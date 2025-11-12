Andreu Buenafuente comentará el juicio al Fiscal General en 'Futuro Imperfecto'

Andreu Buenafuente comentará esta semana en ‘Futuro Imperfecto’ cómo ha ido el juicio al Fiscal General del Estado, y repasará otros temas de la actualidad nacional e internacional con la presencia de sus colaboradores habituales.

Bajo el título ‘Demasiados humos’, el cómico catalán estará acompañado por los habituales Raúl Cimas y Sílvia Abril; el codirector del programa David Martos; y Tamara García Romero, con una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’.