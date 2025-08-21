Hora y dónde ver todas las etapas de La Vuelta a España 2025

Antes de los últimos días de agosto, siempre llega La Vuelta a España. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre podrás seguir en directo la 80ª edición de la competición del ciclismo en rutas por etapas. El recorrido contará con 21 etapas que cubrirá una distancia total de 3151 kilómetros, contando con dos días de descanso. De Piemonte, con los Alpes como telón de fondo, partirá La Vuelta 2025, con una edición especial en la que se celebra el 90 aniversario de la carrera. La región italiana acogerá de forma íntegra las tres primeras etapas desde 23 de agosto antes de que el pelotón ponga rumbo de regreso a España. La clausura, como hasta ahora, será en Madrid. Todo ello narrado por la voz del ciclismo en RTVE, Carlos de Andrés, y los comentarios del exciclista español, Perico Delgado (ganador de esta competición en 1985 y 1989).

En el palmarés general, hasta un total de 32 ciclistas españoles han ganado La Vuelta, siendo el último de ellos Alberto Contador en 2014. Cierran el top 3, Francia, con nueve victorias, siendo la última la de Laurent Jalabert, y Bélgica, con ocho, la última en 2022 con Remco Evenepoel. En la anterior edición, el podio de la 79ª edición fue el esloveno Primoz Roglic, ganador del maillot rojo, seguido por el australiano Ben O’Connor y el español Enric Mas.