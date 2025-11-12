Enlaces accesibilidad
Andreu Buenafuente comentará el juicio al Fiscal General en 'Futuro Imperfecto'

  • Nuevo repaso a la actualidad de la semana bajo el título ‘Demasiados humos’
  • Jueves 13 de noviembre, tras ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Andreu Buenafuente, durante la entrega de la pasada semana
PRENSA RTVE

Andreu Buenafuente comentará esta semana en Futuro Imperfecto’ cómo ha ido el juicio al Fiscal General del Estado, y repasará otros temas de la actualidad nacional e internacional con la presencia de sus colaboradores habituales.

Bajo el título ‘Demasiados humos’, el cómico catalán estará acompañado por los habituales Raúl Cimas y Sílvia Abril; el codirector del programa David Martos; y Tamara García Romero, con una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’.

Éxito de ‘Futuro Imperfecto’

Tras cerrar en julio su primera temporada con una audiencia media del 11,9%, 1.233.000 seguidores, y más de 2,8 millones de espectadores únicos, ‘Futuro Imperfecto’ regresó el pasado mes de septiembre al prime time de La 1 y está revalidando el éxito de la anterior etapa. La pasada semana fue la oferta más contactada de su franja con 2.573.000 espectadores únicos y anotó su segunda mejor cuota de temporada con un 13,5%.

Producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), el programa se graba en el teatro de LaFACT de Terrassa con 700 personas de público, y sigue contando con el talento musical de Sergi Estella, la energía arrolladora de Sílvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo y las historias tan reales como absurdas de Raúl Cimas. Además, en esta temporada incorpora una rueda de cómicos y cómicas que participan puntualmente en el programa. Y, por primera vez, ‘Futuro Imperfecto’ saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios.

