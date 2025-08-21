Hora y dónde ver todas las etapas de La Vuelta a España 2025
- Primoz Roglic fue el ganador del maillot rojo; O’Connor y Enric Mas, cerraron el podio
- Sigue en este enlace la multicámara de la Vuelta completamente gratis
Antes de los últimos días de agosto, siempre llega La Vuelta a España. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre podrás seguir en directo la 80ª edición de la competición del ciclismo en rutas por etapas. El recorrido contará con 21 etapas que cubrirá una distancia total de 3151 kilómetros, contando con dos días de descanso. De Piemonte, con los Alpes como telón de fondo, partirá La Vuelta 2025, con una edición especial en la que se celebra el 90 aniversario de la carrera. La región italiana acogerá de forma íntegra las tres primeras etapas desde 23 de agosto antes de que el pelotón ponga rumbo de regreso a España. La clausura, como hasta ahora, será en Madrid. Todo ello narrado por la voz del ciclismo en RTVE, Carlos de Andrés, y los comentarios del exciclista español, Perico Delgado (ganador de esta competición en 1985 y 1989).
En el palmarés general, hasta un total de 32 ciclistas españoles han ganado La Vuelta, siendo el último de ellos Alberto Contador en 2014. Cierran el top 3, Francia, con nueve victorias, siendo la última la de Laurent Jalabert, y Bélgica, con ocho, la última en 2022 con Remco Evenepoel. En la anterior edición, el podio de la 79ª edición fue el esloveno Primoz Roglic, ganador del maillot rojo, seguido por el australiano Ben O’Connor y el español Enric Mas.
Hora, canal y dónde ver en TV todas las etapas de La Vuelta a España 2025
- Etapa 1 de La Vuelta 2025 (Torino – Reggia di Venaria > Novara, 183 km, llana): el sábado 23 de agosto a partir de las 12.40 horas en Teledeporte, en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 2 de La Vuelta 2025 (Alba > Limone Piemonte, 157 km, llana con final en alto): el domingo 24 de agosto a partir de las 13.20 horas en Teledeporte, en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 3 de La Vuelta 2025 (San Maurizio Canavesa > Ceres, 139 km, media montaña): el lunes 25 de agosto a partir de las 14.05 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 4 de La Vuelta 2025 (Susa > Voiron, 192 km, media montaña): el martes 26 de agosto a partir de las 14.00 horas en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 5 de La Vuelta 2025 (Figueres > Figueres, 20 km, contrarreloj individual): el miércoles 27 de agosto a partir de las 16.25 horas en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 6 de La Vuelta 2025 (Olot > Pal. Andorra, 171 km, montaña): el jueves 28 de agosto a partir de las 14.50 horas en La 2, La 1 y RTVE Play
- Etapa 7 de La Vuelta 2025 (Andorra La Vella > Cerler. Huesca La Magia, 187 km, montaña): el viernes 29 de agosto a partir de las 11.35 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 8 de La Vuelta 2025 (Monzón Templario > Zaragoza, 158 km, montaña): el sábado 30 de agosto a partir de las 14.45 horas en Teledeporte, en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 9 de La Vuelta 2025 (Alfaro > Estación de Esquí de Valdezcaray, 195 km, ondulada con final en alto): el domingo 31 de agosto a partir de las 14.40 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 10 de La Vuelta 2025 (Parque de la Naturaleza Sendaviva > El Ferial Larra Belagua, 168 km, llana con final en alto): el martes 2 de septiembre a partir de las 14.45 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 11 de La Vuelta 2025 (Bilbao > Bilbao, 167 km, media montaña): el miércoles 3 de septiembre a partir de las 13.15 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 12 de La Vuelta 2025 (Laredo > Los Corrales de Buelna, 143 km, media montaña): el jueves 4 de septiembre a partir de las 14.40 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 13 de La Vuelta 2025 (Cabezón de la Sal > L’Angliru, 202 km, montaña): el viernes 5 de septiembre a partir de las 14.40 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 14 de La Vuelta 2025 (Avilés > La Farrapona. Lagos de Somiedo, 135 km, montaña): el sábado 6 de septiembre a partir de las 13.10 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 15 de La Vuelta 2025 (A Veiga/Vegadeo > Monforte de Lemos, 167 km, media montaña): el domingo 7 de septiembre a partir de las 14.45 horas en Teledeporte, en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 16 de La Vuelta 2025 (Poio > Mos. Castro de Herville, 172 km, media montaña): el martes 9 de septiembre a partir de las 14.45 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 17 de La Vuelta 2025 (O Barco de Valdeorras > Alto de El Morredero. Ponferrada, 143 km, media montaña): el miércoles 10 de septiembre a partir de las 14.20 horas en Teledeporte, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 18 de La Vuelta 2025 (Valladolid > Valladolid, 26 km, contrarreloj individual): el jueves 11 de septiembre a partir de las 14.45 horas en Teledeporte, en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 19 de La Vuelta 2025 (Rueda > Guijuelo, 159 km, llana): el viernes 12 de septiembre a partir de las 14.45 horas en Teledeporte, en La 2 y en RTVE Play
- Etapa 20 de La Vuelta 2025 (Robledo de Chavela. Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada, 159 km, montaña): el sábado 13 de septiembre a partir de las 12.50 horas en La 2, en La 1 y en RTVE Play
- Etapa 21 de La Vuelta 2025 (Alalpardo > Madrid, 101 km, llana): el domingo 14 de septiembre a partir de las 16.30 horas en La 2 y en RTVE Play