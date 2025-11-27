Revive los mejores momentos de 'Futuro Imperfecto' con Andreu Buenafuente y Silvia Abril

La semana pasada, Radiotelevisión Española compartía un comunicado para informar del parón al que se iba a enfrentar el presentador de Futuro Imperfecto, Andreu Buenafuente. Todos sufrimos al conocer esta noticia, pero, para hacer más llevadera su ausencia hasta su regreso, hemos podido disfrutar de un nuevo programa con la selección de los mejores momentos de esta segunda temporada que nos ha encandilado.

Carné de puntos para los españoles Uno de los momentos que no podía faltar en esta recopilación, sin duda, es el gran monólogo que Andreu le dedicó al “visado por puntos” de Feijoó para regular la inmigración en España. El cómico cuestionó ese supuesto sistema por puntos y, vestido de Miguel de Cervantes, nos hizo una pregunta muy importante: ¿qué significa realmente ser español? “¿Es español el que no pone guisantes a la paella? ¿O el que se enzarza porque la tortilla lleva cebolla y, si no la lleva, también? Es ese un gran dilema”, comentaba en su monólogo. Buenafuente lanzaba una serie de preguntas que terminaba con un último dardo sobre las costumbres españolas: “Tal vez me critiquen en las airadas redes por decir semejante aseveración. Pero, al fin y al cabo, me pregunto y con esto concluyo: ¿qué hay más español que criticar?”. 07.24 min Futuro Imperfecto - Ser o no ser español

El éxito de Sergio Ramos En su regreso después del verano, Andreu repasó alguno de los titulares más sorprendentes durante las vacaciones. “Sergio Ramos ha sacado una canción”, anunció Andreu con sorpresa y emoción. El humorista aplaudió la valentía del futbolista que “nos abrió el camino a todos”. Un éxito en redes, que, sin duda, se convirtió en un éxito de Futuro Imperfecto con su particular versión inspirada en Juan Carlos I. 06.13 min Futuro Imperfecto - Si el Rey Emérito cantara por Sergio Ramos

Buenafuente de guante blanco La noticia del robo de nueve joyas de Napoleón en el Louvre también resonó en las paredes de Futuro Imperfecto. Andreu trató de imitar el robo, tal cual había sucedido, y la versión que todos nos imaginábamos con láseres y malabares. Aquella fue una clase magistral del cómico de realidad y ficción que dejó al público con la boca abierta y la mandíbula desencajada de tanto reír. 06.15 min Futuro Imperfecto - Cómo robar el Louvre en tan solo 7 minutos

La mejor Dopamina, con sorpresa incluida Tamara García Romero ha mostrado muchas de sus cualidades, como el baile sobre cinta o los saludos secretos, pero si hay un momento que destaca por encima de todos, sin duda, sería la sorpresa que el equipo de Futuro Imperfecto le dio a la presentadora cuando su hermana apareció disfrazada de avestruz en el escenario para felicitar a Tamara por su treinta y un cumpleaños. 07.48 min “Rosalía me sigue en Instagram”

El sueño de Andreu Muchas han sido las ocasiones en las que Buenafuente ha mencionado a Trump en Futuro Imperfecto, pero una destaca por encima del resto: su discurso al más puro estilo de Martin Luther King ha iniciado su discurso con un “I have a dream…”. “Sueño con volver a los tiempos en los que solo te preocupabas de la geopolítica internacional cuando llegaba Eurovisión”, decía en su proclama. “Sueño con que un presidente de Estados Unidos tenga la decencia de creer que se merece un Nobel de la Paz justo cuando ha cambiado el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra!”, dijo sobre los últimos cambios del presidente estadounidense en su gobierno. “Y llámame loco, call me Musk: que algo tan básico como esto no tenga que parecer un sueño”, comentó para finalizar un discurso muy aplaudido por el público. 19.25 min Buenafuente a Trump: “I have a dream”

Un repaso a las memorias del rey emérito Buenafuente comentó el lanzamiento de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I, publicadas en Francia. Entre las revelaciones descubrimos que vive con un loro mudo en Abu Dabi, o al menos eso decía, porque Andreu dudaba de que el loro no pudiese hablar. “Yo creo que en realidad el loro no es mudo, pero sabe lo que le conviene. No puede repetir lo que ha oído en esa casa”, dijo cuestionando dicha afirmación de las memorias de Juan Carlos I. También recalcó que el padre del rey Felipe VI protestó entre otras cosas porque es “el único español que ha trabajado 40 años y que no cobra pensión”, algo a lo que Buenafuente encuentra una lógica explicación: “antes hay que haber trabajado”. Pero no solo eso, Buenafuente también habló de una persona muy importante en su vida, un pilar para él, el actor Clint Eastwood. “Nos dimos cuenta de que teníamos el mismo tono de móvil: la banda sonora de El bueno, el feo y el malo: Froilán, Marichalar y Urdangarín”, comentó haciendo explotar al público en aplausos. Un repaso de las mejores citas que hicieron las delicias de los espectadores. 10.45 min Futuro Imperfecto - Las memorias del Rey Juan Carlos I

Rosalía y la orquesta que no se va Este especial de Futuro Imperfecto ha recordado la visita de una Rosalía muy particular, interpretada por Tamara García Romero, que llegó al escenario seguida por una orquesta sinfónica de treinta músicos. La situación era de lo más particular, Andreu, sorprendido intentaba acomodarlos como podía mientras Tamara confesaba su drama: los había contratado para el videoclip de Berghain, pero el acuerdo había resultado ser confuso y tenía una permanencia de un año. Rosalía, se quejaba de que la orquesta la acompaña a todas partes, incluso al baño. La cantante contaba las partes negativas y positivas de esta nueva amistad mientras seguía buscando cómo librarse de ellos. Por suerte para todos, sobre todo para esta especial Rosalía, Raúl Cimas, que sabe de todo, se autoproclamó director de orquesta y se llevó a todos los músicos. 09.56 min Futuro Imperfecto - La Rosalía no puede más

Petite Lorena y la presión de ser mujer La primera visita de Petite Lorena fue un éxito. La conocida humorista habló de la presión social que sienten las mujeres a lo largo de su vida e ironizó sobre el asunto: “Nos piden que nos formemos, que trabajemos, que limpiemos y nos suplementemos”. Una lista interminable de exigencias que convierte la vida cotidiana en una maratón imposible. Entre risas, confesó estar harta de las semillas de chía, ese producto de moda que parece obligatorio en cualquier dieta saludable. Y añadió que ya no basta con caminar: ahora hay que encontrar tiempo para hacer deporte, como si el día tuviera horas extra reservadas solo para cumplir con la agenda del bienestar. Por si eso fuera poco, el público estalló cuando Lorena llevó la presión hasta el terreno de la maternidad: “Aliméntate bien, y alimenta bien a tu hijo. No le mandes con un sándwich de Nocilla porque te tacharán de mala madre”. Una frase que condensó la paradoja de los estándares imposibles. Con su desahogo, Petite Lorena convirtió la crítica en espectáculo y la presión en carcajada. 12.27 min Futuro Imperfecto - La presión estética, por Petite Lorena