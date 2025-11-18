¡Ya es oficial! Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas 2025: revive sus mejores momentos en RTVE

RTVE ha hecho público este martes uno de los secretos mejor guardados del año: ya sabemos quiénes serán los encargados de dar la bienvenida al año 2026 desde la emblemática Puerta del Sol de Madrid. El ente público ha confiado en una de las parejas más queridas (y gamberras) de la televisión, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, para presentar las Campanadas de Fin de Año.

Este tándem, que ha demostrado su química y sentido del humor en numerosas ocasiones —la última, cuando presentaron juntos los Premios Goya de 2019 y 2020—, vuelve a ponerse frente a las cámaras. Y no es casualidad. Cada semana nos lo confirman con ‘Futuro imperfecto’, donde dejan claro que lo suyo va mucho más allá de la vida en pareja: es una auténtica alianza humorística.

La fórmula Abril-Buenafuente es garantía de profesionalidad, complicidad y risas aseguradas. Así que esta Nochevieja, además de las uvas, no faltarán las carcajadas. ¿Se puede pedir más para despedir 2025 por todo lo alto?

00.09 min Andreu Buenafuente y Silvia Abril, presentadores de las Campanadas 2025

Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la ‘combi’ perfecta En RTVE Play hemos preparado una selección de los mejores momentos que nos ha regalado esta pareja televisiva a lo largo de los años: desde la célebre Niña del Shrek hasta el instante en que Silvia Abril sorprendió a Buenafuente interpretando “ESA DIVA”, el tema con el que Melody representó a España en Eurovisión este año. 05.47 min Sílvia Abril sorprende a Andreu Buenafuente cantando "ESA DIVA" Y es que 2025 ha sido un gran año para el matrimonio catalán: Futuro imperfecto es uno de los programas que ha impulsado a La 1 de Televisión Española a datos de audiencia históricos, reuniendo cada semana a cerca de un millón de espectadores, sin contar a los que lo disfrutan más tarde en RTVE Play. 14.15 min El regreso de la Niña de Shrek No será la primera vez de Andreu Buenafuente presentando las Campanadas, pero sí será la primera junto a Silvia Abril, además de la primera vez para la cómica catalana. A poco más de un mes para la gran cita del año, podemos esperar absolutamente de todo para el 31 de diciembre. [Revive los mejores momentos de Buenafuente y Silvia Abril en RTVE Play] El listón lo tienen alto tras las Campanadas del año pasado, protagonizadas por David Broncano y Lalachus, quienes lograron que RTVE volviera a liderar la noche con contundencia: fueron líderes con 10,6 puntos de ventaja sobre la siguiente opción, y La 1 volvió a ser la cadena más vista para tomarse las uvas.