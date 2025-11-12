Andreu Buenafuente comentará el juicio al Fiscal General en 'Futuro Imperfecto'
- Nuevo repaso a la actualidad de la semana bajo el título ‘Demasiados humos’
- Jueves 13 de noviembre, tras ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Andreu Buenafuente comentará esta semana en ‘Futuro Imperfecto’ cómo ha ido el juicio al Fiscal General del Estado, y repasará otros temas de la actualidad nacional e internacional con la presencia de sus colaboradores habituales.
Bajo el título ‘Demasiados humos’, el cómico catalán estará acompañado por los habituales Raúl Cimas y Sílvia Abril; el codirector del programa David Martos; y Tamara García Romero, con una nueva entrega de su informativo ‘Dopamina’.
Éxito de ‘Futuro Imperfecto’
Tras cerrar en julio su primera temporada con una audiencia media del 11,9%, 1.233.000 seguidores, y más de 2,8 millones de espectadores únicos, ‘Futuro Imperfecto’ regresó el pasado mes de septiembre al prime time de La 1 y está revalidando el éxito de la anterior etapa. La pasada semana fue la oferta más contactada de su franja con 2.573.000 espectadores únicos y anotó su segunda mejor cuota de temporada con un 13,5%.
Producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), el programa se graba en el teatro de LaFACT de Terrassa con 700 personas de público, y sigue contando con el talento musical de Sergi Estella, la energía arrolladora de Sílvia Abril, las investigaciones incómodas y necesarias de Carles Tamayo y las historias tan reales como absurdas de Raúl Cimas. Además, en esta temporada incorpora una rueda de cómicos y cómicas que participan puntualmente en el programa. Y, por primera vez, ‘Futuro Imperfecto’ saldrá de su plató habitual y viajará a otra ciudad para grabar uno de sus episodios.