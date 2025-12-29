Especial Club 26 en Radio 3 por Nochevieja

Radio 3 arranca el nuevo año al ritmo de la música. Durante las seis primeras horas de 2026, la emisora se convierte en la mejor pista de baile para dar la bienvenida al año que empieza con una selección pensada para celebrar sin parar.

Decimos adiós a un año completo y abrimos 2026 apostando, una vez más, por la energía de la cultura y el poder de la música.

Para esta entrada al nuevo año hemos diseñado una programación especial con Dj Pinky al mando de la cabina, firmando una sesión que resume doce meses de creatividad, sonido e innovación.

Sintonízanos desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana del 1 de enero.

Gracias, un año más, por formar parte de la familia de Radio 3.