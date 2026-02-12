El Museo Reina Sofia se reordena y Radio 3 te lo cuenta

El Museo Reina Sofía presenta Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente. Cincuenta años de historia del arte desde España, cambiando la forma de mostrar los fondos del museo al público gracias a un recorrido más accesible, dinámico y didáctico que pone en el centro de la experiencia museística al visitante.

«Dadme un museo, yo os lo lleno», cuentan que dijo Picasso. Al margen del sarcasmo (o petulancia) que pueda contener la frase, el reto de los museos no es tanto qué exponer, sino cómo exponerlo. Y en el Reina Sofía nos van a contar cómo lo están haciendo.

El martes 17 de febrero, Radio 3 asiste a la apertura de la cuarta planta del MNCARS, la primera fase de una reordenación que culminará en 2028. Te contaremos en directo ese nuevo relato del arte de las últimas décadas, con obras nunca antes vistas y otras que cohabitarán con compañeros insólitos. Antes de su apertura al público, te lo enseñamos.

Por la mañana, Hoy empieza todo (de 9 a 11 h) emitirá desde cuatro puntos diferentes del museo, con su director, Manuel Segade, y con creadores de esas obras (Susy Gómez, Jota Planetas o Menchu Lamas, entre otros).

Por la tarde, Efecto Doppler (de 20 a 21 h) contará con algunos de los artistas vivos más importantes expuestos en el Reina Sofía. También se hablará de arte y divulgación de la mano de Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte y escritora, y de lo que representa una institución como esta, relevante en el mundo entero.

Las claves de la reordenación del Reina Sofía en Radio 3. En directo y en streaming. Que no te lo cuenten. Te lo enseñamos.