la apoyó cuando se enteró de que había estado con una mujer. "Cuando mi padre me preguntó por primera vez "¿es cierto que tú has estado con una mujer?", yo lo único que le oculté fue el nombre de esa primera mujer. Se lo oculté porque a él le gustaba mucho esa mujer. Mi primera relación con una mujer fue con Bárbara Rey". La periodista cuenta que la reacción que tuvo su padre ante estos hechos fue, seguramente, motivada por el amor que le profesaba a su hija. "Imagínate para un hombre de esa época, de esa generación, que le diga: "sí papa es cierto", y que lo único que haya sea una muestra de cariño y un abrazo".

Afirma que nunca ha dado explicaciones porque no le importa lo que piense el resto de gente. "Yo lo he vivido siempre con naturalidad. Si la persona más importante de mi vida, que era mi padre, mi madre ya no estaba, lo aceptaba, ¿por qué tengo que dar más explicaciones?". Confiesa que estuvo muy enamorada de su primera pareja, de José Manuel Parada, y habla también de su relación, a día de hoy, con Bárbara Rey. "Es muy especial para mí, me da mucho miedo que le pase algo. Yo adoro a Sofía, su hija. Siempre digo que he tenido hijos sin haberlos parido".

"Ahora sí hay que luchar" Durante la entrevista con Chelo García-Cortés también ha habido tiempo para hablar de política. "Yo soy mujer de izquierdas, aunque no pertenezco a ningún partido. He estado con el grupo feminista en los años ochenta, pero no pertenecí tampoco a ese grupo porque no quiero que me marquen. Quiero actuar como lo que soy: una mujer libre que intenta ser independiente en muchas cosas". A pesar de ello, reivindica que lleva la pulsera arcoíris, del colectivo LGTBIQ+, para lanzar un mensaje. "Ahora creo que sí hay que decir: estoy casada, soy bisexual y no me vas a impedir que siga casada", afirma reivindicativa la colaboradora de televisión. En lo que se refiere a la celebración del Orgullo Gay, relata que nunca ha salido en una carroza, pero avisa de que ahora no lo descarta debido al auge de los posicionamientos de extrema derecha. "Como ahora sí hay que luchar y no os tengo miedo, a lo mejor me subo a una carroza. Ahora, sí". Chelo García-Cortés también reconoce la dificultad, en tiempos pasados, de muchos hombres y mujeres que durante años tuvieron que ocultar su orientación sexual. "Había muy pocos referentes. Muchos hombres y mujeres estaban escondidos. Estamos hablando de que podías ir a la cárcel". Actualmente, la periodista comparte vida con Marta, su compañera desde hace más de 30 años. Se conocieron el 22 de noviembre de 1989 y sí, siguen juntas. "Yo siempre he dicho que si me separaba de Marta, me iría con un tío, no me iría con una mujer, porque la mujer ya la tengo. No puedo buscar a una mujer mejor que Marta", y 'se moja' también en lo que se refiere a las relaciones abiertas: "Yo a mi pareja no la comparto".