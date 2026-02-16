'Hoy empieza todo' desde el Foro de la Cultura de Valladolid

Hay pocas cosas como el Universo. Parece una frase como para quedarse con cara de concentración en un gag chanante, pero nos lo dicen desde el Foro de la Cultura de Valladolid como lema de este año y nos lo tomamos muy en serio. Tanto, como para que Hoy empieza todo se vaya al Teatro Calderón de la ciudad a contártelo.

El Foro de la Cultura celebra su novena edición en ese lugar del cosmos llamado Valladolid. Elevaremos la vista con ellos para comprobar que nuestra capacidad de asombro y búsqueda de respuestas no tiene límites. Las buscaremos con terrícolas varios como los científicos Miguel Alcubierre y Sonia Contera, la astronauta Sara García o el neurocirujano Jesús Martín. Y tendremos música en directo, la de Cabeza de Gallo.

Recuerda, el viernes 20, de 9 a 11, Hoy empieza todo desde el Teatro Calderón de Valladolid. Pocas cosas como el Universo… y como Radio 3.