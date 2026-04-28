'Despierto Amándote', de Miranda! será la sintonía oficial de La Vuelta 26

RTVE y La Vuelta han desvelado la canción que será la sintonía oficial de la próxima edición de la ronda española. ‘Despierto Amándote’, de Miranda! acompañará a deportistas y a la audiencia, desde la salida en Mónaco el 22 de agosto, hasta la última etapa en Granada el 13 de septiembre.

La noticia se ha dado a conocer en un acto celebrado en Torrespaña y conducido por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre en el que han participado Rosana Romero, directora de Deportes de RTVE; Charles Ojalvo, subdirector general de Unipublic; y Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!

Rosana Romero, María Eizaguirre, Juliana Gattas, Ale Sergi y Charles Ojalvo, en la presentación de la sintonía oficial de La Vuelta 26 RTVE

‘Despierto Amándote’ La propuesta de Miranda! llegó a la final del Benidorm Fest 2026, donde logró la quinta posición: “Qué capsula en el tiempo el Benidorm Fest, parece que fue ayer”, ha recordado Juliana Gattas. Su compañero, Ale Sergi, se ha mostrado satisfecho con que el tema pueda gozar de una segunda vida: “Estamos contentos porque ya sonó en el festival, pero con esta oportunidad, mucha gente la va a conocer y otros la van a reescuchar. Yo no me imagino pedaleando al ritmo, pero sí a ellos pedaleando con la música”, ha explicado Ale Sergi, compositor del tema junto a Gerardo López, Von Linden y Diego Román Gutman Goldfinger. ‘Despierto Amándote’ es una canción con tintes ochenteros y synth pop que habla de disfrutar la vida y el amor con intensidad y color, sin prejuicios ni vergüenzas, y que sus intérpretes defienden, en palabras de María Eizaguirre, “como solo saben hacer ellos, con humor y mucha ironía”. Según Sergi, ‘Despierto amándote’ “pega rebien con el pedaleo”, y añade: “Cuando suene el pajarito van a saber que arranca la carrera”. De hecho, Rosana Romero considera que tiene un encaje perfecto en La Vuelta porque se trata de una competición con “mucha montaña y la canción tiene buen ritmo para subir muchos altos”, ha comentado. Charles Ojalvo ha destacado la relevancia histórica del vínculo entre La Vuelta y su canción oficial: “La música forma parte del evento. Es una larga trayectoria de artistas de renombre. Para nosotros, la música y el videoclip son muy importantes para la promoción de esta gran carrera. Lo que queremos transmitir con La Vuelta es alegría, pasión e ilusión infinitas”. Respecto al videoclip, el dúo argentino ha avanzado que comenzará a rodarse mañana miércoles 29 de abril y que se prolongará durante el jueves 30, en una grabación de dos jornadas.

Miranda! Nacida en 2001, Miranda! es considerada una de las bandas pop más importantes de Latinoamérica. Se reconoce por su extravagante presencia en escenario, canciones pegadizas y ritmos que van desde la balada al rock, acumulando 24 años de hits. Del under porteño a los principales escenarios de América Latina y el mundo, pasando por los podios de los más destacados rankings y ganando los premios más importantes, ha logrado crear una identidad artística única. El grupo está causando furor en la escena de la música latina, con 12 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 391 millones de streams, 577 millones de visualizaciones en YouTube y un 46% de crecimiento en escuchas. En mayo del 2025 el dúo lanzó el álbum ‘Nuevo Hotel Miranda!’, como sucesor del exitoso ‘Hotel Miranda!’ que les valió el prestigioso Gardel de Oro. Con canciones completamente originales, incluye colaboraciones con Kenia OS, Ana Mena, Abraham Mateo, Conociendo Rusia, Nicki Nicoe, Tini, Fito Paez, Vicentico, Leo Rizzi y Young Cister. Su participación en el Benidorm Fest, y su elección como voz de La Vuelta, refuerzan su presencia internacional y su vínculo con España donde, a los ya programados conciertos este año -11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid; y 12 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona- han añadido tres nuevos destinos que han revelado en esta rueda de prensa: Mallorca, Málaga y Valencia.