Alauda Ruiz de Azúa, la consagración del cerebro y el corazón del cine español

Que labrarse una carrera en el cine español cuesta un mundo lo sabe mejor que nadie Alauda Ruiz de Azúa. Hasta que presentó en el Festival de Berlín de 2022 Cinco lobitos, era prácticamente desconocida dentro del sector y no digamos fuera. La película lo cambió todo: triunfo en el Festival de Málaga y Goya a mejor dirección novel. Tenía, al recoger la estatuilla, 44 años.

Si hay que resumir su cine en una divisa sería la disección de la familia, en el fondo el tema de Los domingos, donde la vocación de monja de clausura, sin llegar a ser un MacGuffin atómico, si es casi una excusa para revelar toda la incomunicación que rodea a la adolescente. “La familia puede ser un sitio y un lugar de apoyo increíble. Pero también puede ser una cárcel. O sea es una institución muy interesante porque tiene esa dualidad”, explicaba en RTVE.es.

Esa ambivalencia de la dureza de su obra y el cariño personal se advierte fácilmente en sus declaraciones al recoger premios. “Gracias a mis padres por educarme en la cultura, cine, teatro o la música. Se lo dedico a mi compañero César y mi hijo Daniel por enseñarme que nunca es tarde para ser entusiasta”, decía al recoger el premio de Cinco Lobitos.

Lejos de la fanfarronería (Albert Serra) o la extravagancia (Oliver Laxe) de otros compañeros de generación premiados en la gala, Ruiz de Azúa es muy clínica en sus declaraciones. Su cine parece la receta exacta entre lo cerebral y lo sentimental: en su obra se percibe simultáneamente una inteligencia profunda y aguda, y una identificación emocional con sus personajes.

Nacida en Baracaldo (1978), estudió en la ECAM, la escuela de cine de la Comunidad de Madrid. En su estancia en la escuela (donde también acudían Rodrigo Sorogoyen o Pilar Palomero) destacó, por su talento, como una de esas alumnas destinadas a triunfar en la industria.

Y, sin embargo, el camino hacia el largometraje estaba empedrado de cortometrajes y trabajos publicitarios. En The say (2011), rodado en inglés (Ruiz de Azúa estudió filología inglesa) abordaba el bullying con la misma perspectiva analítica de sus largometrajes posteriores. Ya sea con el acoso escolar, la maternidad (Cinco lobitos) o el consentimiento y la violencia sexual (Querer), su mirada se ha posado en temas centrales de la sociedad sin ser nunca tópica y desvelando siempre aristas nuevas al espectador.

Tras Cinco lobitos, estrenó Eres tú, comedia romántica para una plataforma, con guion ajeno, donde su personalidad como creadora no existía. Muchos temieron que la industria fagocitase su talento, pero Querer, triunfadora absoluta de todos los premios de series en 2024 elevó su prestigio a un nivel que Los domingos ha disparado. Y, con 700.000 espectadores en salas, su futuro artístico parece asegurado (prepara ahora una serie sobre las plataformas tipo OnlyFans y la sexualidad online).

Respecto al ‘duelo’ con Sirat, se ha cuestionado si hay una contradicción de la Academia de Cine en elegir a la película de Oliver Laxe para los Oscar y, los mismos votantes, a la película de Alauda como mejor del año. En realidad, aunque son elecciones distintas y tiene perfecto sentido la divergencia si se piensa que una puede tener en Hollywood más opciones que la otra, ni siquiera fue realmente así: Los domingos llegó derrapando en septiembre al Festival de San Sebastián y, durante el verano, no pudo hacer con fuerza la campaña previa entre académicos para poder ser preseleccionada.